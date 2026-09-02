“Оземпіковий шик”. Чи дійсно тренд на схуднення в Голлівуді – дія препаратів: думка лікарки

Чи справді різке схуднення голлівудських зірок може бути ефектом "Оземпіку"?

Те, що зараз є дуже серйозна хвиля використання GLP-1 агоністів, — не новина, використовують не лише "Оземпік", а й "Мунджаро", а й інші препарати цього класу. Але я не можу стверджувати прямо, що саме вони є причиною схуднення конкретних людей.

Звичайно, якщо ми подивимося на різку зміну зовнішності, то загалом схуднення може мати декілька різних причин.

Чи можливе таке схуднення без препаратів?

По-перше, це можуть бути якісь розлади харчової поведінки: булімія, анорексія, надмірні фізичні навантаження. Так як я не слідкую за їхнім способом життя, не можу стверджувати, що саме це у них є, але такі причини можливі. Друга причина — використання GLP-1 агоністів.

Загалом різке схуднення при нормальному, збалансованому харчуванні й навіть нормальній фізичній активності можливе. За місяць людина, яка дійсно має надмірну вагу, може знизити її, залежно від того, якою була вихідна вага. Чим вона більша, тим більше людина може скинути.

Наприклад, якщо вага близько 80 кілограмів при зрості 170-160 см або менше, то зазвичай від 7 до 9 кг за місяць можна втратити. Це якщо ми говоримо про здорове зниження ваги. Але, якщо вага була, наприклад, 70 кг і стала 50 кг, то це вже дуже різке схуднення. Просто за рахунок збалансованого харчування або фізичного навантаження такого швидкого ефекту не буде.

Наскільки я читала, у Келлі Осборн наче була баріатрична операція, це також може призводити до різкого схуднення. Але, знову ж таки, так як я за ними не стежу, я не можу це стверджувати.

Якщо це "Оземпік" або інший препарат цього класу, то що може на це вказувати?

Стосовно препаратів: якщо відповідати на питання, чи можуть GLP-1 агоністи давати різке зниження ваги, — так, можуть. Через те, що людина перестає в цілому достатньо й адекватно споживати їжу, вона перебуває в дефіциті макронутрієнтів, а як наслідок — вже потім і мікронутрієнтів.

Тому худне вона не лише за рахунок жирової тканини, але й води, яка затримується в підшкірно-жировій клітковині, тобто знижується набряк. Так само зменшується м’язова тканина, а інколи ще й кісткова. Тобто повністю всі тканини зменшуються в об’ємі.

Є також уже відоме всім поняття: "Оземпік-фейс", коли дуже сильно зникають підшкірно-жирові відкладення саме на обличчі. На це можна орієнтуватися, як на одну з можливих ознак використання препаратів.

Якщо схуднення без них, то зазвичай обличчя нормальне, воно не змінюється так швидко, просто зменшується об’єм підшкірно-жирової клітковини. В цілому, людина має здоровий вигляд.

Наскільки безпечне таке раптове схуднення? Які можуть бути наслідки для здоров’я?

Раптове схуднення не є безпечним, особливо якщо воно відбувається через такі причини, як розлади харчової поведінки, обмежене харчування або надмірне фізичне навантаження. Це все має свої наслідки з боку гормональної системи, дефіцитів нутрієнтів, а в першу чергу — з боку розладів шлунково-кишкового тракту.

Якщо це раптове схуднення на агоністах GLP-1, але за показами та за призначенням, та з підтримкою лікаря, який супроводжує цю людину, контролює її стан, закриває дефіцити та паралельно налагоджує харчування, то в цілому це може бути безпечно. Уже є протоколи, як правильно харчуватися навіть під час використання цих препаратів.

Але, знову ж таки, ми не можемо повністю оцінити довгострокові ризики, оскільки вже є багато повідомлень, наукових у тому числі, про можливі впливи цих препаратів на підшлункову та щитоподібну залози, зокрема потенційні серйозні ускладнення.

Тому для здоров’я, якщо є покази, це можна робити, але під контролем лікаря. Без показів я б не радила ці препарати взагалі застосовувати.