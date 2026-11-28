Різдвяні локації у Києві та області

"Зимова країна" на ВДНГ

На ВДНГ 27 листопада стартує дванадцятий сезон "Зимової країни". Центральний вхід прикрасять світловими оленями, а біля головної ялинки гірлянди створюватимуть ефект зоряного неба.

За ялинкою облаштують ковзанку площею 3000 квадратних метрів із потягом і вежею з годинником.

Серед новинок - 28-метрове колесо огляду та ярмарок ялинкових прикрас у другому павільйоні, де можна буде замовити персональний напис на іграшці.

Також анонсовані резиденція Санти, збільшена "Снігова пісочниця", різдвяний ярмарок і фотозони на "Теплій алеї". Вхід на територію вільний, окремі розваги оплачуються додатково.

Де: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Коли: з 27 листопада 2026 року до 14 березня 2027 року.

Графік: у будні - 12:00–21:00, у вихідні та свята - 10:00–21:00.

Статус: вже відкрито.

"Кришталева ковзанка" біля River Mall

На набережній біля River Mall готують зимове містечко з декораціями для фотографій, гарячими напоями та теплою зоною патіо. Однією з його особливостей стане фудкорт, розташований просто на льоду.

Кататися можна буде без обмеження часу, а оренда ковзанів входить у стандартний та пільговий квитки. Для початківців передбачені інструктори й пінгвіни-помічники.

Локація відкриється 27 листопада. А вже 29 листопада о 16:00 тут анонсували безкоштовне льодове шоу професійних фігуристів.

Де: Київ, Дніпровська набережна, 12.

Коли: з 27 листопада 2026 року до 1 лютого 2027 року.

Вартість катання: стандартний квиток - 550 грн, пільговий - 350 грн.

Статус: вже відкрито.

Резиденція S Миколая у NEOPOLIS

У парку розваг NEOPOLIS у ТРЦ Respublika Park уже відкрили резиденцію S Миколая. Її створили у співпраці з фільмом "S Миколай та загублений лист".

Для дітей підготували зустріч із персонажем та його помічниками, написання листівок, фотографування, майстер-класи й зимові змагання. Святкові активності проводять в окремі вихідні, тому візит варто планувати саме на дати програми.

Найближчі такі дні - 28–29 листопада та 5–6 грудня. Організатори також пропонують спеціальний пакет на день розваг за 1000 грн, який охоплює більшість атракціонів парку.

Де: Київ, Кільцева дорога, 1, ТРЦ Respublika Park, NEOPOLIS.

Коли: резиденцію анонсовано до 6 грудня; найближча святкова програма - 28-29 листопада та 5-6 грудня.

Статус: резиденція вже відкрита, програма відбувається у визначені дні.

"Маєток Різдвяних Історій"

У Петропавлівській Борщагівці вже працює простір, присвячений українським різдвяним традиціям. Тут облаштували зали з по-різному прикрашеними ялинками, тематичні фотозони, майстерню ремесел і будиночок Святого Миколая.

Під час екскурсії гостям показують, як створюють прикраси зі скла, соломи й вати. Після цього можна власноруч розписати скляну кульку, а в шоурумі - придбати іграшку українського виробника та замовити художній напис.

Для перерви між екскурсією та фотографуванням у маєтку працює різдвяна кав'ярня. За інформацією організатора, квиток включає екскурсію та майстер-клас із розпису ялинкової кулі.

Де: Київська область, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Весняна, 25.

Коли: з 13 листопада 2026 року до 10 січня 2027 року.

Сеанси: з 10:00 кожні пів години, останній - о 19:00.

Статус: уже працює.

Зимовий Добропарк

Для вечірньої прогулянки за містом Добропарк готує світлові тунелі, сяючі алеї та нові інсталяції. Головною новинкою сезону назвали "Добрих фей у Добропарку" - світлові фігури фей і лотоси.

На території також анонсували "Безкінечну ковзанку" площею 1200 квадратних метрів, резиденції Доброчара та Грінча. До святкового оформлення додадуть співочих оленів та анімаційні іграшки.

Біля входу облаштують додаткову теплу зону відпочинку. Зимовий сезон планують розпочати 28 листопада, тож сюди можна буде вирушити вже найближчими вихідними.

Де: Київська область, біля села Мотижин, 29-й кілометр Житомирської траси від Києва.

Коли: відкриття зимового сезону - 28 листопада 2026 року.

Статус: відкриття попереду.

Різдвяні локації в інших містах України

Резиденція Миколая у Патріаршому домі у Львові

У Львові вже приймає гостей резиденція Святого Миколая у Патріаршому домі. Цьогоріч для дітей підготували виставу "Крізь призму добра", творчі та кулінарні майстер-класи, святкові фотозони й подарунки.

Простір має благодійну мету. За повідомленням організаторів, усі кошти від відвідувань розподілять порівну: половину спрямують на підтримку ЗСУ, іншу половину - на допомогу дітям та підопічним "Міста Добра".

Це варіант для родинного візиту ще до початку грудня: резиденція відкрилася 22 листопада й працюватиме до 9 грудня.

Де: Львів, проспект Івана Павла ІІ, 35б.

Коли: з 22 листопада до 9 грудня 2026 року.

Оголошена вартість: 600 грн.

Статус: уже працює.

Казковий фасад Fraga в Одесі

В Одесі різдвяну фотолокацію облаштували просто на фасаді шоколадного дому Fraga. Над входом з'явився гігантський білий кролик, який визирає з-за червоної театральної завіси.

Поруч розташували великий годинник незвичної форми та золотий ключ. Разом ці деталі відсилають до історії про Алісу, а хвойне обрамлення дверей додає композиції святкового настрою.

Локація розташована неподалік Оперного театру, тому її можна включити у прогулянку центром Одеси. Головну декорацію видно просто з вулиці.

Де: Одеса, вулиця Італійська, 2.

Коли: святкове оформлення вже встановили.

Статус: уже можна побачити.

Зимовий ярмарок на Соборній площі у Чернівцях

У Чернівцях святковий простір планують облаштувати на Соборній площі. Тут мають працювати зимовий ярмарок, ковзанка та колесо огляду.

На ярмарку анонсують крафтові вироби, сувеніри, новорічні подарунки, солодощі й гарячі напої. Важлива деталь для планування: льодовий майданчик і торговельна частина мають різні дати запуску.

Ковзанку планують відкрити 1 грудня, а ярмарок — 6 грудня. За повідомленням міськради, яке наводить Суспільне, робота локацій залежатиме від погодження штабу оборони.

Де: Чернівці, Соборна площа.

Коли: ярмарок планують із 6 грудня 2026 року до 25 січня 2027 року; ковзанку - з 1 грудня 2026 року до 1 березня 2027 року.

Статус: заплановано, з урахуванням безпекових погоджень.

Різдвяний ярмарок на Театральному майдані у Тернополі

У Тернополі різдвяно-новорічну локацію готують на Театральному майдані. Міськрада анонсувала дитячі атракціони та торгівлю продовольчими й непродовольчими товарами.

У пізнішому оголошенні міськради, від 16 листопада, для торгівлі вказаний період із 4 грудня до 1 лютого. Організаторів закликають створити атмосферу українського Різдва та долучитися до благодійного збору на підтримку ЗСУ.

На території мають розмістити інформацію про найближчі укриття. Остаточну програму й графік окремих розваг варто перевірити перед поїздкою.

Де: Тернопіль, Театральний майдан.

Коли: торгівлю в межах ярмарку анонсовано з 4 грудня 2026 року до 1 лютого 2027 року.

Статус: відкриття попереду.

Резиденція Святого Миколая у Луцьку

У Луцьку до свят готують резиденцію у Палаці культури міста. Для дітей анонсували ігри, квести, змагання та зустріч зі Святим Миколаєм.

Після розважальної програми маленьких гостей пригощатимуть какао та печивом. Резиденція працюватиме лише шість днів, тому для візиту потрібен попередній запис.

Запис проводять телефоном у будні з 10:00 до 18:00. Зручний час самої програми потрібно узгодити під час реєстрації.

Де: Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, 1.

Коли: з 1 до 6 грудня 2026 року.

Запис: +38 095 319 40 47.

Статус: відкриття попереду.

Перед візитом перевірте графік обраної локації, наявність квитків і повідомлення організаторів про зміни в роботі.