Бежать за "успешным успехом": как соцсети искажают реальность и почему не стоит совершенствовать себя каждый день

Возвращение к реальности

Через увиденное в соцсетях может появляться ощущение, что нужно больше стараться, быстрее что-то делать, за чем-то успевать, ставить новые цели, пробивать стеклянные потолки и постоянно что-то улучшать.

Даже если вообще в жизни все устраивает, все спокойно или хорошо, а рядом с чужими достижениями собственные результаты кажутся не столь уж значимыми.

"Здесь самый важный момент – вернуться к реальности. Если есть желание, можно так же отобрать лучшие события из своей жизни за определенное время, использовать фотографии только с лучших ракурсов и создать впечатление, что все тоже успешно-успешно и все успевается. Из этого можем сделать выводы, что так может сделать любой человек", – отмечает психолог.

Каждый человек показывает лишь какую-то часть своей жизни и может не показывать, где было тяжело, неприятные эмоции, неудачные попытки, трудности или обычные дни, когда особо ничего не происходит.

Но часто именно из них и складывается жизнь, а человек просто выбирает, что именно показывать. Поэтому сравнивать свою повседневную жизнь с несколькими отобранными моментами чужой - не совсем честно.

Соцсети на самом деле не показывают реальную жизнь других людей (фото: Freepik)

Когда саморазвитие становится принуждением

Отдельный вопрос - саморазвитие. Он вообще должен быть источником любопытства и удовольствия, но в последнее время часто превращается в принуждение и требования к себе.

Уже недостаточно просто заниматься чем-то, что нравится - нужно делать это регулярно, отслеживать результаты, становиться "лучшей версией себя". А если сегодня не удалось поставить очередную галочку - значит, день потерян.

"Но человек не обязан и, наверное, просто не может ежедневно быть продуктивным и развиваться. Ведь есть периоды, когда больше сил и вдохновения что-то менять, а есть периоды, когда основная задача - выдержать сегодняшний день, поддержать привычный ритм жизни, отдохнуть и справиться с тем, что уже есть. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас живем. И это не означает, что развитие остановилось или что время тратится бесполезно", - объясняет Анастасия Патенко.

Существует предел между тем, чтобы совсем не считаться с собственными желаниями и целями, и тем, чтобы постоянно пытаться воспроизвести картинку, которую видим у других людей, которые, вероятно, также показывают только свою желанную витрину.

Совершенствование должно доставлять удовольствие, а не чувство истощения (фото: Freepik)

Как не чувствовать вину

Не получится просто взять и не ощущать вину, если определенные эмоции и реакции уже возникли. Поэтому сначала следует признать, что эти чувства есть и они появились по определенной причине, а дальше - снова вернуться к реальности. Эксперт советует несколько практических шагов:

Проверить, откуда возникает желание что-то делать. Например, действительно ли какая-то вещь или цель интересна и хочется ее попробовать, или же это скорее ощущение, что "все уже это делают, а я не успеваю"?

Например, действительно ли какая-то вещь или цель интересна и хочется ее попробовать, или же это скорее ощущение, что "все уже это делают, а я не успеваю"? Определить свои критерии успеха. Не обязательно ориентироваться на общепринятые стандарты. Кто-то стремится к карьерному росту, а кто-то - к свободному времени, стабильности или времени с близкими. Важно задать себе вопрос: что на самом деле нужно именно мне?

Не обязательно ориентироваться на общепринятые стандарты. Кто-то стремится к карьерному росту, а кто-то - к свободному времени, стабильности или времени с близкими. Важно задать себе вопрос: что на самом деле нужно именно мне? Позволить себе делать что-либо без результата. Не каждое занятие должно приносить пользу или новые навыки. Иногда достаточно просто получать удовольствие от процесса.

Не каждое занятие должно приносить пользу или новые навыки. Иногда достаточно просто получать удовольствие от процесса. Не превращать отдых в еще один способ самосовершенствования. Если думать о "правильном" отдыхе и пытаться использовать свободное время максимально эффективно, вместо расслабления выйдет еще одна изнурительная деятельность. Отдых должен быть отдыхом.

Если думать о "правильном" отдыхе и пытаться использовать свободное время максимально эффективно, вместо расслабления выйдет еще одна изнурительная деятельность. Отдых должен быть отдыхом. Обращать внимание на влияние соцсетей. Если после просмотра ленты регулярно появляется недовольство собой, возможно, стоит почистить подписки и окружить себя вдохновляющим и отвечающим собственным ценностям контентом, а не тем, что вызывает тревогу.

"Итак, это точно нормально - хотеть большего, ставить цели, развиваться. Но в то же время нормально быть довольными собой, даже если сегодня не удалось сделать ничего особенного", - заключает психолог.