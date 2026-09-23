Руфери зустріли світанок на "Будинку зі шпилем" у Харкові: як це було
У центрі Харкова руфери забралися на один із найвідоміших символів міста - "Будинок зі шпилем". Один із хлопців зняв краєвид із верхівки споруди та показав, як виглядає місто з висоти.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Zirkahentay.
Як розповів один із руферів у соцмережах, спочатку вони просто прогулювалися Харковом, але згодом вирішили вирушити до будівлі. Разом із друзями вони дісталися до подвір'я, а після пошуку безпечнішого маршруту опинилися на даху.
Після цього компанія вирішила перечекати ніч, щоб зустріти світанок із висоти. За словами хлопця, відпочинок виявився не надто комфортним: вранці вони прокинулися серед голубиних гнізд.
Коли почало світати, один із учасників спробував піднятися на зірку, встановлену на верхівці будівлі, однак не завершив підйом. Тоді його товариш вирішив спробувати сам. Він узяв селфі-палицю та піднявся на конструкцію.
"Підйом був важким, але через адреналін я майже нічого не відчував", - розповів руфер.
З вершини він зняв ранкову панораму Харкова. Водночас подібні підйоми на дахи та висотні конструкції є небезпечними й не призначені для відвідування.