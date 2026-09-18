Сідней на мить перетворився на Готем: Бетмена помітили на даху знаменитої опери

Не новий фільм про Бетмена

Бетмена помітили вранці 17 вересня. Фото та відео незвичайного видовища швидко розлетілися соцмережами: на них Темний лицар стоїть на одному з характерних "вітрил" будівлі Сіднейської опери.

Одна з очевидців розповіла Storyful, що побачила Бетмена близько 5:50 ранку, а коли залишала локацію о 7:20, він усе ще перебував на даху.

За її словами, перехожі зупинялися, дивилися вгору, фотографували та обговорювали побачене.

Поява героя одразу породила припущення, що у Сіднеї можуть знімати сцени для нового фільму про Бетмена.

Цьому посприяли й перші повідомлення місцевих медіа: поліція Нового Південного Уельсу нібито пов'язала появу персонажа зі зйомками фільму в місті.

Однак згодом Variety Australia з'ясувало, що до кіновиробництва акція стосунку не мала.

Насправді поява Темного лицаря стала частиною акції до Batman Day - щорічного Дня Бетмена, який цього року відзначатимуть 19 вересня.

За даними Variety Australia, побачене 17 вересня могло бути репетицією перед основною подією.

На суботу, 19 вересня, о 18:00 біля Сіднейської опери запланована ще одна спеціальна акція для шанувальників героя.

Тож людина на даху точно не була Робертом Паттінсоном, який зараз працює над продовженням "Бетмена" зовсім в іншому місці.

Що відомо про День Бетмена

DC офіційно оголосила, що Batman Day 2026 відбудеться 19 вересня та стане глобальною подією для прихильників персонажа.

Центральною прем'єрою цьогорічного святкування стане спеціальний комікс "Batman of Two Worlds", у якому поєднають дві різні версії Темного лицаря.

У різних країнах також заплановані тематичні події у книгарнях та магазинах коміксів, зустрічі з авторами, конкурси косплею та спеціальні релізи.

Цього року виповнюється 87 років від появи Бетмена. Персонаж дебютував у 1939 році в коміксі Detective Comics №27 і відтоді став одним із найвідоміших супергероїв DC.

А що з новим "Бетменом"

Продовження фільму з Робертом Паттінсоном справді перебуває у виробництві, але його знімають у Лондоні, а не в Сіднеї.

Сам Паттінсон нещодавно підтвердив, що працюватиме над сиквелом у британській столиці до кінця року.

Кадр з фільму "Бетмен"

Прем'єру нового фільму наразі планують на лютий 2028 року.

Тож ефектна поява Бетмена над Сіднейською гаванню виявилася не витоком зі знімального майданчика, а способом перетворити одне з найвідоміших місць Австралії на маленький Готем напередодні свята Темного лицаря.