Как питаться правильно, когда нет времени: лайфхаки от нутрициолога

Реально ли питаться качественно, если нет времени готовить?

Более чем реально. Скажу вам откровенно – я не люблю готовить. Да, конечно, бывают дни, когда во мне просыпается жажда открыть какой-то замысловатый рецепт и получить удовольствие от приготовления. Но чаще всего у меня просто нет времени.

Мое питание построено на простых в подаче блюдах с минимальным временем на кухне. Если бы не это, я бы наверняка не питалась сбалансированно. На самом деле, я много лет не могла прийти к своему сегодняшнему стилю жизни именно из-за страха, что он будет отнимать все свободное время. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые питаются хаотично, потому что просто не знают, как это делать быстро, вкусно и полезно одновременно.

Следует понимать, что смена рутины питания требует усилий в начале, поэтому я никогда не говорю своим клиентам, что это легко, потому что это было бы обманом. Это как натренированные мышцы: на первой тренировке нам очень сложно, но вторая/третья/десятая дается значительно легче, а потом люди не представляют своей жизни без этого.

Дарина Леонова (фото предоставлено Дариной)

Лучше начинать с маленьких шагов

Важно понимать главное: если резко менять питание, будет очень сложно и часто приведет к истощению и выгоранию. В результате сбалансированное питание станет очередной неудачной недельной попыткой.

Это как с тренировками, которые люди часто бросают после первых попыток, потому что не выдерживают объем нагрузки, к которой не были готовы. Так же и с питанием: мы годами вырабатывали определенные пищевые привычки и образ жизни в целом, поэтому менять все сразу точно плохая стратегия.

Важны маленькие шаги. Не сразу балансировать все приемы пищи, а начать с одной сбалансированной тарелки в день. Не сразу скупать все крупы и овощи, когда раньше в рационе их почти не имели, а начать с нескольких видов круп и нескольких овощей. Это будет гораздо лучше, чем одни и те же огурцы и помидоры в каждой тарелке и кус-кус на постоянной основе. И главное, что маленькие шаги помогут менять питание в долгосрочной перспективе.

Я никогда не заваливаю своих клиентов 20 страницами рекомендаций в начале работы. Сначала мы работаем над базой и понемногу корректируем рацион, чтобы это было вкусно и без лишних хлопот и стресса. И только позже, шаг за шагом, мы переходим к тем знаниям и углублениям в тему питания, к которым человек готов. Иначе дела не будет.

Питание, когда нет времени

Что касается здорового рациона в условиях нехватки времени, то на такие случаи я всегда советую иметь дома продукты, не требующие приготовления. Из них легко можно сложить сбалансированную тарелку за считанные минуты.

Например:

углеводы – 2 ломтика цельнозернового хлеба/лаваш/тортилья/хлебцы;

белок – консервированный тунец в собственном соку/сардины/слабосолоная рыба/ветчина с хорошим составом/кисломолочный сыр или консервированные бобовые.

Добавили овощей на тарелку, которые есть в холодильнике, какой-то фруктик и вуаля – сбалансированный прием пищи без приготовления.

Также меня очень спасают заготовки, причем тоже очень простые и практичные. Я одновременно готовлю два вида крупы, два вида рыбы/мяса и также комбинирую их на тарелке несколько дней, добавляя свежие или готовые овощи.

Заготовки еды облегчают жизнь (фото: Getty Images)

Как заказывать блюда в заведениях

Если часто питаетесь в заведениях, ситуация сложнее, ведь мы не можем быть уверены в том, что именно и в каком количестве кладут в наши блюда. Однако мы можем значительно улучшить наше питание простыми шагами:

Стараться балансировать тарелку из того, что есть. Например: вместо большой порции гарнира просить подать половину (если это возможно) + салат из овощей + качественный белок (условно не 5 грамм курицы в салате "Цезарь", а полноценная порция птицы, рыбы, красного мяса, морепродуктов и т.п.).

Выбирать менее жирные блюда (это и есть самая большая проблема в заведениях). Просите готовить с добавлением меньшего количества масла/сливок/сыра/масла и т.п. Соус заказывайте отдельно и сами контролируйте его количество, добавляя в блюда.

Если перекусываете круасаном или десертом, то такой прием пищи тоже вполне возможно улучшить, добавив к ним фрукт или ягоды.

Главное правило питания в заведениях – не стесняться озвучивать свои пожелания. Ни в одном адекватном месте вам не откажут в таких простых просьбах, как овощи вне меню или паста без соуса, в которую вы сами добавите то же масло и пармезан.

Питаться здорово – это точно не о лоточках с яйцами с собой повсюду. Это о знаниях и умениях подстроить питание под свою жизнь, а не наоборот. И, конечно, не стройте питание на крайностях и строгих ограничениях, если хотите, чтобы это стало стилем жизни, а не недельной попыткой.

В заведениях лучше просить подать соус отдельно (фото: Getty Images)