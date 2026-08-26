Від Софі Лорен до Джеймса Бонда: в Італії продають легендарну нерухомість із кіношним минулим

Вілла, в якій жила Софі Лорен

Один із маєтків розташований на знаменитій Аппієвій дорозі у Римі. Колись він належав Софі Лорен та її чоловікові, кінопродюсеру Карло Понті.

Йдеться про віллу з п'ятьма спальнями, розташовану серед понад гектара приватних садів менш ніж за 15 хвилин від історичного центру Рима.

Будинок створив італійський архітектор Бузірі Вічі, а сама ділянка має ще давнішу історію: маєток стоїть на місці колишнього римського базальтового кар'єру.

Найефектніша деталь захована всередині. Одна зі столових облаштована у стародавньому римському гроті, де збереглася оригінальна мозаїка із зображенням Медузи.

Також у будинку є три великі вітальні з камінами, бібліотека, зимовий сад, тераси та внутрішні дворики.

Колишні стайні перетворили на окремий простір площею близько 467 квадратних метрів, призначений для прийомів та приватних заходів.

Вартість маєтку публічно не називають - її потенційним покупцям повідомляють за запитом.

А що продають із "Джеймса Бонда"

Другий лот розташований уже на озері Комо. Це апартаменти на території знаменитої Villa La Gaeta, яку використали для фінальної сцени фільму "Казино Рояль" 2006 року з Деніелом Крейгом.

Саме біля цієї вілли Бонд знаходить містера Вайта наприкінці стрічки.

Важливий нюанс: продають не всю Villa La Gaeta, а один із розташованих у комплексі апартаментів.

Він займає два рівні та має площу близько 121 квадратного метра.

Всередині - дві спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня з виходом на терасу та додаткова кімната, яку можна облаштувати під гардеробну або кабінет.

Новий власник також отримає доступ до приватного пляжу, басейну, парку та причалу з власним місцем для човна. До житла додаються два паркомісця.

Офіційне оголошення Sotheby's зараз вказує ціну за запитом, однак у західних медіа вартість апартаментів оцінювали приблизно у 1,2-1,4 млн євро.

Таким чином, цього літа на італійському ринку одночасно опинилися два об'єкти, пов'язані з різними епохами світового кіно: приватний дім однієї з головних зірок золотого віку та локація одного з найвідоміших фільмів про агента 007.