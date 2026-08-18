Как трихолог ухаживает за собственными волосами: личная бьюти-рутина
Здоровые волосы начинаются не только с правильно подобранного шампуня или дорогой сыворотки. Важную роль играет состояние кожи головы, регулярность очищения и ежедневные привычки. Трихолог Ульяна Ерстенюк для Wave RBC.UA рассказала о собственной бьюти-рутине и назвала процедуры и средства, которые пытается придерживаться в уходе за волосами.
Как правильно очищать кожу головы
По словам трихолога, ее уход нельзя назвать сложным. Он базируется на двух основных принципах - качественном очищении кожи головы и стимуляции.
Она отмечает, что уход за волосами следует начинать именно с кожи головы.
Во время каждого мытья дважды наносит шампунь, тщательно массирует кожу и оставляет средство примерно на 2-3 минуты. Это позволяет лучше очистить кожу от себума, остатков косметики и загрязнений.
Раз в 7-10 дней специалист проводит более глубокую очистку. Для этого она использует трихологический пилинг или скраб.
Такой этап помогает удалить ороговевшие клетки кожи и подготовить ее к нанесению средств с активными компонентами.
После мытья - сыворотка для кожи головы
Второй важный этап ее рутины - стимуляция.
После мытья трихолог часто наносит сыворотку для кожи головы. В состав таких средств могут быть пептиды, растительные экстракты и компоненты, которые используют в уходе за волосами и кожей головы.
Цель такого ухода - поддерживать здоровое состояние кожи головы и волос.
В то же время средства с активными компонентами следует подбирать в соответствии с потребностями кожи и состоянием волос, а не покупать только по рекомендации по рекламе.
Не моет голову горячей водой
Еще одно правило специалистки - температура воды. Она пытается мыть голову теплой, а не горячей водой. После мытья волосы сушат феном на среднем или прохладном режиме.
Также Ерстенюк не ложится спать с мокрыми волосами. Отдельное внимание она уделяет и текстилю для сна - обычную наволочку давно заменила шелковой.
Проверка показателей организма
Уход за волосами для специалиста не ограничивается косметическими процедурами.
Ежегодно она проверяет гормоны щитовидной железы, ферритин и общий белок. В то же время, перечень необходимых обследований должен определять врач в зависимости от конкретной ситуации, особенно если появилось активное выпадение волос.
Чего не использует в уходе
Есть и несколько вещей, от которых Ульяна решила отказаться. В своей рутине она не использует:
- шампуни формата 2 в 1
- агрессивное вытирание волос полотенцем
- постоянные тугие прически
- народные методы и домашние маски для волос
Она также отмечает, что уход за волосами не обязательно должен состоять из десятков баночек. Значительно важнее регулярно и правильно очищать кожу головы, осторожно обращаться с волосами и учитывать их индивидуальные потребности.
В то же время, если волосы начали сильно выпадать, ломаться или изменилось состояние кожи головы, косметического ухода может быть недостаточно - в таком случае следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.