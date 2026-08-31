"Титанік" зникає на дні океану: що відбувається з уламками легендарного лайнера

Що найбільше руйнує лайнер

Однією з головних причин руйнування судна вважають бактерії, що споживають залізо. Вони сприяють утворенню характерних іржавих наростів - так званих "іржавих сталактитів", через які сталеві конструкції поступово втрачають міцність.

За роки спостережень дослідники зафіксували численні зміни. Від лайнера вже відламалися окремі частини поручнів та інших конструкцій, обвалилися деякі ділянки палуб, а знайомі за фотографіями елементи судна дедалі важче розпізнати. Особливо помітно руйнується носова частина.

У 2022 році компанія OceanGate Expeditions провела експедицію, під час якої уламки "Титаніка" зняли у форматі 8K. Надвисока роздільна здатність дала змогу розглянути деталі корпусу, які раніше було складно побачити на підводних відеозаписах.

"Титанік" (фото: OceanGate)

Коли "Титанік" може повністю зруйнуватись

Дослідники наголошують, що точний термін повного руйнування лайнера передбачити неможливо. Водночас існують припущення, що протягом найближчих десятиліть значна частина конструкцій може зникнути, залишивши після себе переважно фрагменти металу та шар корозії.

Саме тому сучасні експедиції приділяють дедалі більше уваги не лише дослідженню уламків, а й їхній цифровій фіксації. Вчені створюють детальні фотографії та тривимірні моделі судна, які дають змогу вивчати його конструкцію у віртуальному просторі.

Цифрова модель особливо важлива з огляду на те, що фізичні рештки лайнера продовжують змінюватися. Вона дозволяє зберегти максимально точне уявлення про "Титанік" у його нинішньому стані навіть після того, як окремі частини остаточно зруйнуються.

"Титанік" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Коли затонув лайнер

"Титанік" побудувала британська компанія Harland & Wolff у Белфасті. На момент завершення будівництва він був одним із найбільших і найвідоміших пасажирських лайнерів світу.

У ніч проти 15 квітня 1912 року під час першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка судно зіткнулося з айсбергом і затонуло. Загинули понад 1500 людей.

Уламки лайнера виявили у 1985 році на дні Північної Атлантики. Відтоді їх неодноразово досліджували за допомогою підводних апаратів. Кожна нова експедиція допомагає не лише дізнатися більше про легендарне судно, а й зафіксувати його стан до того, як океан остаточно змінить його вигляд.