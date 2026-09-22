Дженніфер Еністон розкрила свій ідеальний велнес-день: тренування, сауна і не тільки

Дженніфер Еністон розповіла, як виглядає її ідеальний день турботи про себе. 57-річна зірка серіалу "Друзі" поєднує тренування, сауну, занурення в холодну воду, спа-процедури та зустріч із подругами.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю зірки People .

Як виглядає ідеальний велнес-день Дженніфер Еністон

День починається з тренування Pvolve - фітнес-програми з низьким рівнем ударного навантаження, яка поєднує функціональні рухи, силові тренування та спеціальне обладнання. Акторка є партнеркою та інвесторкою компанії з 2023 року.

Після заняття вона зазвичай прямує до гарячої сауни, а потім занурюється у холодну воду. Акторка розуміє, що ця популярна процедура підходить не всім, але їй подобається.

"Особисто я це люблю. Це чудове відчуття", - сказала вона.

Щоб легше переносити різкий холод, Еністон використовує техніки дихання. При цьому акторка зазначила, що для неї не так важливо, чи має процедура конкретний фізичний ефект.

"Мені байдуже, чи це має якось впливає моє тіло. Мені подобається відчуття. Ти почуваєшся зовсім іншою людиною", - пояснила вона.

Втім, самотній день відпочинку не був би ідеальним для Еністон. Вона хотіла б провести його разом із подругами.

Далі до програми входять хороший обід, спа-процедури, догляд за обличчям і маски для волосся.

Дженніфер Еністон про свій велнес-день (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Як Еністон змінила ставлення до тренувань

Акторка розповіла, що за роки її підхід до фітнесу суттєво змінився. Раніше вона робила акцент переважно на кардіотренуваннях, зокрема біговій доріжці та еліптичному тренажері.

Колись вона з обережністю ставилася до силових вправ через поширені раніше уявлення про те, що від них можна стати надто "м'язистою".

Сьогодні ж вона приділяє значно більше уваги розвитку сили та підтримці кісткової системи. Її головна мета - залишатися рухливою в старшому віці.

"Якщо у нас немає сильних м'язів, то наші кістки починають слабшати", - зазначила вона.

Еністон згадала своїх батьків, які в похилому віці вже не могли рухатися. Вона дала зрозуміти, що не хоче для себе такого майбутнього.

Еністон розповіла про свої тренування (фото: instagram.com/jenniferaniston)