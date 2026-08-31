"Титаник" исчезает на дне океана: что происходит с обломками легендарного лайнера

Что больше всего разрушает лайнер

Одной из главных причин разрушения судна считают бактерии, потребляющие железо. Они способствуют образованию характерных ржавых наростов - так называемых "ржавых сталактитов", из-за которых стальные конструкции постепенно теряют прочность.

За годы наблюдений исследователи зафиксировали многочисленны конфигурации. От лайнера уже отломились отдельные части перил и других конструкций, обрушились некоторые участки палуб, а знакомые по фотографиям элементы судна все труднее распознать. Особенно заметно разрушается носовая часть.

В 2022 году компания OceanGate Expeditions провела экспедицию, во время которой обломки "Титаника" были сняты в формате 8K. Сверхвысокое разрешение позволило рассмотреть детали корпуса, которые раньше было сложно увидеть на подводных видеозаписях.

"Титаник" (фото: OceanGate)

Когда "Титаник" может полностью разрушиться

Исследователи отмечают, что точный срок полного разрушения лайнера предусмотреть невозможно. В то же время существуют предположения, что в ближайшие десятилетия значительная часть конструкций может исчезнуть, оставив после себя преимущественно фрагменты металла и слой коррозии.

Именно поэтому современные экспедиции уделяют все большее внимание не только исследованию обломков, но и их цифровой фиксации. Ученые создают подробные фотографии и трехмерные модели судна, позволяющие изучать его конструкцию в виртуальном пространстве.

Цифровая модель особенно важна, учитывая, что физические остатки лайнера продолжают меняться. Она позволяет сохранить максимально точное представление о "Титанике" в его нынешнем состоянии даже после того, как отдельные части окончательно разрушатся.

"Титаник" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Когда затонул лайнер

"Титаник" построила британская компания Harland&Wolff в Белфасте. На момент завершения строительства он был одним из самых больших и известных пассажирских лайнеров мира.

В ночь на 15 апреля 1912 года во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк судно столкнулось с айсбергом и затонуло. Погибли более 1500 человек.

Обломки лайнера обнаружили в 1985 году на дне Северной Атлантики. С тех пор их не раз исследовали с помощью подводных аппаратов. Каждая новая экспедиция помогает не только узнать больше о легендарном судне, но и зафиксировать его состояние до того, как океан окончательно изменит его вид.