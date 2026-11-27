Как поезд превращается в концертную площадку

Праздничное шоу начинается уже с прибытия: вдоль вагонов светятся разноцветные украшения, иллюминация подчеркивает их контуры.

На концертных остановках один из вагонов становится сценой, где выступают музыканты.

Например, в Джоплине, штат Миссури, 28 ноября запланировано получасовое выступление группы Magic! и певицы MARIS.

В программе всего тура также заявлены American Authors, Sam Roberts Band, Allen Stone, Tyler Shaw и другие артисты. Состав исполнителей зависит от остановки.

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Нынешняя программа стартовала 19 ноября в Монреале. Организаторы анонсировали 32-дневный тур с концертами более чем в 180 общинах Канады и США.

Маршруты охватывают шесть канадских провинций и тринадцать американских штатов. Для части городов это первое знакомство с праздничным проектом: новые остановки добавили, в частности, в Техасе, Луизиане, Миссисипи и Миссури.

Расписание концертов и список музыкантов для каждой локации обнародованы на официальной странице CPKC Holiday Train.

Зачем поезд отправляется в дорогу каждый год

История Holiday Train началась в 1999 году, поэтому нынешний сезон уже 28-й. Все это время музыкальные путешествия помогают собирать поддержку продовольственным банкам - организациям, которые обеспечивают едой людей в затруднении.

Зрителей приглашают приносить продукты длительного хранения или делать пожертвования.

Вся собранная на конкретной остановке помощь остается в местной общине.

По данным CPKC, с начала проекта для продовольственных банков собрали более 2,5 тысяч тонн продуктов.

В то же время, пожертвование не является условием посещения: все концерты Holiday Train бесплатны.