От Софи Лорен к Джеймсу Бонду: в Италии продают легендарную недвижимость с киношным прошлым

Вилла, в которой жила Софи Лорен

Одно из поместий расположено на знаменитой Аппиевой дороге в Риме. Когда-то он принадлежал Софи Лорен и ее мужу, кинопродюсеру Карло Понти.

Речь идет о вилле с пятью спальнями, расположенной среди более гектара частных садов менее чем в 15 минутах от исторического центра Рима.

Дом создал итальянский архитектор Бузири Вичи, а сам участок имеет еще более древнюю историю: поместье стоит на месте бывшего римского базальтового карьера.

Самая эффектная деталь спрятана внутри. Одна из столовых обустроена в древнем римском гроте, где сохранилась оригинальная мозаика с изображением Медузы.

Также в доме есть три большие гостиные с каминами, библиотека, зимний сад, террасы и внутренние дворики.

Бывшие конюшни превратили в отдельное пространство площадью около 467 квадратных метров, предназначенное для приемов и частных мероприятий.

Стоимость имения публично не называют - ее потенциальным покупателям сообщают по запросу.

А что продают из "Джеймса Бонда"

Второй лот расположен уже на озере Комо. Это апартаменты на территории знаменитой Villa La Gaeta, которую использовали для финальной сцены фильма Казино Рояль 2006 года с Дэниелом Крейгом.

Именно у этой виллы Бонд находит мистера Уайта в конце ленты.

Важный нюанс: продают не всю Villa La Gaeta, а один из расположенных в комплексе апартаментов.

Он занимает два уровня и имеет площадь около 121 квадратного метра.

Внутри две спальни, две ванные комнаты, кухня, гостиная с выходом на террасу и дополнительная комната, которую можно обустроить под гардеробную или кабинет.

Новый владелец также получит доступ к частному пляжу, бассейну, парку и причалу с собственным местом для лодки. К жилью прилагаются два паркоместа.

Официальное объявление Sotheby's сейчас указывает цену по запросу, однако в западных медиа стоимость апартаментов оценивалась примерно в 1,2-1,4 млн евро.

Таким образом, этим летом на итальянском рынке одновременно оказались два объекта, связанных с разными эпохами мирового кино: частный дом одной из главных звезд золотого возраста и локация одного из самых известных фильмов об агенте 007.