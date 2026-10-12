Winter is coming. Где украинцам можно пережить зиму и арендовать жилье: ЕС, Азия или Восток?

Самая большая проблема сейчас в странах Европы – это жилье. И порой найти квартиру становится гораздо труднее чем работу. И даже если вы хотели бы просто "пережить зиму" в более безопасном месте и есть на это средства – сделать это можно далеко не во всех странах.

Где сейчас реально найти жилье

Румыния и Болгария

Жилье. Наиболее дружественный рынок аренды в Восточной Европе и цена на жилье здесь остается относительно доступной по сравнению с Западной Европой. В апартаментах у моря или в крупных городах (Бухарест, Клуж, Варна) цены выше, но все же приятные, а владельцы спокойно относятся к арендаторам с детьми и животными. Примерная цена – 300-500 евро и от вас не будут требовать длинного списка документов с подтверждением ваших финансовых гарантий.

В Болгарии получить жилье бесплатно – реально. Но расселение в государственных домах или гостиницах ограничено и только для льготных категорий. В Румынии государственные и муниципальные программы бесплатного проживания закрыты.

Социальная помощь и защита. Временную защиту оформляют беспрепятственно. Базовые государственные денежные программы для беженцев упразднены, однако финансовая помощь выплачивается при регистрации в местных центрах занятости и активного поиска работы, а также при наличии отдельных гуманитарных грантов от международных организаций.

Польша (только малые и средние города)

Жилье. В Варшаве, Кракове или Вроцлаве рынок аренды перегрет, а цены кусаются. Но если смотреть на меньшие города (Быдгощ, Торунь, Ополе, Люблин), найти адекватное жилье вполне реально в течение нескольких недель. В небольших городках цена аренды однокомнатной квартиры вполне приемлема – 1800-2000 злотых.

Бесплатное жилье осталось только в коллективных центрах для уязвимых категорий при оплате 50-70% стоимости проживания самими беженцами.

Социальная помощь и защита. Польша продолжает принимать украинцев и для полноценной жизни нужно оформлять PESEL UKR. Основная финансовая помощь была отменена, но пока еще действует программа "800+" – это 800 злотых на ребенка в месяц. Ее выплачивают исключительно при условии, что ребенок посещает польскую школу или детсад.

Прага, Чехия (фото: Getty Images)

Испания (южные регионы и небольшие городки)

Жилье. Большие мегаполисы типа Барселоны или Мадрида – это сплошная боль для аренды (требуют кучу документов и контрактов). Однако в Андалусии, Аликанте или в небольших городках побережья можно снять квартиру за разумные деньги, если есть собственные сбережения или отдаленная работа. Цены на апартаменты стартуют от 500–700 евро.

Бесплатное расселение в отелях или приютах предоставляется строго в рамках первого этапа государственной системы убежища (через благотворительные организации CEAR и Красный Крест) и только для первично зарегистрированных и незащищенных лиц.

Социальная помощь и защита. Временная защита предоставляется с выдачей иностранного идентификационного номера (NIE). Прямые ежемесячные выплаты от государства фактически отсутствуют, поддержка осуществляется только через целевые социальные программы гуманитарных организаций.

Литва и Латвия

Жилье. Как и в большинстве европейских стран, рынок аренды в крупных городах (Вильнюс, Рига) тяжелый и дорогой. Но есть пригороды и меньшие города (Шауляй, Даугавпилс), где найти необходимую квартиру можно быстро и недорого.

Бесплатного расселения нет, муниципальные пункты временного пребывания принимают всего на несколько суток до поиска частной аренды.

Социальная помощь и защита. Действуют единовременные выплаты на обустройство (около 300–500 евро) и стандартные социальные гарантии на уровне с местными гражданами.

Лигурия, Италия (фото: Freepik)

Бельгия

Жилье. Приюты и специальные городки переполнены и работают на грани возможностей, в первую очередь поселения получают семьи с детьми, а вот одиноким соискателям приходится месяцами ждать распределения.

Частный рынок аренды в крупных городах (Брюссель, Антверпен) требует предоставления доказательств платежеспособности и трудового договора. Цены на однокомнатные квартиры стартуют от 750-900 евро в месяц без учета коммунальных услуг.

Социальная помощь и защита. Бельгия предоставляет временную защиту через единый регистрационный центр в Брюсселе. Прожиточный минимум (Leefloon) составляет ориентировочно 1260 евро в месяц на взрослого, однако требования к поиску работы строго контролируются.

Австрия

Жилье. Аренда в Вене, Граце или Линце требует финансовой дисциплины. Обычно арендодатели требуют депозита за 3 месяца (Kaution) и подтверждения дохода. Цены за однокомнатную квартиру в крупных городах стартуют от 650-850 евро, а в пригороде можно найти варианты за 450-600 евро.

Бесплатное базовое расселение через систему первичного приема (Grundversorgung) предоставляется, но преимущественно в федеральных землях вне столицы.

Социальная помощь и защита. Временная защита (Vertriebene) предоставляется и продолжается без проблем. Помощь покрывает базовые нужды – выплачиваются карманные деньги около 60 евро в месяц на человека при полном обеспечении жильем и питанием, или компенсация на питание до 260 евро на взрослого, если жилье частное. Для тех, кто официально работает от 12 месяцев, открыли путь к переходу на долгосрочный вид "Rot-Weiß-Rot Karte Plus".

Барселона, Испания (фото: Getty Images)

Португалия

Жилье. В Лиссабоне и Порту рынок аренды перегрет из-за наплыва туристов и релокантов, цены на апартаменты начинаются от 800-1000 евро. Однако в центральных регионах страны и на севере (Брага, Коимбра) реально арендовать жилье за 450-600 евро. Владельцы часто лояльны украинцам и не требуют сложных проверок кредитной истории.

Бесплатное расселение через социальные службы (ISS) возможно, но это преимущественно временные убежища или хостелы.

Социальная помощь и защита. Защита (Proteção Temporária) и налоговый номер (NIF) выдаются быстро и без лишней бюрократии. Помощь выплачивается через социальную службу по схеме RSI (Rendimento Social de Inserção) и составляет около 200-230 евро на взрослого, но только при отсутствии других доходов и активном сотрудничестве с центром занятости.

Эстония

Жилье. В Таллинне и Тарту найти адекватную квартиру сложно, цены на аренду составляют от 450-650 евро плюс коммунальные услуги. В меньших городах (Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве) найти жилье можно быстро и значительно дешевле – за 200-350 евро.

Государственные пункты размещения беженцев отменены, однако действует единовременная компенсация на аренду первого жилья (около 1200 евро).

Социальная помощь и защита. Защита предоставляется с выдачей вида на жительство на 1–2 года. Финансовая помощь предоставляется на уровне с эстонскими гражданами (прожиточный минимум составляет 200 евро на первого члена семьи и 160 евро на каждого последующего).

Будапешт, Венгрия (фото: Getty Images)

Финляндия

Жилье. Рынок аренды дорог (от 600–800 евро за студию в Хельсинки или Тампере), однако он очень прозрачный и без серых схем.

Первоначальное расселение для соискателей защиты происходит через Центры приема (Vastaanottokeskus) по всей территории страны. В меньших северных или восточных муниципалитетах получить муниципальное жилье гораздо проще.

Социальная помощь и защита. Временная защита оформляется быстро. Пособие на проживание (vastaanottoraha) составляет около 320-380 евро на одинокого взрослого, если центр приема не предоставляет бесплатное питание, или около 100-120 евро, если питание обеспечено. Имеется полный доступ к медицинским услугам и изучению финского языка.

Жилье есть, но есть нюансы

Словакия и Венгрия

Жилье. В больших городах – Братиславе и Будапеште рынок аренды переполнен соискателями, но на периферии найти варианты под аренду можно без проблем.

С бесплатным жильем есть проблемы – компенсация за расселение (за исключением льготных категорий и приехавших из зоны боевых действий) отменена.

Социальная помощь и защита. Получить временную защиту в этих странах можно без проблем, хотя и порой процедура требует больше времени – государственная социальная инфраструктура для украинцев фактически ликвидирована.

При этом уровень финансовой помощи минимален и только для нетрудоспособных лиц, и если нет сбережений или удаленной работы – придется быстро учить язык и искать простейшую работу.

Бухарест, Румыния (фото: Getty Images)

Великобритания

Жилье. Самостоятельный поиск аренды требует прохождения проверки финансовой способности (credit check) или оплаты за 6-12 месяцев вперед.

Бесплатное жилье возможно только в случае нахождения подтвержденного спонсора по программе, что гарантирует убежище сроком от 6 месяцев.

Социальная помощь и защита: Основная спонсорская программа Homes for Ukraine фактически свернута для людей без близких родственников в стране. Бесплатные визы по этой схеме выдаются только в исключительных случаях при наличии зарегистрированного спонсора, гарантирующего жилье.

Право на государственные выплаты (Universal Credit) имеют только те, кто уже находится в стране по легальным основаниям. Найти нового спонсора из-за официальных систем сейчас почти нереально.

Италия

Жилье. В этой стране жилье есть, но придется пройти сложную бюрократическую мясорубку – на севере (Милан, Турин) арендодатели требуют официальный итальянский контракт (bustapaga) и депозиты за несколько месяцев. Но на юге найти жилье проще и дешевле, но есть другая проблема – в регионах почти нет работы.

Если вам важно найти удобное жилье и жизнь в отдаленных регионах, где нет развлечений и работы, то можно смотреть на Калабрию, Базиликату, Апулию, Абруццо, Сицилию и Молизе.

Любое оформление документов идет медленно, поскольку бюрократическая машина устарела и несколько сложна. Но для тех, у кого есть удаленная работа или сбережения, южная часть Италии станет очень комфортной.

Бесплатное жилье возможно только через государственную систему CAS/SAI при наличии свободных мест, преимущественно в небольших коммунах.

Социальная помощь и защита. Оформление вида на жительство (permesso di soggiorno) длится несколько месяцев. Единовременное пособие в размере 300 евро в месяц в течение первых трех месяцев давно отменено.

Милан, Италия (фото: Getty Images)

Норвегия

Жилье. Эта страна славится очень высоким уровнем жизни, но нужно понимать, что это не только сама система и страна для людей, но и очень высокие расходы – аренда жилья просто заоблачная, цены на продукты тоже. Арендовать самостоятельно можно только если у вас есть работа и стабильный доход в несколько тысяч евро в месяц.

Жилье беженцам сейчас предоставляется в специальных центрах приема (убежищах). Осло уже переполнено, поэтому более вероятно оказаться на севере страны.

Социальная помощь и защита. Норвегия принимает украинцев, но с ограничением – все заявки на временную защиту от граждан, которые приехали из западных областей Украины рассматривают в индивидуальном порядке и могут отказать. При прохождении интеграционной программы выплачивают около 1400 евро в месяц, с которых высчитывают стоимость жилья и коммунальных услуг.

Куда ехать уже не стоит: жилищный кризис и жесткие ограничения

Германия

Житло. Страна практически исчерпала ресурсы для приема новых людей. Большинство крупных земель и городов официально закрыты для первоначального размещения. Найти жилье в аренду на рынке в Берлине, Мюнхене или Кельне превращается в задачу со звездочкой – владельцы жилья требуют не только идеальную кредитную историю, но и постоянный и высокий германский доход.

Большинство попыток интегрироваться и найти бесплатное жилье через лагерь или модульный городок превращается в месяцы ожидания.

Социальная помощь и защита. Прием украинцев продолжается, но распределение строго централизовано. Большинство крупных городов и федеральных земель официально закрыты для размещения. Всех приехавших размещают в первичных приемных лагерях и модульных городках, преимущественно в сельской местности.

Для всех, кто получит временную защиту, действует социальная помощь Burgergeld – примерно 563 евро в месяц на одинокого взрослого плюс компенсация базовых расходов на жилье и отопление.

Норвегия (фото: Getty Images)

Ирландия

Жилье. Остров сейчас переживает самый острый жилищный кризис за последние десятилетия. И проблема на рынке касается не только тех, кто хочет временно пожить в этой стране, но и местных жителей.

Кроме того, правительство значительно урезало социальные выплаты для новоприбывших, а бесплатное жилье можно получить только на короткий срок (90 дней), да и то – в очень отдаленных поселках или гостиницах. Арендовать что-то самостоятельно нереально даже за большие деньги из-за огромной конкуренции.

Социальная помощь и защита. Защита оформить в этой стране возможно, но многие социальные программы отменены. Проживающим в государственном жилье с питанием выплаты сократили до 38,80 евро в неделю.

Нидерланды

Жилье. В Нидерландах – огромный дефицит жилья и он бьет даже по местному населению. Взрослые дети часто живут с родителями очень долго не только из-за тесных родственных связей, но и из-за невозможности найти другое жилье – как в аренду, так и чтобы купить.

Цены на аренду комнаты стартуют от 800-1000 евро в месяц, а целую квартиру или домик в пригороде найти просто невозможно. Владельцы жилья поэтому устраивают настоящие конкурсы и требуют кучу документов, подтверждающих постоянный высокий доход, работу и еще многое другое.

Приюты для соискателей временной защиты закрылись еще в прошлом году и сейчас не принимают ни в муниципальных, ни в центрах, ни в Красном кресте. Однако получить временную защиту в этой стране до сих пор можно – если вы найдете себе жилье самостоятельно или семью, которая вас примет.

Социальная помощь и защита. Пособие на питание и одежду составляет около 290-380 евро на человека (при условии, что жилье предоставляется государством). Если арендовать жилье самостоятельно или устроиться на работу – все выплаты прекращаются.

Амстердам, Нидерланды (фото: Getty Images)

Чехия (Прага и Брно)

Жилье. Чехия с 2022 года приняла самое большое количество украинцев на душу населения. Поэтому в столице и крупных студенческих городах свободное жилье практически отсутствует, а цены взлетели на уровень Западной Европы. Бесплатное гуманитарное жилье сейчас предоставляется по очень строгим критериям и то только на короткий срок.

Социальная помощь и защита. Статус временной защиты предоставляется, но центр регистрации в Праге больше не занимается расселением вновь прибывших в столицу. Поселить могут только на первые 90 дней и в основном в маленьких городах. После этого срока придется выселяться и исключения могут сделать только уязвимым категориям – пенсионеры, лица с инвалидностью, матери с детьми до 6 лет.

Также выплачивают пособие в размере 4860 крон (около 190 евро) в месяц и только тем, чей доход значительно ниже прожиточного минимума.

Швейцария

Первое , где оказываются украинцы – это центр приема. Распределение осуществляется по кантонам без права выбора. Стоит отметить, что муниципального жилья не хватает и большинство украинцев живут в специальных общежитиях, в отдаленных регионах.

Частная аренда требует разрешения местного социального ведомства кантона, а самостоятельный поиск на открытом рынке осложнен высокими ценами (от 1500-2000 франков за квартиру) и требованиями предоставить справку об отсутствии долгов (Betreibungsauszug) и рабочий контракт.

Социальная помощь и защита. Получить статус S стало очень сложно. Страна автоматически отказывает заявителям, уже имеющим временную защиту в любой другой стране ЕС.

Кроме того, очень тщательно рассматривают, откуда приехал искатель защиты и могут просто дать отказ. Социальная помощь составляет около 1500 франков в месяц, однако из этой суммы высчитывается стоимость жилья и страховки. При наличии собственного авто, сбережений или работы - отказывают в помощи.

Альпы, Швейцария (фото: Getty Images)

Альтернативные направления: где можно арендовать жилье на несколько месяцев

Если цель просто "перезимовать" или переждать несколько месяцев в безопасности и комфорте, без привязки к европейской временной защите, можно рассмотреть страны за пределами ЕС.

Официальной помощи и бесплатного расселения нет, но частный рынок аренды и визовый режим остаются достаточно лояльными.

Турция (Анталия, Алания, Стамбул)

Жилье. Аренда на короткий срок (от 1 до 6 месяцев) доступна, но цены существенно зависят от сезона и региона. В Анталии или Алании однокомнатную квартиру или апартаменты 1+1 можно снять за 450-700 евро в месяц, в Стамбуле – от 600-900 евро. Арендодатели легко идут на заключение краткосрочных договоров, но обычно требуют оплату за первый месяц и депозит (равный стоимости месяца аренды).

Пребывание и статус. Безвизовый режим для граждан Украины позволяет находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней. Получить краткосрочный вид на жительство (икамет) на основе аренды жилья сейчас стало крайне сложно — во многих популярных районах крупных городов и побережье выдачу новых первичных икаметов фактически приостановлено из-за превышения квот. Поэтому вариант подходит в первую очередь для пребывания в пределах безвизового срока.

Грузия (Тбилиси, Батуми)

Жилье. Рынок аренды очень гибок и дружен к украинцам. В Тбилиси цена аренды адекватной однокомнатной квартиры составляет 400-600 долларов, в Батуми в несезон (с осени по весну) можно найти качественные апартаменты у моря за 300-450 долларов в месяц. Большинство владельцев без проблем согласны на помесячную оплату без привлечения нотариусов или сложных бюрократических проверок.

Пребывание и статус. Самый либеральный визовый режим в мире – граждане Украины могут находиться в Грузии без визы и дополнительных разрешений в течение 365 дней. Никаких социальных выплат или государственных программ помощи нет, однако есть полная свобода для удаленной работы, открытие счетов в местных банках и комфортного проживания за собственные средства.

Шарм-эль-Шейх, Египет (фото: Getty Images)

Черногория и Сербия

Жилье. В Черногории (Будва, Бар, Подгорица) вне высокого туристического сезона арендовать хорошую квартиру можно за 350-500 евро в месяц. В Сербии (Белград, Новый Сад) цены выше – от 500-700 евро за уютное жилье.

Владельцы легко заключают краткосрочные договора, однако в Черногории обязательно нужно платить туристический сбор (около 1 евро в сутки с человека) и регистрироваться в полиции или туристическом инфоцентре в течение 24 часов после приезда.

Пребывание и статус. Безвизовый режим позволяет находиться в Черногории и Сербии до 90 дней. Социальной помощи от государства нет, но регион привлекает относительно умеренными ценами на продукты и услуги, а также мягким климатом.

ОАЭ (Дубай, Шарджа, Аджман)

Жилье. Дорогой, но очень прозрачный рынок. В Дубае краткосрочная аренда студии через сервисы апартаментов или гостиничный жилой фонд стоит от 1200-1800 долларов в месяц. Если искать варианты в соседних эмиратах (Шарджа или Аджман, что в 30-40 минутах езды от Дубая), цены будут значительно ниже – около 700-1000 долларов в месяц.

Пребывание и статус. Для украинцев действует безвизовый режим на 30 дней с возможностью бесплатного продления на месте. Кроме того, в Эмиратах действует специальная гуманитарная программа (Humanitarian Residency) для граждан стран с зонами конфликта, позволяющая оформить годовую резидентскую визу без спонсора или работодателя. Эта виза дает право легально жить в стране, открывать банковские счета и арендовать жилье на долгосрочных условиях.

Вильнюс, Литва (фото: Getty Images)

Таиланд (Пхукет, Чиангмай, Бангкок)

Жилье. Рынок аренды нацелен конкретно на краткосрочных арендаторов (на 1-6 месяцев). В Чиангмае или Паттайе современное кондоминиумное жилье (с бассейном и спортзалом в доме) можно снять за 300-500 долларов в месяц. На Пхукете и в Бангкоке цены выше – от 500-800 долларов. Арендодатели требуют депозит в размере 1–2 месяцев аренды, но процесс оформления максимально прост и занимает несколько часов.

Пребывание и статус. Для граждан Украины действует безвизовый режим до 60 дней с возможностью продления на месте еще на 30 дней в иммиграционной службе. Также есть возможность оформить специальную "Destination Thailand Visa" (DTV) для удаленных работников и фрилансеров, выдаваемую на 5 лет с правом находиться в стране до 180 дней в году.

Индонезия (Бали)

Жилье. Бали предлагает тысячи вариантов – от гестхаусов за 250-400 долларов в месяц до гестхаусов с бассейном или отдельных вилл от 700-1200 долларов. Жилье обычно арендуют через локальные группы или напрямую у владельцев. Большинство вариантов уже включают уборку, интернет и коммунальные услуги в стоимость.

Пребывание и статус. Виза по прибытии (VoA) оформляется в аэропорту или онлайн на 30 дней с возможностью одноразового продления еще на 30 дней (всего 60 дней). Для более длительного проживания оформляют визы типа 211A (до 180 дней) или специальные цифровые визы для кочевников.

Тбилиси, Грузия (фото: Getty Images)

Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада, Дахаб)

Жилье. Одно из самых дешевых направлений для того, чтобы "пережить зиму" у моря. В Хургаде или Шарм-эль-Шейхе апартаменты в закрытых комплексах с бассейном или квартиру у моря можно арендовать за 200-400 долларов в месяц. В Дахабе цены еще ниже – от 150-300 долларов. Договоры заключаются без бюрократии, часто даже без больших депозитов.

Пребывание и статус. Туристическая виза покупается в аэропорту за 25 долларов и дает право находиться 30 дней. На месте его можно бесплатно продлить еще на 30-90 дней в паспортном столе (Gawazat) без выезда из страны.

Вьетнам (Дананг, Нячанг)

Жилье. Очень доступный рынок аренды. В курортных городах Дананг или Нячанг комфортабельные апартаменты с мебелью и техникой можно снять за 250-450 долларов в месяц. Владельцы спокойно относятся к аренде на 2-3 месяца.

Пребывание и статус. Для въезда оформляется электронная туристическая виза (e-Visa) на 90 дней (многократная или одноразовая), что делает Вьетнам очень удобным направлением для зимнего отдыха или удаленной работы.