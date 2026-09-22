Дженнифер Энистон раскрыла свой идеальный велнес-день: тренировки, сауна и не только

Дженнифер Энистон рассказала, как выглядит ее идеальный день заботы о себе. 57-летняя звезда сериала "Друзья" объединяет тренировки, сауну, погружение в холодную воду, спа-процедуры и встречу с подругами.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью звезды People .

Как выглядит идеальный велнес-день Дженнифер Энистон

День начинается с тренировки Pvolve - фитнес-программы с низким уровнем ударной нагрузки, сочетающей функциональные движения, силовые тренировки и специальное оборудование. Актриса является партнершей и инвесторкой компании с 2023 года.

После занятия она обычно направляется в горячую сауну, а затем погружается в холодную воду. Актриса понимает, что эта популярная процедура подходит не всем, но ей нравится.

"Лично я это люблю. Это отличное чувство", - сказала она.

Чтобы легче переносить резкий холод, Энистон использует технику дыхания. При этом актриса отметила, что для нее не столь важно, имеет ли процедура конкретный физический эффект.

"Мне безразлично, влияет ли это на мое тело. Мне нравится ощущение. Ты чувствуешь себя совсем другим человеком", - объяснила она.

Впрочем, одинокий день отдыха не был бы идеальным для Энистон. Она хотела бы провести его вместе с подругами.

Далее в программу входят хороший обед, спа-процедуры, уход за лицом и маски для волос.

Дженнифер Энистон о своем велнес-дне (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Как Энистон изменила отношение к тренировкам

Актриса рассказала, что за годы ее подход к фитнесу существенно изменился. Ранее она делала акцент преимущественно на кардиотренировках, в частности, беговой дорожке и эллиптическом тренажере.

Когда-то она с осторожностью относилась к силовым упражнениям из-за распространенных ранее представлений о том, что от них можно стать слишком "мускулистой".

Сегодня же она уделяет гораздо больше внимания развитию силы и поддержанию костной системы. Ее главная цель - оставаться подвижной в старшем возрасте.

"Если у нас нет сильных мышц, то наши кости начинают слабеть", - отметила она.

Энистон вспомнила своих родителей, которые в пожилом возрасте уже не могли двигаться. Она дала понять, что не желает для себя такого будущего.

Энистон рассказала о своих тренировках (фото: instagram.com/jenniferaniston)