Как бюджетно готовиться к зиме и не сойти с ума еще до ее наступления: личный опыт

Подготовить быт и голову к холодам и не потратить на это последние деньги – вполне реально
Мысли о предстоящих отключениях света, проблемах с отоплением или связью способны истощить еще до наступления первых холодов. Кажется, что надо немедленно выложить десятки тысяч гривен на зарядные станции, заставить коридор сухими пайками и превратить квартиру в военный склад. Однако такая паника только разоряет кошелек и подрывает ментальное здоровье.
Wave RBC.UA рассказывает, как спокойно, пошагово и без лишних трат подготовить жизнь и быт к зимнему сезону.
Главное правило этой осенью – отпустить то, что вы не можете контролировать . Вы не угадаете графики отключений или точную температуру за окном, но вполне способны закрыть базовые потребности дома без стресса.
Прежде чем бежать на закупки, просто пройдитесь по шкафам и антресолям. Вы удивитесь, сколько полезного уже дома.
Одна из главных ловушек – пытаться предсказать абсолютно все возможные проблемы. Поэтому стоит задаться важным вопросом: что будет самым сложным для меня, если исчезнет свет?
Для кого-то электричество – это возможность зарядить телефон и посмотреть телевизор, для человека, работающего из дома – это связь, техника и интернет, для семьи с маленьким ребенком самым важным будет тепло, а для людей с электроплитой – возможность приготовить еду.
Поэтому нужно выходить исключительно из ваших потребностей и подбирать необходимые вещи, которые будут закрывать вашу потребность – поддерживать стабильный интернет, позволят работать или готовить еду даже без электричества.
Большинство тепла из квартиры уходит через незаметные щели. Вместо покупки обогревателя, который не будет работать без света, сделайте несколько мелких улучшений:
Также помогут: плотные шторы на окнах, теплые пледы, подушки, любое напольное покрытие.
Не покупайте мешки гречихи, если в вашей семье ее никто не любит. Продуктовый набор на случай отключений должен состоять из того, что вы и так регулярно едите. И из того, что действительно готовится быстро, легко и дает насыщение.
Запас должен содержать две категории: то, что можно сварить при наличии кипятка (макароны, быстрые каши, кускус) и то, что едят сразу без разогрева (консервы, орехи, сухофрукты, арахисовая паста, хлебцы). И обязательно позаботьтесь о воде – как питьевой, так и технической. Набирайте ее заранее, не дожидаясь объявлений об авариях.
Что действительно стоит поставить в шкафчик:
Для бюджетного запаса белков и жиров вам действительно не нужно покупать по 10 банок каждого вида продукта. Вам нужен набор, из которого можно составить разное меню на несколько дней. К примеру, каша + консерва + овощи – это уже полноценная комбинация, а не просто пачка печенья.
Не стоит скупать все подряд – приготовьте только то, что вам действительно нужно (фото: Getty Images)
Обязательно проверяйте сроки годности и определенные запасы используйте, но взамен покупайте что-нибудь свежее. Это более экономичный подход, чем целую зиму сидеть на коробках с запасами.
Не забудьте про аптечку, но совет тот же: не скупайте все и на все случаи жизни. Вам достаточно будет набора, который вы берете с собой в отпуск + запас лекарства на 1-2 недели для тех, у кого есть хронические заболевания.
Лента соцсетей с фотографиями мощных аккумуляторов и автокемпинговых систем может вызвать чувство отчаяния. Однако ваш комфорт зависит от ваших реальных потребностей , а не от чужого контента. Вы не сможете поставить собственное ПВО на окно, генератор на целый дом, выкопать себе укрытие в саду или построить за месяц новый дом за городом.
Если есть свободные несколько сотен гривен, закрывайте вопросы точечно: на этой неделе – фонарь и батарейки, на следующей – пару блоков воды и уплотнитель для дверей. Мелкие шаги не давят на семейный бюджет, но дают самое главное – чувство контроля.
Рекомендую присматриваться к распродаже товаров украинских производителей – сейчас можно найти в интернете немало готовых блюд длительного хранения (а-ля армейские-кемпинговые-туристические). Цена на них приемлема и выбор достаточный.
И на 5 год войны в Украине есть немало интересных и бюджетных вариантов на случай темноты - гирляндочки, фонарики, долго "живущие" лампы.
Психологи подчеркивают, что лучшее средство против страха – четкий алгоритм. Посидите 10 минут и ответьте себе на вопросы:
По собственному опыту скажу, что когда в голове есть план, в шкафчике стоит набор "выживальщика", вы контролируете ситуацию и знаете, что в крайнем случае поедете к тете Гале на село – это держит психику значительно лучше экофлоу в коридоре.
План действий и минимальная подготовка быта действительно помогают (фото: Getty Images)
Украинцы прожили уже не одну сложную зиму и научились приспосабливать быт к разным обстоятельствам. И вам не нужно быть готовыми абсолютно ко всему, достаточно позаботиться о базовых потребностях своей семьи в случае форс-мажора хотя бы на несколько дней.
Достаточно делать по одному маленькому шагу каждый день – и ваш дом станет подготовленной крепостью. Именно из таких маленьких шагов складывается нормальная подготовка – без паники, без лишних трат и без постоянной тревоги за будущее.
Вам не нужно уже в сентябре проживать в уме все возможные зимние сценарии – так вы тратите силы и энергию на то, чего не произошло. Иметь дома запас всего – не реально. Тратить деньги на то, что может и не понадобиться (или тратить то, чего у вас нет) – не конструктивно.
И главное – не живите в режиме постоянной готовности. Подготовка нужна для того, чтобы в сложной ситуации было немного спокойнее, а не для того, чтобы каждый день проверять запасы и искать новые поводы для тревоги.