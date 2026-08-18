Як трихолог доглядає за власним волоссям: особиста б’юті-рутина

Як правильно очищувати шкіру голови

За словами трихолога, її догляд не можна назвати складним. Він базується на двох основних принципах - якісному очищенні шкіри голови та стимуляції.

Вона наголошує, що догляд за волоссям варто починати саме зі шкіри голови.

Під час кожного миття вона двічі наносить шампунь, ретельно масажує шкіру та залишає засіб приблизно на 2-3 хвилини. Це дозволяє краще очистити шкіру від себуму, залишків косметики та забруднень.

Раз на 7-10 днів спеціаліст проводить глибше очищення. Для цього вона використовує трихологічний пілінг або скраб.

Такий етап допомагає видалити ороговілі клітини шкіри та підготувати її до нанесення засобів із активними компонентами.

Після миття - сироватка для шкіри голови

Другий важливий етап її рутини - стимуляція.

Після миття трихолог часто наносить сироватку для шкіри голови. У складі таких засобів можуть бути пептиди, рослинні екстракти та компоненти, які використовують у догляді за волоссям і шкірою голови.

Мета такого догляду - підтримувати здоровий стан шкіри голови та волосся.

Водночас засоби з активними компонентами варто підбирати відповідно до потреб шкіри та стану волосся, а не купувати лише за рекомендацією з реклами.

Уляна Ерстенюк (фото надане Уляною)

Не миє голову гарячою водою

Ще одне правило - температура води. Вона намагається мити голову теплою, а не гарячою водою. Після миття волосся сушить феном на середньому або прохолодному режимі.

Також лікар не лягає спати з мокрим волоссям, адже вологе середовище є ідеальним для розмноження грибків Malassezia. Окрему увагу вона приділяє і текстилю для сну - звичайну наволочку давно замінила на шовкову.

Перевіряє показники організму

Догляд за волоссям для фахівця не обмежується косметичними процедурами.

Раз на рік вона перевіряє гормони щитоподібної залози, феритин та загальний білок. Водночас перелік необхідних обстежень має визначати лікар залежно від конкретної ситуації, особливо якщо з’явилося активне випадіння волосся.

Чого не використовує у догляді

Є й кілька речей, від яких Уляна вирішила відмовитися. У своїй рутині вона не використовує:

шампуні формату 2 в 1

агресивне витирання волосся рушником

постійні тугі зачіски

народні методи та домашні маски для волосся

Вона також наголошує, що догляд за волоссям не обов’язково має складатися з десятків баночок. Значно важливіше регулярно та правильно очищувати шкіру голови, обережно поводитися з волоссям і враховувати його індивідуальні потреби.

Водночас, якщо волосся почало сильно випадати, ламатися або змінився стан шкіри голови, косметичного догляду може бути недостатньо - у такому випадку варто звернутися до лікаря-трихолога або дерматолога.