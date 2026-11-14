Бігти за "успішним успіхом": як соцмережі спотворюють реальність і чому не варто вдосконалювати себе щодня
Соцмережі легко створюють враження, що всі навколо мегауспішні, кудись рухаються, займаються кар'єрою, спортом, читають, подорожують і водночас усе встигають. І коли щодня відкриваєш стрічку та бачиш такі приклади, може з'явитися відчуття, що у власному житті вам чогось недостатньо. Що, можливо, я недостатньо стараюся або чогось не досягаю? Якщо інші так багато можуть і встигають, то чому я цього не можу або не роблю?
Про те, чому не варто гнатися за картинками у соцмережах і як навчитися не відчувати за це провину, в есклюзивному коментарі для Wave.RBC.ua розповіла психологиня платформи Betobee та психоедукаторка Анастасія Патенко.
Повернення до реальності
Через побачене у соцмережах може з'являтися відчуття, що треба більше старатися, швидше щось робити, за чимось встигати, ставити нові цілі, пробивати скляні стелі й постійно щось покращувати.
Навіть якщо загалом у житті все влаштовує, все спокійно чи добре, а поруч із чужими досягненнями власні результати здаються не такими вже й значущими.
"Тут найважливіший момент - повернутися до реальності. Якщо є бажання, можна так само відібрати найкращі події зі свого життя за певний час, використати фотографії лише з найкращих ракурсів і створити враження, що все теж успішно-успішно і все встигається. З цього можемо зробити висновки, що так може зробити будь-яка людина", - зазначає психологиня.
Кожна людина показує лише якусь частину свого життя і може не показувати те, де було важко, неприємні емоції, невдалі спроби, труднощі чи звичайні дні, коли особливо нічого не відбувається.
Але часто саме з них і складається життя, а людина просто обирає, що саме показувати. Тому порівнювати своє повсякденне життя з кількома відібраними моментами чужого - не зовсім чесно.
Коли саморозвиток стає примусом
Окреме питання - саморозвиток. Він узагалі-то мав би бути джерелом цікавості й задоволення, але останнім часом часто перетворюється на примус і вимогу до себе.
Уже недостатньо просто займатися чимось, що подобається - потрібно робити це регулярно, відстежувати результати, ставати "кращою версією себе". А якщо сьогодні не вдалося поставити чергову галочку - виходить, день змарнований.
"Але людина не зобов'язана і, напевно, просто не може щодня бути продуктивною та розвиватися. Бо є періоди, коли більше сил і наснаги щось змінювати, а є періоди, коли основне завдання - витримати сьогоднішній день, підтримати звичний ритм життя, відпочити й упоратися з тим, що вже є. Особливо в тих умовах, у яких ми зараз живемо. І це не означає, що розвиток зупинився або що час витрачається марно", - пояснює Анастасія Патенко.
Існує межа між тим, щоб зовсім не зважати на власні бажання й цілі, і тим, щоб постійно намагатися відтворити картинку, яку бачимо в інших людей, котрі, ймовірно, також показують лише свою бажану вітрину.
Як не відчувати провину
Не вийде просто взяти й не відчувати провину, якщо певні емоції та реакції вже виникли. Тому спочатку варто визнати, що ці почуття є і вони з'явилися з певної причини, а далі - знову повернутися до реальності. Експертка радить кілька практичних кроків:
- Перевірити, звідки з'являється бажання щось робити. Наприклад, чи справді якась річ чи мета цікава й хочеться її спробувати, чи це скоріше відчуття, що "всі вже це роблять, а я не встигаю"?
- Визначити власні критерії успіху. Не обов'язково орієнтуватися на загальноприйняті стандарти. Хтось прагне кар'єрного зростання, а хтось - вільного часу, стабільності чи часу з близькими. Важливо запитати себе: що насправді потрібно саме мені?
- Дозволити собі робити щось без результату. Не кожне заняття мусить приносити користь чи нові навички. Іноді достатньо просто отримувати задоволення від процесу.
- Не перетворювати відпочинок на ще один спосіб самовдосконалення. Якщо думати про "правильний" відпочинок і намагатися використовувати вільний час максимально ефективно, замість розслаблення вийде ще одна виснажлива діяльність. Відпочинок має бути відпочинком.
- Звертати увагу на вплив соцмереж. Якщо після перегляду стрічки регулярно з'являється невдоволення собою, можливо, варто почистити підписки й оточити себе контентом, який надихає і відповідає власним цінностям, а не тим, що викликає тривогу.
"Отже, це точно нормально - хотіти більшого, ставити цілі, розвиватися. Але водночас нормально бути задоволеними собою, навіть якщо сьогодні не вдалося зробити нічого особливого", - підсумовує психологиня.