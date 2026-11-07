Не временная защита, а ВНЖ: как украинцам легализоваться в Европе и сколько нужно зарабатывать

Временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2028 года. Несмотря на это, целый ряд европейских стран уже разработал или запустил специальные механизмы, позволяющие перейти из временного статуса на полноценные виды на жительство (ВНЖ).

Какие страны открыли такие программы, на какие сроки выдают документы и каким требованиям нужно соответствовать, рассказывает Wave RBC.ua.

Война в Украине продолжается и все больше украинцев задумываются о том, чтобы получить более легальный статус в странах Европы. Продолжение временной защиты обеспечивает украинским базовую безопасность и право на пребывание в странах Евросоюза.

Однако для тех, кто уже трудоустроился, адаптировался и планирует свою долгосрочную занятость в ЕС, государства-члены предлагают возможность оформить долгосрочный или временный вид на жительство (ВНЖ).

Переход на такой статус дает больше стабильности, упраздняет зависимость от продолжения директивы о временной защите и в будущем открывает путь к постоянному проживанию или гражданству.

Польша - карта CUKR на 3 года

Польша ввела специальную карту временного проживания CUKR для украинцев, находящихся в стране со статусом PESEL UKR. Главная цель этого документа - предоставить возможность перехода на стандартные условия проживания сроком на три года.

Для оформления карты CUKR фиксированный минимальный доход не установлен. В то же время ключевыми требованиями является наличие активного статуса PESEL UKR на определенную дату, непрерывное пребывание в стране в течение установленного периода и обновление персональных данных в местных органах власти.

Чехия - специальный ВНЖ на 5 лет

В Чехии действует программа перехода на специальный ВНЖ (оформляется в рамках обновления законодательства Lex Ukraine) для финансово независимых и экономически активных украинцев. Это разрешение выдается сразу на пять лет и гарантирует свободный доступ к рынку труда.

Чтобы претендовать на пятилетний ВНЖ, нужно проживать в стране по программе временной защиты не менее двух лет, не иметь задолженностей или судимостей, отказаться от социальных выплат и подтвердить годовой доход до налогообложения:

От 440 000 крон в год (около 17 500 евро) - на одного заявителя.

(около 17 500 евро) - на одного заявителя. +110 000 крон в год - дополнительно на каждого следующего члена семьи в домохозяйстве.

Ирландия - Stamp 4 на 2 года

В Ирландии действует программа Temporary Protection Transition Scheme, позволяющая перейти с временной защиты на разрешение Stamp 4 сроком на два года с возможностью дальнейшего продления.

Программа предъявляет экономические и бытовые требования:

Минимальный доход - от 29 432 евро в год до налогообложения (около 2 453 евро в месяц).

- от 29 432 евро в год до налогообложения (около 2 453 евро в месяц). Обязательный стаж - не менее 6 месяцев непрерывной официальной работы или застрахованной самозанятости.

- не менее 6 месяцев непрерывной официальной работы или застрахованной самозанятости. Срок пребывания - проживание в Ирландии под временной защитой не менее одного года.

- проживание в Ирландии под временной защитой не менее одного года. Жилищные условия - обязательно наличие собственного или арендованного жилья (подача документов из государственного бесплатного жилья не допускается).

Некоторые страны охотно выдают ВНЖ тем, кто имеет постоянную высокооплачиваемую работу (фото: Freepik)

Австрия - Red-White-Red Card Plus

Австрия предоставляет украинцам возможность оформить карту Red-White-Red Card Plus, которая дает право на проживание и неограниченный доступ к рынку труда без привязки к конкретному работодателю.

Основными требованиями для перехода является официальная работа или застрахованная самозанятость не менее 12 месяцев за последние два года, а также подтверждение знания немецкого языка на уровне не ниже А1.

Минимальные месячные расходы на проживание, которые необходимо подтвердить доходом:

1 308,39 евро в месяц - для одного человека.

- для одного человека. 2 064,12 евро в месяц - для супругов.

- для супругов. +201,88 евро - дополнительно на каждого ребенка.

Словения - переход на общий ВНЖ

Словенские власти предоставили украинцам возможность оформлять стандартные разрешения на проживание по общим основаниям. Перейти по временной защите можно на основании официального трудоустройства, обучения, ведения бизнеса или воссоединения семьи.

Единого фиксированного порога дохода для всех случаев в Словении нет. Финансовые требования высчитываются индивидуально в зависимости от основания представления документов, размера минимальной корзины и количества членов семьи.

Германия - переход на рабочий или учебный ВНЖ (Aufenthaltstitel)

Германия не создавала отдельного названия для "украинского" ВНЖ, но позволяет законно изменить параграф 24 (временная защита) на обычный вид на жительство на основе общего законодательства (AufenthG).

Основные пути перехода:

Рабочий ВНЖ (параграф 18a/18b) - для специалистов со средним специальным или высшим образованием, имеющих контракт с немецким работодателем по специальности.

- для специалистов со средним специальным или высшим образованием, имеющих контракт с немецким работодателем по специальности. ВНЖ для квалифицированных работников (Blue Card EU) требует высшего образования и годовой зарплаты до налогообложения не менее определенного порога (от 41 000 до 45 300 евро в год в зависимости от дефицитности профессии).

требует высшего образования и годовой зарплаты до налогообложения не менее определенного порога (от 41 000 до 45 300 евро в год в зависимости от дефицитности профессии). Учебный ВНЖ (параграф 16b) - подходит для студентов немецких университетов или учреждений профессионально-технического образования (Au Stimmungsbild).

- подходит для студентов немецких университетов или учреждений профессионально-технического образования (Au Stimmungsbild). Языковые требования - подтверждение владения немецким языком по меньшей мере на уровне B1 (для квалифицированной работы) или B2 (для обучения).

Получить ВНЖ можно благодаря бизнесу и учебе (фото: Freepik)

Испания - упрощенная оседлость (Arraigo) и рабочие разрешения

Испанское правительство приняло специальные инструкции для Государственного секретариата по миграции, значительно упростившие переход украинцев по временной защите на полноценные разрешения на проживание.

Главные условия:

Программа Arraigo (социальная или трудовая оседлость) - украинцы могут подаваться на этот статус непосредственно по временной защите, после чего старый статус аннулируется.

- украинцы могут подаваться на этот статус непосредственно по временной защите, после чего старый статус аннулируется. Требования к доходу и работе - наличие трудового контракта (минимальная заработная плата в Испании составляет около 1134 евро в месяц) или регистрация как автономного работника (Autonomo) с подтверждением стабильного дохода.

- наличие трудового контракта (минимальная заработная плата в Испании составляет около 1134 евро в месяц) или регистрация как автономного работника (Autonomo) с подтверждением стабильного дохода. Упрощение для детей - сняты требования об обязательном двухлетнем проживании и предоставлении справок о финансовых средствах для детей беженцев, родившихся за пределами Испании.

Нидерланды - ВНЖ для высококвалифицированных специалистов и предпринимателей

В Нидерландах временная защита дает право на труд, однако для жизни на долгосрочный срок после окончания действия директивы необходимо изменить статус.

Ключевые параметры перехода:

High Skilled Migrant (Kennismigrant) - статус для высококвалифицированных специалистов. Необходимо иметь трудовой договор с компанией, являющейся аккредитованным спонсором миграционной службы (IND).

- статус для высококвалифицированных специалистов. Необходимо иметь трудовой договор с компанией, являющейся аккредитованным спонсором миграционной службы (IND). Финансовый порог - ежемесячная зарплата должна составлять от 3900 евро (для специалистов до 30 лет) до 5300 евро (для специалистов от 30 лет) до налогообложения.

- ежемесячная зарплата должна составлять от 3900 евро (для специалистов до 30 лет) до 5300 евро (для специалистов от 30 лет) до налогообложения. Стартап-визы и бизнес (Self-employed) - возможность открыть собственную компанию по балльной системе оценки бизнес-плана и его пользы для экономики страны.

Словакия - ВНЖ на основе трудоустройства и предпринимательства (Živnost)

Словакия предлагает относительно простой механизм перехода из временного убежища (Dočasné útočisko) на стандартный ВНЖ (Prechodný pobyt).

Условия:

Бизнес-ВНЖ (ФЛП/Živnost) - один из самых популярных путей. Необходимо зарегистрировать предпринимательскую деятельность, открыть личный и бизнес-счета в банке и показать наличие финансовых средств (около 3000-4000 евро на бизнес-счете и минимальный прожиточный минимум на личном).

- один из самых популярных путей. Необходимо зарегистрировать предпринимательскую деятельность, открыть личный и бизнес-счета в банке и показать наличие финансовых средств (около 3000-4000 евро на бизнес-счете и минимальный прожиточный минимум на личном). Трудоустройство - оформление вида на жительство с целью работы при наличии официального контракта от словацкого работодателя и подтвержденного жилья.

При предоставлении статуса ВНЖ будут проверять ваш доход (фото: Getty Images)

Литва - карта ВНЖ на 3 года для работающих (Leidimas gyventi)

Литва позволяет украинцам с временной защитой подавать документы на стандартный ВНЖ (вид на временное проживание) без необходимости покидать страну.

Главные условия перехода:

Трудоустройство - наличие трудового соглашения с литовским работодателем на срок от 6 месяцев.

- наличие трудового соглашения с литовским работодателем на срок от 6 месяцев. Требования к зарплате - доход должен быть не ниже минимальной заработной платы в Литве (около 924 евро до налогообложения) или от 1,2-1,5 минимальных зарплат для квалифицированных профессий.

- доход должен быть не ниже минимальной заработной платы в Литве (около 924 евро до налогообложения) или от 1,2-1,5 минимальных зарплат для квалифицированных профессий. Упрощенные условия - для украинцев отменили требование проходить проверку рынка труда в Службе занятости, если они уже работают в стране более полугода.

Эстония - ВНЖ на основе трудоустройства и бизнеса (Elamisluba)

Эстонское миграционное законодательство позволяет изменить статус временной защиты на стандартный ВНЖ для проживания с целью работы, ведения бизнеса или обучения.

Условия:

Рабочий ВНЖ требует наличия официального трудового договора и заработной платы, которая составляет не менее среднемесячной в Эстонии (около 1 800–1 900 евро до налогообложения).

требует наличия официального трудового договора и заработной платы, которая составляет не менее среднемесячной в Эстонии (около 1 800–1 900 евро до налогообложения). Языковой критерий - при продолжении рабочих ВНЖ государство стимулирует сдачу экзамена по эстонскому языку на уровень А2 в течение первых двух лет.

- при продолжении рабочих ВНЖ государство стимулирует сдачу экзамена по эстонскому языку на уровень А2 в течение первых двух лет. Стартап-визы и ФОП - возможность зарегистрировать предприятие по упрощенной электронной процедуре (e-Residency/регистрация бизнеса).

Португалия - ВНЖ по статьям 89 и 90 (Autorização de Residência)

Португалия предоставляет возможность украинцам с временной защитой (Proteção Temporária) подаваться на полноценный ВНЖ для наемных работников или самозанятых лиц.

Основные требования:

Наемный труд (статья 89) - наличие трудового договора или официального предложения работы (контракта) с выплатой заработной платы, не ниже национального минимума (около 820 евро в месяц).

- наличие трудового договора или официального предложения работы (контракта) с выплатой заработной платы, не ниже национального минимума (около 820 евро в месяц). Представители свободных профессий/ФЛП (статья 90) - регистрация в налоговой службе (Finanças) как независимого работника (Trabalhador Independente) и наличие действующих счетов-фактур (Recibos Verdes).

- регистрация в налоговой службе (Finanças) как независимого работника (Trabalhador Independente) и наличие действующих счетов-фактур (Recibos Verdes). Социальные отчисления - обязательная регулярная уплата взносов в систему социального страхования (Segurança Social) в течение не менее 3–6 месяцев перед подачей.

Некоторые страны открывают ВНЖ студентам (фото: Getty Images)

Румыния - долгосрочный ВНЖ на основе работы и бизнеса (Permis de ședere)

В Румынии украинцы, зарегистрированные по программе временной защиты, имеют право изменить свой статус на обычный вид на жительство при условии легального трудоустройства.

Основные условия:

Официальный контракт - заключение трудового договора на полноценный рабочий день. Заработная плата должна быть не ниже минимальной румынской зарплаты (около 3 700 леев / около 740 евро до налогообложения).

- заключение трудового договора на полноценный рабочий день. Заработная плата должна быть не ниже минимальной румынской зарплаты (около 3 700 леев / около 740 евро до налогообложения). Бизнес-ВНЖ - открытие собственной компании (SRL) с подтвержденным статусом директора или учредителя и созданием рабочих мест.

Финляндия – ВНЖ на основе трудоустройства (Oleskelulupa)

Финляндия позволяет украинцам по временной защите подавать документы на стандартный рабочий или студенческий ВНЖ непосредственно с территории страны.

Основными основаниями являются:

Рабочий ВНЖ (ТТOL) - наличие подписанного трудового договора. Заработная плата должна соответствовать отраслевым коллективным соглашениям (TES) или составлять не менее 1399 евро в месяц до налогообложения.

- наличие подписанного трудового договора. Заработная плата должна соответствовать отраслевым коллективным соглашениям (TES) или составлять не менее 1399 евро в месяц до налогообложения. ВНЖ для специалистов (Specialist) - для высококвалифицированных специалистов с заработной платой от 3 638 евро в месяц.

- для высококвалифицированных специалистов с заработной платой от 3 638 евро в месяц. Сезонный труд и бизнес - возможность оформления вида на жительство для предпринимателей после оценки жизнеспособности бизнес-плана Центром ELY.

Бельгия - карта А и переход на карту K/L (Titre de séjour)

В Бельгии украинцы с временной защитой получают карту А (A-kaart). Впрочем, нашедшие официальную работу могут перейти на общие основания пребывания и в будущем претендовать на долгосрочный ВНЖ.

Условия:

Комбинированное разрешение на работу (Permis Unique) - оформляется работодателем при наличии долгосрочного контракта и минимального годового дохода (в зависимости от региона Фландрия, Валлония или Брюссель – от 37 000 до 45 000 евро в год для высококвалифицированных кадров).

- оформляется работодателем при наличии долгосрочного контракта и минимального годового дохода (в зависимости от региона Фландрия, Валлония или Брюссель – от 37 000 до 45 000 евро в год для высококвалифицированных кадров). Студенческий ВНЖ - переход для лиц, зачисленных в бельгийские университеты, при условии подтверждения финансовых средств для проживания (около 800-900 евро в месяц).

Норвегия - ВНЖ для квалифицированных работников (Oppholdstillatelse)

Норвегия, не являющаяся членом ЕС, но входящая в Шенгенскую зону, имеет очень четкую миграционную политику. Украинцы с коллективной защитой могут изменить его на обычный ВНЖ при высокой квалификации.

Ключевые требования:

Квалифицированный рабочий (Faglært) - наличие законченного профессионально-технического или высшего образования и трудового договора по специальности.

- наличие законченного профессионально-технического или высшего образования и трудового договора по специальности. Уровень оплаты труда - работодатель обязан выплачивать зарплату не ниже установленной норвежскими тарифами (обычно от 420 000 до 480 000 крон в год – это примерно 36 000-41 000 евро).

- работодатель обязан выплачивать зарплату не ниже установленной норвежскими тарифами (обычно от 420 000 до 480 000 крон в год – это примерно 36 000-41 000 евро). Полная занятость - контракт должен быть заключен на полную ставку (100%).

Есть риск получить отказ при подаче документов на ВНЖ (фото: Getty Images)

Швейцария - переход из статуса S на разрешение B или L (Aufenthaltsbewilligung)

Швейцария не входит в ЕС, но предоставляет украинцам специальный статус защиты S. Изменение этого статуса на стандартный рабочий ВНЖ требует выполнения строгих кантональных правил.

Основные условия:

Рабочее разрешение (B-Bewilligung или L-Bewilligung) - оформляется через работодателя. Контракт должен предусматривать рыночную заработную плату, соответствующую установленным нормам конкретного кантона (обычно от 4 000 до 6 000 франков в месяц в зависимости от региона и специальности).

- оформляется через работодателя. Контракт должен предусматривать рыночную заработную плату, соответствующую установленным нормам конкретного кантона (обычно от 4 000 до 6 000 франков в месяц в зависимости от региона и специальности). Проверка рынка труда - работодатель должен доказать, что на эту должность не удалось найти кандидата среди граждан Швейцарии или ЕС (для квалифицированных специалистов действуют упрощения).

Дания - переход по специальному закону (Опхольдстиллателсе)

В Дании украинцы находятся по отдельному специальному закону (Special Act). Страна разрешает перейти на стандартные схемы трудоустройства и проживания без выезда за ее пределы.

Главные условия:

Схема быстрого трудоустройства (Fast-track scheme) и Pay Limit Scheme - для специалистов с высоким уровнем дохода. Порог заработной платы составляет от 480 000 датских крон в год (около 64 000 евро).

- для специалистов с высоким уровнем дохода. Порог заработной платы составляет от 480 000 датских крон в год (около 64 000 евро). Стандартный рабочий ВНЖ - наличие трудового договора с минимальной почасовой оплатой труда по датским коллективным соглашениям и прохождение языковых курсов.

Венгрия - ВНЖ для работающих и предпринимателей (Tartózkodási engedély)

Венгрия позволяет украинцам со статусом временной защиты (Menedékes) оформлять стандартные виды на жительство с целью трудоустройства или ведения бизнеса.

Ключевые требования:

Рабочая карточка (Employment Residence Permit) - выдается при наличии официального трудового договора с венгерской компанией. Доход должен покрывать минимальную заработную плату в стране (около 266 800 форинтов/около 680 евро до налогообложения).

- выдается при наличии официального трудового договора с венгерской компанией. Доход должен покрывать минимальную заработную плату в стране (около 266 800 форинтов/около 680 евро до налогообложения). Карта предпринимателя (Self-employed) - регистрация бизнеса и предоставление бизнес-плана с подтвержденным доходом, достаточным для проживания и аренды жилья.

Италия - защита в рабочий ВНЖ (Permesso di soggiorno per lavoro)

Итальянское миграционное законодательство позволяет осуществлять конвертацию временного убежища (Protezione Temporanea) в полноценный вид на жительство по причинам наемного труда или самозанятости.

Основные условия:

Наемный труд (Lavoro Subordinato) - наличие зарегистрированного трудового контракта и выплата зарплаты, не ниже годового размера социальной помощи (Assegno Sociale - около 6 900 евро в год).

- наличие зарегистрированного трудового контракта и выплата зарплаты, не ниже годового размера социальной помощи (Assegno Sociale - около 6 900 евро в год). Самозанятость (Lavoro Autonomo) - открытие Partita IVA (аналог ФОП), наличие лицензий на профессиональную деятельность и подтверждение дохода за предыдущий налоговый период.

Некоторые страны дают ВНЖ только высококвалифицированным работникам (фото: Getty Images)

Франция - рабочий или профессиональный ВНЖ (Carte de séjour temporaire / pluriannuelle)

Французские власти разрешают украинцам с временной защитой (Autorisation provisoire de séjour) подавать документы на общие категории вида на жительство.

Главные условия:

Наемная работа (Salarié) - наличие трудового договора, одобренного управлением по вопросам труда (DREETS), с заработной платой не ниже минимальной во Франции (SMIC - около 1 800 евро до налогообложения в месяц).

- наличие трудового договора, одобренного управлением по вопросам труда (DREETS), с заработной платой не ниже минимальной во Франции (SMIC - около 1 800 евро до налогообложения в месяц). Паспорт талантов (Passeport talent) - для высококвалифицированных специалистов, исследователей или основателей инновационных бизнес-проектов (требует высшего образования и значительного уровня дохода).

- для высококвалифицированных специалистов, исследователей или основателей инновационных бизнес-проектов (требует высшего образования и значительного уровня дохода). Языковой критерий - для получения многолетних карточек может потребоваться подтверждение владения французским языком на базовом уровне.

Швеция - рабочий ВНЖ (Arbetstillstånd)

Швеция традиционно строго контролирует миграционные процессы, однако позволяет украинцам изменять временный статус (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd) на обычную рабочую визу без выезда из страны.

Ключевые требования:

Трудовой контракт - предложение работы от шведского работодателя, предусматривающего заработную плату не менее установленного коллективными договорами минимума (обычно от 13 000 шведских крон в месяц – около 1150 евро, но на практике сумма должна покрывать полные расходы на жизнь).

- предложение работы от шведского работодателя, предусматривающего заработную плату не менее установленного коллективными договорами минимума (обычно от 13 000 шведских крон в месяц – около 1150 евро, но на практике сумма должна покрывать полные расходы на жизнь). Социальный пакет - работодатель обязан обеспечить страхование от несчастных случаев, страхование жизни и пенсионные отчисления.

Люксембург - ВНЖ для высококвалифицированных специалистов (Autorisation de séjour)

Люксембург имеет один из самых высоких уровней доходов в Европе и миграционное законодательство ориентировано на профессионалов.

Основные требования:

Высококвалифицированный работник (Salarié hautement qualifié / EU Blue Card) - требует наличия диплома о высшем образовании и контракта с заработной платой, что существенно превышает средний уровень (обычно от 70 000 до 85 000 евро в год в зависимости от отрасли).

- требует наличия диплома о высшем образовании и контракта с заработной платой, что существенно превышает средний уровень (обычно от 70 000 до 85 000 евро в год в зависимости от отрасли). Предпринимательская деятельность - регистрация компании с бизнес-планом, доказывающим экономическую выгоду для Великого Герцогства.

Кипр - ВНЖ через трудовые инвестиции и работу (Temporary Residence Permit)

На Кипре украинцы с защитой могут конвертировать свой статус в стандартный вид на жительство категорий для работников компаний с иностранным интересом или на общих основаниях.

Основные требования:

Работа в международных компаниях (FDI companies) - трудовой договор с минимальной заработной платой от 2 500 евро в месяц и наличием профильных квалификаций.

- трудовой договор с минимальной заработной платой от 2 500 евро в месяц и наличием профильных квалификаций. Финансовая независимость (Visitor status) - возможность проживать без права на работу при наличии стабильного зарубежного дохода (не менее 2 000 евро в месяц) на банковском счету на Кипре.

Латвия - рабочий ВНЖ и временная карточка (Termiņuzturēšanās atļauja)

Латвия предлагает трудоустроившимся во время действия временной защиты украинцам возможность беспрепятственно перейти на общий миграционный статус.

Главные условия:

Трудовой контракт - официальная работа в латвийской компании с выплатой заработной платы, не ниже средней по стране в соответствующей отрасли.

- официальная работа в латвийской компании с выплатой заработной платы, не ниже средней по стране в соответствующей отрасли. Упрощенная процедура - для граждан Украины действуют льготные условия оформления без обязательного прохождения длительных тестов на местном рынке труда, если специалист уже работает на предприятии.

Для ВНЖ часто нужно подтвердить не только доход, но и наличие жилья (фото: Getty Images)

Греция - ВНЖ для работающих и финансово независимых лиц (Άδεια Διαμονής)

В Греции украинцы с задекларированным статусом временной защиты могут подавать документы на стандартные категории национальных вида на жительство.

Основные варианты:

Рабочий ВНЖ - наличие трудового договора с греческим работодателем и полное социальное страхование (EFKA).

- наличие трудового договора с греческим работодателем и полное социальное страхование (EFKA). Финансовая независимость (Financial Independent Persons) - возможность получить статус при наличии регулярного дохода из-за пределов Греции (пенсия, дивиденды, бизнес) в размере от 2 000 евро в месяц на одного человека (плюс 20% на супруга и 15% на каждого ребенка).

Хорватия - рабочее разрешение на проживание (Dozvola za boravak i rad)

Хорватия интегрировала значительную часть украинских беженцев в свой рынок труда (особенно в сфере туризма, строительства и ИТ) и предоставляет возможность перехода на стандартные рабочие визы.

Ключевые требования:

Единственное разрешение (Dozvola za boravak i rad) - выдается на основании контракта с хорватским работодателем. Зарплата должна отвечать минимальным или средним рыночным условиям отрасли.

- выдается на основании контракта с хорватским работодателем. Зарплата должна отвечать минимальным или средним рыночным условиям отрасли. Предпринимательская деятельность - регистрация ремесленной деятельности (Obrt) или компании (Jd.oo/doo) с трудоустройством себя как директора.

Болгария - ВНЖ на основе трудоустройства и бизнеса (Разрешение за пребиваемое)

Болгария позволяет украинцам изменять статус временной защиты на обычный долгосрочный ВНЖ по общим миграционным правилам для иностранцев из третьих стран.

Основные основания:

Наемная работа - разрешение выдается при наличии разрешения от Агентства занятости и трудового договора с болгарским предприятием.

- разрешение выдается при наличии разрешения от Агентства занятости и трудового договора с болгарским предприятием. Торговое представительство (ТП) - открытие офиса иностранной компании в Болгарии, являющегося классическим и доступным способом легализации для предпринимателей и фрилансеров при наличии достаточных финансовых средств на счете.

Где получить ВНЖ легче всего, а где отказывают чаще всего

В некоторых странах переход по временной защите на ВНЖ зависит в целом от жесткости миграционной политики, требований к доходам и бюрократии в стране. Некоторые страны отказы дают чаще, а некоторые – радостно принимают новых трудовых мигрантов и создают условия для того. чтобы они оставались в стране.

Страны с самым простым переходом

Польша - самая простая электронная процедура (карта CUKR) без требования показывать высокий минимальный доход.

Чехия - простые и прозрачные критерии получения ВНЖ на 5 лет при официальном трудоустроенности и годовом доходе от 440 000 крон.

Словакия и Румыния - доступные условия для легализации через ФЛП или наемный труд с минимальными зарплатными требованиями.

Испания и Португалия - гибкие механизмы оседлости (Arraigo) и регистрации самозанятости при среднем или минимальном уровне доходов.

Страны с высоким риском отказа

Швейцария и Дания - самый высокий процент отказов из-за необходимости доказывать приоритет местного рынка труда и высокий зарплатный порог (в Дании – от 64 000 евро в год).

Германия - бюрократические задержки, обязательное языковое подтверждение (B1/B2) и требования к процедуре признания дипломов (Anerkennung).

Нидерланды, Люксембург и Бельгия - жесткий порог доходов (от 3 900-5 300 евро в месяц в Нидерландах) и строгий контроль за подтвержденным жильем.

Великобритания - отсутствие прямого механизма конвертации украинских виз в стандартные рабочие без высокого дохода работодателя и значительных визовых сборов.

Следует также учитывать, что переход с временной защиты на ВНЖ является добровольным выбором, а не автоматической процедурой.

Получение нового статуса, как правило, лишает права на бесплатное государственное жилье и социальные выплаты, поэтому перед подачей документов следует детально оценить свои финансовые возможности.