Рождественские локации в Киеве и области

"Зимова країна" на ВДНХ

На ВДНХ 27 ноября стартует двенадцатый сезон "Зимової країни". Центральный вход украсят световыми оленями, а у главной елки гирлянды будут создавать эффект звездного неба.

За елкой обустроят каток площадью 3000 квадратных метров с поездом и башней с часами.

Среди новинок – 28-метровое колесо обзора и ярмарка елочных украшений во втором павильоне, где можно будет заказать персональную надпись на игрушке.

Также анонсированы резиденция Санты, увеличенная "Снежная песочница", рождественская ярмарка и фотозоны на "Теплой аллее". Вход на территорию свободен, отдельные развлечения оплачиваются дополнительно.

Где: Киев, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: с 27 ноября 2026 года по 14 марта 2027 года.

График: в будни - 12:00-21:00, в выходные и праздники - 10:00-21:00.

Статус: уже открыт.

"Кришталева ковзанка" возле River Mall

На набережной у River Mall готовят зимний городок с декорациями для фотографий, горячими напитками и теплой зоной патио. Одной из его особенностей станет фудкорт, расположенный прямо на льду.

Кататься можно будет без ограничения времени, а аренда коньков входит в стандартный и льготный билет. Для начинающих предусмотрены инструкторы и пингвины-помощники.

Локация откроется 27 ноября. А уже 29 ноября в 16.00 здесь анонсировали бесплатное ледовое шоу профессиональных фигуристов.

Где: Киев, Днепровская набережная, 12

Когда: с 27 ноября 2026 года по 1 февраля 2027 года.

Стоимость катания: стандартный билет - 550 грн, льготный - 350 грн.

Статус: уже открыт.

Резиденция S Николая в NEOPOLIS

В парке развлечений NEOPOLIS в ТРЦ Respublika Park уже открыли резиденцию S Николая. Ее создали в сотрудничестве с фильмом "S Николай и потерянное письмо".

Для детей подготовили встречу с персонажем и его помощниками, написание открыток, фотографирование, мастер-классы и зимние соревнования. Праздничные активности проводятся в отдельные выходные, поэтому визит следует планировать именно на даты программы.

В ближайшие дни - 28-29 ноября и 5-6 декабря. Организаторы также предлагают специальный пакет на день развлечений за 1000 грн, охватывающий большинство аттракционов парка.

Где: Киев, Кольцевая дорога, 1, ТРЦ Respublika Park, NEOPOLIS.

Когда: резиденция анонсирована до 6 декабря; ближайшая праздничная программа – 28-29 ноября и 5-6 декабря.

Статус: резиденция уже открыта, программа проходит в определенные дни.

"Маєток Різдвяних Історій"

В Петропавловской Борщаговке уже работает пространство, посвященное украинским рождественским традициям. Здесь обустроили залы с разноукрашенными елками, тематические фотозоны, мастерскую ремесел и домик Святого Николая.

Во время экскурсии гостям показывают, как создают украшения из стекла, соломы и ваты. После этого можно собственноручно расписать стеклянный шарик, а в шоуруме - приобрести игрушку украинского производителя и заказать художественную надпись.

Для перерыва между экскурсией и фотографированием в имении работает рождественское кафе. По информации организатора, билет включает экскурсию и мастер-класс по росписи елочного шара.

Где: Киевская область, Петропавловская Борщаговка, улица Весенняя, 25

Когда: с 13 ноября 2026 года по 10 января 2027 года.

Сеансы: с 10:00 каждые полчаса, последний – в 19:00.

Статус: уже работает.

Зимний Добропарк

Для вечерней прогулки по городу Добропарк готовит световые туннели, сияющие аллеи и новые установки. Главной новинкой сезона назвали "Добрых фей в Добропарке" - световые фигуры фей и лотосы.

На территории также анонсировали "Бесконечный каток" площадью 1200 квадратных метров, резиденции Доброчара и Гринча. К праздничному оформлению добавят поющих оленей и анимационные игрушки.

У входа обустроят дополнительную теплую зону отдыха. Зимний сезон планируют начать 28 ноября, так что сюда можно будет отправиться уже в ближайшие выходные.

Где: Киевская область, возле села Мотыжин, 29 км Житомирской трассы от Киева.

Когда: открытие зимнего сезона – 28 ноября 2026 года.

Статус: открытие впереди.

Рождественские локации в других городах Украины

Резиденция Николая в Патриаршем доме во Львове

Во Львове принимает гостей резиденция Святого Николая в Патриаршем доме. В этом году для детей подготовили спектакль "Крізь призму добра", творческие и кулинарные мастер-классы, праздничные фотозоны и подарки.

Пространство имеет благотворительную цель. По сообщению организаторов, все средства от посещений распределят поровну: половину направят на поддержку ВСУ, другую половину - на помощь детям и подопечным "Города Добра".

Это вариант семейного визита еще до начала декабря: резиденция открылась 22 ноября и будет работать до 9 декабря.

Где: Львов, проспект Ивана Павла ІІ, 35б.

Когда: с 22 ноября по 9 декабря 2026 года.

Объявленная стоимость: 600 грн.

Статус: уже работает.

Сказочный фасад Fraga в Одессе

В Одессе рождественскую фотолокацию обустроили прямо на фасаде шоколадного дома Fraga. Над входом появился гигантский белый кролик, выглядывающий из-за красного театрального занавеса.

Рядом разместили большие часы необычной формы и золотой ключ. Вместе эти детали отсылают к истории об Алисе, а хвойное обрамление двери придает композиции праздничное настроение.

Локация расположена недалеко от Оперного театра, поэтому ее можно включить в прогулку по центру Одессы. Главную декорацию видна прямо с улицы.

Где: Одесса, улица Итальянская, 2

Когда праздничное оформление уже установили.

Статус: уже можно увидеть.

Зимняя ярмарка на Соборной площади в Черновцах

В Черновцах праздничное пространство планируется обустроить на Соборной площади. Здесь должны работать зимняя ярмарка, каток и колесо обзора.

На ярмарке анонсируют крафтовые изделия, сувениры, новогодние подарки, сладости и напитки. Важная деталь для планировки: ледовая площадка и торговая часть имеют разные даты запуска.

Каток планируют открыть 1 декабря, а ярмарка - 6 декабря. По сообщению горсовета, которое приводит Общественное, работа локаций будет зависеть от согласования штаба обороны.

Где: Черновцы, Соборная площадь.

Когда: ярмарка планируется с 6 декабря 2026 года по 25 января 2027 года; каток - с 1 декабря 2026 года по 1 марта 2027 года.

Статус: запланировано, с учетом согласований безопасности.

Рождественская ярмарка на Театральной площади в Тернополе

В Тернополе рождественско-новогоднюю локацию готовят на Театральной площади. Горсовет анонсировал детские аттракционы и торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.

В более позднем объявлении горсовета, от 16 ноября, для торговли указан период с 4 декабря по 1 февраля. Организаторы призывают создать атмосферу украинского Рождества и присоединиться к благотворительному сбору в поддержку ВСУ.

На территории должны разместить информацию о ближайших укрытиях. Окончательную программу и график отдельных развлечений следует проверить перед поездкой.

Где: Тернополь, Театральная площадь.

Когда: торговля в рамках ярмарки анонсирована с 4 декабря 2026 года по 1 февраля 2027 года.

Статус: открытие впереди.

Резиденция Святого Николая в Луцке

В Луцке к праздникам готовят резиденцию во Дворце культуры города. Для детей анонсировали игры, квесты, соревнования и встречу со Святым Николаем.

После развлекательной программы маленьких гостей будут угощать какао и печеньем. Резиденция будет работать только шесть дней, поэтому для визита требуется предварительная запись.

Запись проводят по телефону в будни с 10:00 до 18:00. Удобное время самой программы необходимо согласовать при регистрации.

Где: Луцк, улица Богдана Хмельницкого, 1

Когда: с 1 по 6 декабря 2026 года.

Запись: +38 095 319 40 47.

Статус: открытие впереди.

Перед визитом проверьте график выбранной локации, наличие билетов и уведомление организаторов об изменениях в работе.