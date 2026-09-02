"Оземпиковый шик". Действительно ли тренд на похудение в Голливуде – действие препаратов: мнение врача

Действительно ли резкое похудение голливудских звезд может быть эффектом "Оземпика"?

То, что сейчас очень серьезная волна использования GLP-1 агонистов, — не новость, используют не только "Оземпик", но и "Мунджаро", но и другие препараты этого класса. Но я не могу утверждать прямо, что именно они являются причиной похудения конкретных людей.

Конечно, если мы посмотрим на резкое изменение внешности, то в общем похудение может иметь несколько разных причин.

Возможно ли такое похудение без препаратов?

Во-первых, это могут быть какие-то нарушения пищевого поведения: булимия, анорексия, чрезмерные физические нагрузки. Так как я не слежу за их образом жизни, не могу утверждать, что именно это у них есть, но такие причины возможны. Вторая причина – использование GLP-1 агонистов.

В общем, резкое похудение при нормальном, сбалансированном питании и даже нормальной физической активности возможно. За месяц человек, действительно имеющий избыточный вес, может снизить его, в зависимости от того, каким был исходный вес. Чем он больше, тем больше человек может сбросить.

К примеру, если вес около 80 килограммов при росте 170-160 см или менее, то обычно от 7 до 9 кг в месяц можно скинуть. Это если мы говорим о здоровом понижении веса. Но, если вес был, например, 70 кг и стал 50 кг, то это уже очень резкое похудение. Просто за счет сбалансированного питания или физической нагрузки столь быстрого эффекта не будет.

Насколько я читала, у Келли Осборн вроде бы была бариатрическая операция, это тоже может приводить к резкому похудению. Но опять же, так как я за ними не слежу, я не могу это утверждать.

Если это "Оземпик" или другой препарат этого класса, то, что может на это указывать?

Относительно препаратов: если отвечать на вопрос, могут ли агонисты GLP-1 давать резкое снижение веса, — да, могут. Поскольку человек перестает в целом достаточно и адекватно потреблять пищу, он находится в дефиците макронутриентов, а как следствие — уже потом и микронутриентов.

Поэтому худеет она не только за счет жировой ткани, но и воды, которая задерживается в подкожно-жировой клетчатке, то есть снижается отек. Так же уменьшается мышечная ткань, а иногда и костная. То есть полностью все ткани уменьшаются в объеме.

Есть также уже известное всем понятие: "Оземпик-фейс", когда очень сильно исчезают подкожно-жировые отложения именно на лице. На это можно ориентироваться как на один из возможных признаков использования препаратов.

Если похудение без них, то обычно лицо нормальное, оно не меняется так быстро, просто уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки. В целом, человек выглядит здорово.

Насколько безопасно такое внезапное похудение? Какие могут быть последствия для здоровья?

Внезапное похудение не безопасно, особенно если оно происходит по таким причинам, как расстройства пищевого поведения, ограниченное питание или чрезмерная физическая нагрузка. Это все имеет свои последствия со стороны гормональной системы, дефицитов нутриентов, а в первую очередь со стороны расстройств желудочно-кишечного тракта.

Если это внезапное похудение на агонистах GLP-1, но по показаниям и по назначению и с поддержкой врача, сопровождающего этого человека, который контролирует его состояние, закрывает дефициты и параллельно налаживает питание, то в целом это может быть безопасно. Уже есть протоколы, как правильно питаться даже при использовании этих препаратов.

Но, опять же, мы не можем полностью оценить долгосрочные риски, поскольку уже много сообщений, научных в том числе, о возможном влиянии этих препаратов на поджелудочную и щитовидную железы, в частности потенциальные серьезные осложнения.

Поэтому для здоровья, если есть показания, это можно делать, но под контролем врача. Без показаний я бы не советовала эти препараты вообще применять.