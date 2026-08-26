От Софи Лорен к Джеймсу Бонду: в Италии продают легендарную недвижимость с киношным прошлым
Любителям кино с несколькими лишними миллионами есть на что потратиться в Италии. На продажу были выставлены сразу два объекта с голливудской историей: бывшая римская вилла Софи Лорен и апартаменты в Villa La Gaeta на озере Комо, которую зрители могли видеть в "Казино Рояль" с Дэниелом Крейгом.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Italy Sotheby's International Realty.
Вилла, в которой жила Софи Лорен
Одно из поместий расположено на знаменитой Аппиевой дороге в Риме. Когда-то он принадлежал Софи Лорен и ее мужу, кинопродюсеру Карло Понти.
Речь идет о вилле с пятью спальнями, расположенной среди более гектара частных садов менее чем в 15 минутах от исторического центра Рима.
Дом создал итальянский архитектор Бузири Вичи, а сам участок имеет еще более древнюю историю: поместье стоит на месте бывшего римского базальтового карьера.
Самая эффектная деталь спрятана внутри. Одна из столовых обустроена в древнем римском гроте, где сохранилась оригинальная мозаика с изображением Медузы.
Также в доме есть три большие гостиные с каминами, библиотека, зимний сад, террасы и внутренние дворики.
Бывшие конюшни превратили в отдельное пространство площадью около 467 квадратных метров, предназначенное для приемов и частных мероприятий.
Стоимость имения публично не называют - ее потенциальным покупателям сообщают по запросу.
А что продают из "Джеймса Бонда"
Второй лот расположен уже на озере Комо. Это апартаменты на территории знаменитой Villa La Gaeta, которую использовали для финальной сцены фильма Казино Рояль 2006 года с Дэниелом Крейгом.
Именно у этой виллы Бонд находит мистера Уайта в конце ленты.
Важный нюанс: продают не всю Villa La Gaeta, а один из расположенных в комплексе апартаментов.
Он занимает два уровня и имеет площадь около 121 квадратного метра.
Внутри две спальни, две ванные комнаты, кухня, гостиная с выходом на террасу и дополнительная комната, которую можно обустроить под гардеробную или кабинет.
Новый владелец также получит доступ к частному пляжу, бассейну, парку и причалу с собственным местом для лодки. К жилью прилагаются два паркоместа.
Официальное объявление Sotheby's сейчас указывает цену по запросу, однако в западных медиа стоимость апартаментов оценивалась примерно в 1,2-1,4 млн евро.
Таким образом, этим летом на итальянском рынке одновременно оказались два объекта, связанных с разными эпохами мирового кино: частный дом одной из главных звезд золотого возраста и локация одного из самых известных фильмов об агенте 007.