Як потяг перетворюється на концертний майданчик

Святкове шоу починається вже з прибуття: вздовж вагонів світяться різнокольорові прикраси, ілюмінація підкреслює їхні контури.

На концертних зупинках один із вагонів стає сценою, на якій виступають музиканти.

Наприклад, у Джопліні, штат Міссурі, 28 листопада запланований півгодинний виступ гурту Magic! та співачки MARIS.

У програмі всього туру також заявлені American Authors, Sam Roberts Band, Allen Stone, Tyler Shaw та інші артисти. Склад виконавців залежить від зупинки.

Куди прямує різдвяний потяг

Цьогорічна програма стартувала 19 листопада в Монреалі. Організатори анонсували 32-денний тур із концертами у понад 180 громадах Канади та США.

Маршрути охоплюють шість канадських провінцій і 13 американських штатів. Для частини міст це перше знайомство зі святковим проєктом: нові зупинки додали, зокрема, у Техасі, Луїзіані, Міссісіпі та Міссурі.

Розклад концертів і перелік музикантів для кожної локації оприлюднені на офіційній сторінці CPKC Holiday Train.

Навіщо потяг вирушає в дорогу щороку

Історія Holiday Train почалася у 1999 році, тож нинішній сезон уже 28-й. Увесь цей час музичні подорожі допомагають збирати підтримку для продовольчих банків - організацій, які забезпечують їжею людей у скруті.

Глядачів запрошують приносити продукти тривалого зберігання або робити грошові пожертви.

Уся зібрана на конкретній зупинці допомога залишається в місцевій громаді.

За даними CPKC, від початку проєкту для продовольчих банків зібрали понад 2,5 тисячі тонн продуктів.

Водночас пожертва не є умовою відвідування: усі концерти Holiday Train безкоштовні.