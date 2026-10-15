Дым после обстрелов и курения: онколог объяснил, от чего зависит риск рака

Оценивая онкологические риски, важно учитывать продолжительность воздействия вредных веществ, отмечает онкохирург, кандидат медицинских наук Андрей Безносенко. Врач прокомментировал последствия задымления после атак, курения и использования новейших никотиновых изделий.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на выступление Андрея Безносенко в эфире Киев24 .

Дым после обстрелов и длительное воздействие вредных веществ

Комментируя последствия вдыхания продуктов горения после ракетных ударов, Безносенко отметил разницу между кратковременным контактом и многолетним влиянием вредных веществ. В качестве примера он привел курение.

"Онкология - это всегда о времени, о продолжительности", - пояснил врач.

Зависимость рисков от длительности курения подтверждает и Национальный институт рака США.

Значения имеют также количество сигарет в день и возраст начала курения. При этом безопасного уровня курения нет.

Защищаться от задымленного воздуха тоже необходимо. Центр общественного здоровья рекомендует закрывать окна и двери, ограничивать выходы на улицу без необходимости и выключать вентиляционные системы, затягивающие загрязненный воздух извне.

Что известно об электронных сигаретах и паучах

Говоря о новейших никотиновых изделиях, Безносенко обратил внимание на необходимость длительных наблюдений за их влиянием.

Он также напомнил, что ВОЗ считает электронные сигареты и кальяны вредными для здоровья.

Данные о вреде электронных сигарет уже есть, хотя их долгосрочные последствия еще изучаются.

ВОЗ отмечает, что аэрозоли таких устройств содержат токсичные вещества, в частности соединения, способные вызывать рак.

Последствия использования никотиновых паучей также требуют дальнейших исследований.

По информации Центров контроля и профилактики заболеваний США, эти изделия могут содержать высокие дозы никотина, вызывающего сильную зависимость.

Какую роль играет никотин

Безносенко отдельно объяснил разницу между действием никотина и канцерогенных веществ в табачном дыме.

"Сам никотин как соединение не вызывает онкологических заболеваний", – отметил онкохирург.

В то же время никотин поддерживает зависимость, из-за которой человеку сложно прекратить курить.

Как объясняет британская организация Cancer Research UK, это приводит к дальнейшему поступлению канцерогенов из табачного дыма.

Почему во время войны рак обнаруживают позже

По словам Безносенко, в ходе полномасштабной войны количество новых зарегистрированных случаев онкологических заболеваний снизилось.

Он связывает это, в частности, с выездом большого числа населения за границу.

В то же время, врач говорит об увеличении количества заболеваний, выявленных на поздних стадиях.

Из-за войны украинцы не всегда имеют возможность вовремя обратиться за медицинской помощью, и это усложняет своевременную диагностику.