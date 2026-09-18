Сидней на мгновение превратился в Готем: Бэтмена заметили на крыше знаменитой оперы
Жителей Сидней удивила необычная картина: на крыше всемирно известной Сиднейской оперы появился человек в полном костюме Бэтмена. Фигура в черном плаще стояла высоко над гаванью, словно наблюдала за городом с крыши где-то в Готеме.
Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на ABC News.
Не новый фильм о Бэтмене
Бэтмен был замечен утром 17 сентября. Фото и видео необычного зрелища быстро разлетелись соцсетями: на них Темный рыцарь стоит на одном из характерных "парусов" здания Сиднейской оперы.
Одна из очевидцев рассказала Storyful, что увидела Бэтмена около 5:50 утра, а когда покидала локацию в 7:20, он все еще находился на крыше.
По ее словам, прохожие останавливались, смотрели вверх, фотографировали и обсуждали увиденное.
Появление героя сразу породило предположение, что в Сиднее могут снимать сцены для нового фильма о Бэтмене.
Этому поспособствовали и первые сообщения местных медиа: полиция Нового Южного Уэльса якобы связала появление персонажа со съемками фильма в городе.
Однако впоследствии Variety Australia выяснило, что к кинопроизводству акция отношения не имела.
На самом деле появление Темного рыцаря стало частью акции к Batman Day - ежегодному Дню Бэтмена, который в этом году будет отмечен 19 сентября.
По данным Variety Australia, увиденное 17 сентября могло быть репетицией перед основным событием.
В субботу, 19 сентября, в 18:00 у Сиднейской оперы запланирована еще одна специальная акция для поклонников героя.
Так что человек на крыше точно не был Робертом Паттинсоном, который сейчас работает над продолжением "Бэтмена" совсем в другом месте.
Что известно о Дне Бэтмена
DC официально объявила, что Batman Day 2026 состоится 19 сентября и станет глобальным событием для поклонников персонажа.
Центральной премьерой празднования этого года станет специальный комикс "Batman of Two Worlds", в котором объединят две различные версии Темного рыцаря.
В разных странах запланированы тематические события в книжных магазинах и магазинах комиксов, встречи с авторами, конкурсы косплей и специальные релизы.
В этом году исполняется 87 лет со дня появления Бэтмена. Персонаж дебютировал в 1939 году в комиксе Detective Comics №27 и стал одним из самых известных супергероев DC.
А что с новым "Бэтменом"
Продолжение фильма с Робертом Паттинсоном действительно находится в производстве, но его снимают в Лондоне, а не в Сиднее.
Сам Паттинсон недавно подтвердил, что будет работать над сиквелом в британской столице до конца года.
Премьера нового фильма планируется на февраль 2028 года.
Так что эффектное появление Бэтмена над Сиднейской гаванью оказалось не истоком со съемочной площадки, а способом превратить одно из самых известных мест Австралии в маленький Готем в канун праздника Темного рыцаря.