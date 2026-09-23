Руферы встретили рассвет на "Доме со шпилем" в Харькове: как это было
В центре Харькова руферы забрались на один из самых известных символов города - "Дом со шпилем". Один из мальчиков снял вид с верхушки постройки и показал, как выглядит город с высоты.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Zirkahentay.
Как рассказал один из руферов в соцсетях, сначала они просто прогуливались по Харькову, но впоследствии решили отправиться на здание. Вместе с друзьями они добрались до двора, а после поиска более безопасного маршрута оказались на крыше.
После этого компания решила переждать ночь, чтобы встретить рассвет с высоты. По словам парня, отдых оказался не слишком комфортным: утром они проснулись среди голубиных гнезд.
Когда стало светать, один из участников попытался подняться на звезду, установленную на верхушке здания, однако не завершил подъем. Тогда его товарищ решил попробовать сам. Он взял селфи-палку и поднялся на конструкцию.
"Подъем был тяжелым, но из-за адреналина я почти ничего не чувствовал", - рассказал руфер.
С вершины он снял утреннюю панораму Харькова. В то же время подобные подъемы на крыши и высотные конструкции опасны и не предназначены для посещения.