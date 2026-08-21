Як харчуватись правильно, коли часу немає: лайфхаки від нутриціологині

Чи реально харчуватися якісно, якщо немає часу готувати?

Більш ніж реально. Скажу вам відверто – я не люблю готувати. Так, звичайно, бувають дні, коли в мені прокидається жага відкрити якийсь хитромудрий рецепт та отримати задоволення від приготування. Та найчастіше я просто не маю на це часу.

Моє харчування побудовано на простих у подачі стравах з мінімальним часом на кухні. Якби не це, то я б напевно не харчувалась збалансовано. Насправді, я багато років не могла прийти до свого сьогоднішнього стилю життя саме через страх, що він відніматиме весь вільний час. Тому я чудово розумію людей, які харчуються хаотично, бо просто не знають, як це робити швидко, смачно і корисно водночас.

Варто розуміти, що зміна рутини харчування потребує зусиль на початку, тому я ніколи не кажу своїм клієнтам, що це легко, бо це було б обманом. Це як натреновані мʼязи: на першому тренування нам дуже складно, але друге/третє/десяте дається значно легше, а потім люди не уявляють свого життя без цього.

Дарина Леонова (фото надано Дариною)

Краще починати з маленьких кроків

Важливо розуміти головне: якщо різко змінювати харчування, буде дуже складно і часто призведе до виснаження та вигорання. В результаті, збалансоване харчування стане черговою невдалою тижневою спробою.

Це як з тренуваннями, які люди часто закидають після перших спроб, бо не витримують обʼєм навантаження, до якого не були готові. Так само і з харчуванням: ми роками набували певних харчових звичок та спосіб життя в цілому, тому змінювати все одразу точно погана стратегія.

Важливі маленькі кроки. Не одразу балансувати всі прийоми їжі, а почати з однієї збалансованої тарілки на день. Не одразу скуповувати всі крупи та овочі, коли раніше в раціоні їх майже не мали, а почати з декількох видів круп та декількох овочів. Це вже буде набагато краще, ніж одні й ті самі огірки та помідори у кожній тарілці та кус-кус на постійній основі. І головне, що саме маленькі кроки допоможуть змінювати харчування у довгостроковій перспективі.

Я ніколи не завалюю своїх клієнтів 20 сторінками рекомендацій на початку роботи. Спершу ми працюємо над базою і потроху корегуємо раціон, щоб це було смачно і без зайвого клопоту і стресу. І тільки пізніше, крок за кроком, ми переходимо до тих знань і поглиблення у тему харчування, до яких людина готова. Інакше діла не буде.

Харчування, коли немає часу

Щодо здорового раціону в умовах браку часу, то на такі випадки я завжди раджу мати вдома продукти, які не потребують приготування. З них легко можна скласти збалансовану тарілку за лічені хвилини.

Наприклад:

вуглеводи – 2 скибочки цільнозернового хлібу/лаваш/тортилья/хлібці;

білок – консервований тунець у власному соку/сардини/слабосолона риба/шинка з гарним складом/кисломолочний сир або консервовані бобові.

Докинули овочів на тарілку, які є у холодильнику, якийсь фруктик і вуаля – збалансований прийом їжі без приготування.

Також мене дуже рятують заготовки, причому теж дуже прості і практичні. Я одночасно готую два види крупи, два види риби/м'яса і так само поєдную їх на тарілці декілька днів, додаючи свіжі або готові овочі.

Заготовки їжі полегшують життя (фото: Getty Images)

Як замовляти страви в закладах

Якщо часто харчуєтесь у закладах, то ситуація складніша, адже ми не можемо бути впевнені у тому, що саме і в якій кількості кладуть в наші страви. Проте ми можемо значно покращити наше харчування простими кроками:

Старатись балансувати тарілку з того, що є. Наприклад: замість великої порції гарніру просити подати половину (якщо це можливо) + салат з овочів + якісний білок (умовно не 5 грам курки у салаті “Цезар”, а повноцінна порція птиці, риби, червоного мʼяса, морепродуктів тощо).

Обирати менш жирні страви (бо це і є найбільша проблема у закладах). Просіть готувати з додаванням меншої кількості олії/вершків/сиру/масла тощо. Соус замовляйте окремо і самі контролюйте його кількість, додаючи у страви.

Якщо вже перекушуєте круасаном чи десертом, то такий прийом їжі теж цілком можливо покращити, додавши до них фрукт або ягоди.

Головне правило харчування у закладах – не соромитись озвучувати свої побажання. У жодному адекватному місці вам не відмовлять у таких простих проханнях, як овочі поза меню або паста без соусу, у яку ви самі додасте тієї ж олії та пармезану.

Харчуватися здорово – це точно не про лоточки з яйцями з собою всюди. Це про знання та вміння підлаштувати харчування під своє життя, а не навпаки. І звичайно, не будуйте харчування на крайнощах та суворих обмеженнях, якщо хочете, щоб це стало стилем життя, а не тижневою спробою.

В закладах краще просити подати соус окремо (фото: Getty Images)