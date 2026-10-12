Winter is coming. Де українцям можна пережити зиму та орендувати житло: ЄС, Азія чи Схід?

Найбільша проблема зараз у країнах Європи – це житло. І часом знайти квартиру стає значно важче ніж роботу. І навіть якщо ви хотіли б просто "пережити зиму" в більш безпечному місці і маєте на це кошти – зробити це можна далеко не у всіх країнах.

Де зараз реально знайти житло

Румунія та Болгарія

Житло. Найбільш дружній ринок оренди в Східній Європі і ціна на житло тут залишається відносно доступною порівняно з Західною Європою. В апартаментах біля моря або у великих містах (Бухарест, Клуж, Варна) ціни вище, але все ж таки приємні, а власники спокійно ставляться до орендарів із дітьми та тваринами. Орієнтовна ціна – 300-500 євро і від вас не будуть вимагати довгого списку документів з підтвердженням ваших фінансових гарантій.

У Болгарії отримати житло безкоштовно – реально. Але розселення в державних будинках чи готелях обмежене і тільки для пільгових категорій. У Румунії державні та муніципальні програми безкоштовного проживання закриті.

Соціальна допомога та захист. Тимчасовий захист оформлюють без перешкод. Базові державні грошові програми для біженців скасовані, проте фінансова допомога виплачується у разі реєстрації в місцевих центрах зайнятості та активного пошуку роботи, а також за наявності окремих гуманітарних грантів від міжнародних організацій.

Польща (тільки малі та середні міста)

Житло. У Варшаві, Кракові чи Вроцлаві ринок оренди перегрітий, а ціни кусаються. Але якщо дивитися на менші міста (Бидгощ, Торунь, Ополе, Люблін), знайти адекватне житло цілком реально протягом декількох тижнів. У невеликих містечках ціна оренди однокімнатної квартири цілком прийнятна – 1800-2000 злотих.

Безкоштовне житло залишилося тільки у колективних центрах для вразливих категорій за умови оплати 50-70% вартості проживання самими біженцями.

Соціальна допомога та захист. Польща продовжує приймати українців і для повноцінного життя потрібно оформлювати PESEL UKR. Основну фінансову допомогу скасували, але поки що ще діє програма "800+" – це 800 злотих на дитину в місяць. Її виплачують виключно за умови, що дитина відвідує польську школу чи дитсадок.

Прага, Чехія (фото: Getty Images)

Іспанія (південні регіони та невеликі містечка)

Житло. Великі мегаполіси на кшталт Барселони чи Мадрида – це суцільний біль для оренди (вимагають купу документів та контрактів). Проте в Андалусії, Аліканте чи невеличких містечках узбережжя можна зняти квартиру за розумні гроші, якщо є власні заощадження чи віддалена робота. Ціни на апартаменти стартують від 500-700 євро.

Безкоштовне розселення в готелях чи притулках надається суворо в межах першого етапу державної системи притулку (через благодійні організації CEAR та Червоний Хрест) й тільки для первинно зареєстрованих та найменш захищених осіб.

Соціальна допомога та захист. Тимчасовий захист надається із видачею іноземного ідентифікаційного номера (NIE). Прямі щомісячні виплати від держави фактично відсутні, підтримка здійснюється лише через цільові соціальні програми гуманітарних організацій.

Литва та Латвія

Житло. Як й у більшості європейських країн, ринок оренди у великих містах (Вільнюс, Рига) – важкий та дорогий. Але є передмістя та менші міста (Шауляй, Даугавпілс), де знайти необхідну квартиру можна доволі швидко та недорого.

Безкоштовного розселення немає, муніципальні пункти тимчасового перебування приймають лише на кілька діб до моменту пошуку приватної оренди.

Соціальна допомога та захист. Діють одноразові виплати на облаштування (близько 300–500 євро) та стандартні соціальні гарантії на рівні з місцевими громадянами.

Лігурія, Італія (фото: Freepik)

Бельгія

Житло. Притулки та спеціальні містечка переповнені і працюють на межі можливостей, у першу чергу поселення отримують родини з дітьми, а от одиноким шукачам доводиться місяцями чекати на розподіл.

Приватний ринок оренди у великих містах (Брюссель, Антверпен) вимагає надання доказів платоспроможності та трудового договору. Ціни на однокімнатні квартири стартують від 750–900 євро на місяць без урахування комунальних послуг.

Соціальна допомога та захист. Бельгія надає тимчасовий захист – через єдиний реєстраційний центр у Брюсселі. Прожитковий мінімум (Leefloon) становить орієнтовно 1260 євро на місяць на дорослого, проте вимоги до пошуку роботи суворо контролюються.

Австрія

Житло. Оренда у Відні, Граці чи Лінці вимагає фінансової дисципліни. Зазвичай орендодавці вимагають депозит за 3 місяці (Kaution) та підтвердження доходу. Ціни за однокімнатну квартиру у великих містах стартують від 650-850 євро, а в передмісті можна знайти варіанти за 450-600 євро.

Безкоштовне базове розселення через систему первинного прийому (Grundversorgung) надається, але переважно у федеральних землях поза столицею.

Соціальна допомога та захист. Тимчасовий захист (Vertriebene) надається та продовжується без проблем. Допомога покриває базові потреби – виплачуються кишенькові гроші близько 60 євро на місяць на людину при повному забезпеченні житлом та харчуванням, або компенсація на харчування до 260 євро на дорослого, якщо житло приватне. Для тих, хто офіційно працює від 12 місяців, відкрили шлях до переходу на довгострокову посвідку "Rot-Weiß-Rot Karte Plus".

Барселона, Іспанія (фото: Getty Images)

Португалія

Житло. У Лісабоні та Порту ринок оренди перегрітий через наплив туристів і релокантів, ціни на апартаменти починаються від 800-1000 євро. Проте в центральних регіонах країни та на півночі (Брага, Коїмбра) реально орендувати житло за 450–600 євро. Власники часто лояльні до українців і не вимагають складних перевірок кредитної історії.

Безкоштовне розселення через соціальні служби (ISS) можливе, але це переважно тимчасові притулки чи хостели.

Соціальна допомога та захист. Захист (Proteção Temporária) та податковий номер (NIF) видаються швидко та без зайвої бюрократії. Допомога виплачується через соціальну службу за схемою RSI (Rendimento Social de Inserção) і становить близько 200-230 євро на дорослого, але лише за умови відсутності інших доходів і активної співпраці з центром зайнятості.

Естонія

Житло. У Таллінні та Тарту знайти адекватну квартиру важко, ціни на оренду становлять від 450-650 євро плюс комунальні послуги. У менших містах (Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве) знайти житло можна швидко і значно дешевше – за 200-350 євро.

Державні пункти розміщення біженців скасовані, однак діє одноразова компенсація на оренду першого житла (близько 1200 євро).

Соціальна допомога та захист. Захист надається із видачею посвідки на проживання на 1–2 роки. Фінансова допомога надається на рівні з естонськими громадянами (прожитковий мінімум становить 200 євро на першого члена сім'ї та 160 євро на кожного наступного).

Будапешт, Угорщина (фото: Getty Images)

Фінляндія

Житло. Ринок оренди дорогий (від 600–800 євро за студію у Гельсінкі чи Тампере), проте он дуже прозорий і без сірих схем.

Первинне розселення для шукачів захисту відбувається через Центри прийому (Vastaanottokeskus) по всій території країни. У менших північних або східних муніципалітетах отримати муніципальне житло значно простіше.

Соціальна допомога та захист. Тимчасовий захист оформлюється швидко. Допомога на проживання (vastaanottoraha) становить близько 320-380 євро на самотнього дорослого, якщо центр прийому не надає безкоштовне харчування, або близько 100-120 євро, якщо харчування забезпечене. Є повний доступ до медичних послуг та вивчення фінської мови.

Житло є, але є нюанси

Словаччина та Угорщина

Житло. У великих містах – Братиславі та Будапешті, ринок оренди переповнений шукачами, але на периферії знайти варіанти під оренду можна без проблем.

З безкоштовним житлом є проблеми – компенсації за розселення (за винятком пільгових категорій та тих, хто приїхав з зони бойових дій) скасована.

Соціальна допомога та захист. Отримати тимчасовий захист в цих країнах можна без проблем, хоча й часом процедура вимагає трохи більше часу – державна соціальна інфраструктура для українців фактично ліквідована.

При цьому рівень фінансової допомоги мінімальний і тільки для непрацездатних осіб, і якщо немає заощаджень чи віддаленої роботи – доведеться швидко вчити мову та шукати найпростішу роботу.

Бухарест, Румунія (фото: Getty Images)

Велика Британія

Житло. Самостійний пошук оренди вимагає проходження перевірки фінансової спроможності (credit check) або передплати за 6-12 місяців наперед.

Безкоштовне житло можливе лише в разі знаходження підтвердженого спонсора за програмою, що гарантує прихисток на строк від 6 місяців.

Соціальна допомога та захист: Основну спонсорську програму Homes for Ukraine фактично згорнуто для людей без близьких родичів у країні. Безкоштовні візи за цією схемою видаються лише у виняткових випадках за наявності зареєстрованого спонсора, який гарантує житло.

Право на державні виплати (Universal Credit) мають лише ті, хто вже перебуває в країні на легальних підставах. Знайти нового спонсора через офіційні системи зараз майже нереально.

Італія

Житло. У цій країні житло є, але доведеться пройти складну бюрократичну м'ясорубку – на півночі (Мілан, Турин) орендодавці вимагають офіційний італійський контракт (bustapaga) та депозити за кілька місяців. Але на півдні знайти житло простіше й дешевше, но є інша проблема – в регіонах майже немає роботи.

Якщо вам принципово знайти зручне житло і життя у віддалених регіонах, де немає розваг та роботи, то можна дивитися на Калабрію, Базилікату, Апулію, Абруццо, Сицилію та Молізе.

Будь-яке оформлення документів йде повільно, оскільки бюрократична машина застаріла та трохи складна. Але для тих, у кого є віддалена робота чи заощадження, південна частина Італія стане дуже комфортною.

Безкоштовне житло можливе тільки через державну систему CAS/SAI у разі наявності вільних місць, переважно в невеликих комунах.

Соціальна допомога та захист. Оформлення дозволу на проживання (permesso di soggiorno) триває кілька місяців. Одноразову допомогу у розмірі 300 євро на місяць протягом перших трьох місяців давно скасовано.

Мілан, Італія (фото: Getty Images)

Норвегія

Житло. Ця країна славиться дуже високим рівнем життя, але потрібно розуміти, що це не тільки сама система і країна для людей, а й дуже високі витрати – оренда житла просто захмарна, ціни на продукти також. Орендувати самостійно можна тільки, якщо у вас є робота та стабільний дохід у декілька тисяч євро на місяць.

Житло біженцям зараз надається в спеціальних центрах прийому (притулках). Осло вже переповнене, тому більш ймовірно опинитися на півночі країни.

Соціальна допомога та захист. Норвегія приймає українців, але з обмеженням – усі заявки на тимчасовий захист від громадян, які приїхали з західних областей Україні розглядають в індивідуальному порядку і можуть відмовити. Під час проходження інтеграційної програми виплачують близько 1400 євро на місяць, з яких вираховують вартість житла та комунальних послуг.

Куди їхати вже не варто: житлова криза та жорсткі обмеження

Німеччина

Житло. Країна практично вичерпала ресурси для прийому нових людей. Більшість великих земель та міст офіційно закриті для первинного розміщення. Знайти житло в оренду на ринку в Берліні, Мюнхені чи Кельні перетворюється у завдання з зірочкою – власники житла вимагають не тільки ідеальну кредитну історію, а й постійний та високий німецькій дохід.

Більшість спроб інтегруватися та знайти безкоштовне житло через табір або модульне містечко перетворюється на місяці очікування.

Соціальна допомога та захист. Прийом українців продовжується, але розподіл суворо централізований. Більшість великих міст та федеральних земель офіційно закриті для розміщення. Всіх, хто приїде, розміщають у первинних приймальних таборах та модульних містечках, переважно у сільській місцевості.

Для усіх, хто отримає тимчасовий захист, діє соціальна допомога Burgergeld – приблизно 563 євро на місяць на одинокого дорослого плюс компенсація базових витрат на житло й опалення.

Норвегія (фото: Getty Images)

Ірландія

Житло. Острів зараз переживає найгострішу житлову кризу за останні десятиліття. І проблема на ринку стосується не тільки тих, хто хоче пожити тимчасово у цій країні, але й місцевих жителів.

Крім того, уряд значно урізав соціальні виплати для новоприбулих, а безкоштовне житло можна отримати тільки на короткий термін (90 днів), та й то – у дуже віддалених селищах чи у готелях. Орендувати щось самостійно нереально навіть за великі гроші через величезну конкуренцію.

Соціальна допомога та захист. Захист оформити в цій країні можливо, але багато соціальних програм скасовано. Тим, хто проживає у державному житлі з харчуванням, виплати скоротили до 38,80 євро на тиждень.

Нідерланди

Житло. В Нідерландах – величезний дефіцит житла і він б'є навіть по місцевому населенню. Дорослі діти часто живуть з батьками дуже довго не тільки через тісні родинні зв'язки, а й через неможливість знайти інше житло – як в оренду, так і щоб купити.

Ціни на оренду кімнати стартують від 800-1000 євро на місяць, а цілу квартиру чи будиночок у передмісті знайти просто неможливо. Власники житла через це влаштовують справжні конкурси і вимагають купу документів, які підтверджують постійний високий дохід, роботу і ще багато чого.

Притулки для шукачів тимчасового захисту закрилися ще минулого року і зараз не приймають ані в муніципальних, ані в центрах, ані в Червоному хресті. Однак отримати тимчасовий захист в цій країні досі можна – якщо ви знайдете собі житло самостійно чи родину, яка вас прийме.

Соціальна допомога та захист. Допомога на харчування та одяг становить близько 290-380 євро на людину (при умові, що житло надається державою). Якщо орендувтаи житло самостійно або влаштуватися на роботу – усі виплати припиняються.

Амстердам, Нідерланди (фото: Getty Images)

Чехія (Прага та Брно)

Житло. Чехія від 2022 року прийняла найбільшу кількість українців на душу населення. Тому у столиці та великих студентських містах вільне житло практично відсутнє, а ціни злетіли до рівня Західної Європи. Безкоштовне гуманітарне житло зараз надається за дуже суворими критеріями та й те тільки на короткий термін.

Соціальна допомога та захист. Статус тимчасового захисту надається, але центр реєстрації у Празі більше не займається розселення новоприбулих у столиці. Поселити можуть тільки на перші 90 днів і переважно – у маленьких містах. Після цього терміну доведеться виселятися і виключення можуть зробити тільки вразливих категоріям – пенсіонери, особи з інвалідністю, матері з дітьми до 6 років.

Також виплачують допомогу у розмірі 4860 крон (близько 190 євро) на місяць і тільки тим, чий дохід значно нижчий за прожитковий мінімум.

Швейцарія

Житло. Перше, де опиняються українці – це центр прийому. Розподіл здійснюється за кантонами без права вибору. Варто зазначити, що муніціипального житла бракує і більшість українців живуть у спеціальних гуртожитках, у віддалених регіонах.

Приватна оренда потребує дозволу від місцевого соціального відомства кантону, а самостійний пошук на відкритому ринку ускладнений високими цінами (від 1500–2000 франків за квартиру) та вимогами надати довідку про відсутність боргів (Betreibungsauszug) і робочий контракт.

Соціальна допомога та захист. Отримати статус S стало вкрай складно. Країна автоматично відмовляє заявникам, які вже мали тимчасовий захист у будь-якій іншій країні ЄС.

Крім того, дуже ретельно розглядають, звідки приїхав шукач захисту і можуть просто дати відмову. Соціальна допомога становить близько 1500 франків на місяць, однак із цієї суми вираховується вартість житла й страховки. За наявності власного авто, заощаджень чи роботи - у допомозі відмовляють.

Альпи, Швейцарія (фото: Getty Images)

Альтернативні напрямки: де можна орендувати житло на кілька місяців

Якщо мета – просто "перезимувати" або перечекати кілька місяців у безпеці та комфорті, без прив'язки до європейського тимчасового захисту, можна розглянути країни за межами ЄС.

Офіційної допомоги та безкоштовного розселення тут немає, але приватний ринок оренди та візовий режим залишаються досить лояльними.

Туреччина (Анталія, Аланія, Стамбул)

Житло. Оренда на короткий термін (від 1 до 6 місяців) цілком доступна, але ціни суттєво залежать від сезону та регіону. В Анталії чи Аланії однокімнатну квартиру або апартаменти 1+1 можна зняти за 450-700 євро на місяць, у Стамбулі – від 600-900 євро. Орендодавці легко йдуть на укладення короткострокових договорів, але зазвичай вимагають оплату за перший місяць та депозит (рівний вартості місяця оренди).

Перебування та статус. Безвізовий режим для громадян України дозволяє перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів. Отримати короткострокову посвідку на проживання (ікамет) на основі оренди житла зараз стало вкрай складно — у багатьох популярних районах великих міст і узбережжя видачу нових первинних ікаметів фактично призупинено через перевищення квот. Тому варіант підходить першочергово для перебування в межах безвізового терміну.

Грузія (Тбілісі, Батумі)

Житло. Ринок оренди дуже гнучкий та дружній до українців. У Тбілісі ціна оренди адекватної однокімнатної квартири становить 400-600 доларів, у Батумі в несезон (з осені по весну) можна знайти якісні апартаменти біля моря за 300-450 доларів на місяць. Більшість власників без проблем погоджуються на помісячну оплату без залучення нотаріусів чи складних бюрократичних перевірок.

Перебування та статус. Найліберальніший візовий режим у світі — громадяни України можуть перебувати в Грузії без візи та додаткових дозволів протягом 365 днів. Жодних соціальних виплат чи державних програм допомоги немає, проте є повна свобода для віддаленої роботи, відкриття рахунків у місцевих банках та комфортного проживання за власні кошти.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет (фото: Getty Images)

Чорногорія та Сербія

Житло. У Чорногорії (Будва, Бар, Подгориця) поза високим туристичним сезоном орендувати гарну квартиру можна за 350-500 євро на місяць. У Сербії (Белград, Новий Сад) ціни вищі – від 500-700 євро за затишне житло.

Власники легко укладають короткострокові угоди, проте в Чорногорії обов'язково потрібно сплачувати туристичний збір (близько 1 євро на добу з людини) та реєструватися в поліції або туристичному інфоцентрі протягом 24 годин після приїзду.

Перебування та статус. Безвізовий режим дозволяє перебувати в Чорногорії та Сербії до 90 днів. Соціальної допомоги від держави немає, але регіон приваблює відносно помірними цінами на продукти та послуги, а також м'яким кліматом.

ОАЕ (Дубай, Шарджа, Аджман)

Житло. Дорогий, але максимально прозорий ринок. У Дубаї короткострокова оренда студії через сервіси апартаментів або готельний житловий фонд коштує від 1200-1800 доларів на місяць. Якщо шукати варіанти в сусідніх еміратах (Шарджа чи Аджман, що за 30-40 хвилин їзди від Дубая), ціни будуть значно нижчими – близько 700-1000 доларів на місяць.

Перебування та статус. Для українців діє безвізовий режим на 30 днів із можливістю безкоштовного продовження на місці. Крім того, в Еміратах діє спеціальна гуманітарна програма (Humanitarian Residency) для громадян країн із зонами конфлікту, яка дозволяє оформити річну резидентську візу без спонсора чи роботодавця. Ця віза дає право легально жити в країні, відкривати банківські рахунки та орендувати житло на довгострокових умовах.

Вільнюс, Литва (фото: Getty Images)

Таїланд (Пхукет, Чиангмай, Бангкок)

Житло. Ринок оренди орієнтований саме на короткострокових орендарів (на 1-6 місяців). У Чиангмаї чи Паттаї сучасне кондомініумне житло (з басейном та спортзалом у будинку) можна зняти за 300-500 доларів на місяць. На Пхукеті та в Бангкоку ціни вищі – від 500-800 доларів. Орендодавці вимагають депозит у розмірі 1–2 місяців оренди, але процес оформлення максимально простий і займає кілька годин.

Перебування та статус. Для громадян України діє безвізовий режим до 60 днів із можливістю продовження на місці ще на 30 днів у імміграційній службі. Також є можливість оформити спеціальну "Destination Thailand Visa" (DTV) для віддалених працівників та фрілансерів, яка видається на 5 років із правом перебувати в країні до 180 днів на рік.

Індонезія (Балі)

Житло. Балі пропонує тисячі варіантів — від гестхаусів за 250-400 доларів на місяць до гестхаусів із басейном чи окремих вілл від 700-1200 доларів. Житло зазвичай орендують через локальні групи або напряму у власників. Більшість варіантів вже включають прибирання, інтернет та комунальні послуги у вартість.

Перебування та статус. Віза за прибуттям (VoA) оформлюється в аеропорту або онлайн на 30 днів із можливістю одноразового продовження ще на 30 днів (загалом 60 днів). Для тривалішого проживання оформлюють візи типу 211A (до 180 днів) або спеціальні цифрові візи для номадів.

Тбілісі, Грузія (фото: Getty Images)

Єгипет (Шарм-ель-Шейх, Хургада, Дахаб)

Житло. Один із найдешевших напрямків для того, щоб "пережити зиму" біля моря. В Хургаді чи Шарм-ель-Шейху апартаменти в закритих комплексах із басейном або квартиру біля моря можна орендувати за 200-400 доларів на місяць. У Дахабі ціни ще нижчі — від 150-300 доларів. Договори укладаються без бюрократії, часто навіть без вимоги великих депозитів.

Перебування та статус. Туристична віза купується в аеропорту за 25 доларів і дає право перебувати 30 днів. На місці її можна безкоштовно продовжити ще на 30-90 днів у паспортному столі (Gawazat) без виїзду з країни.

В'єтнам (Дананг, Нячанг)

Житло. Дуже доступний ринок оренди. У курортних містах Дананг чи Нячанг комфортні апартаменти з меблями та технікою можна зняти за 250-450 доларів на місяць. Власники спокійно ставляться до оренди на 2-3 місяці.

Перебування та статус. Для в'їзду оформлюється електронна туристична віза (e-Visa) на 90 днів (багаторазова або одноразова), а це робить В'єтнам дуже зручним напрямком для зимового відпочинку чи віддаленої роботи.