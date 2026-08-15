Популярный аэропорт Сицилии закрыли из-за извержения Этны: что нужно знать туристам

Что происходит в аэропорту Катании

По состоянию на утро 15 августа все прилеты и вылеты из Катания приостановлены по меньшей мере до 15:00 по местному времени 15 августа.

Оператор аэропорта SAC предупреждает пассажиров не отправляться в терминал, пока они не проверят статус своего рейса непосредственно в авиакомпании.

Проблемы продолжаются уже больше недели. Из почти 2 тысяч рейсов, запланированных в Катанию с 6 по 12 августа, примерно 36% отменили , еще около 630 перенаправили в другие аэропорты.

Это уже называют самым серьезным нарушением работы аэропорта из-за Этны как минимум за последние два десятилетия.

Когда аэропорт сможет нормально заработать

Точную дату полного возобновления полетов власти пока не называют.

По информации ANSA, ситуацию усугубляет ветер, который продолжает переносить вулканический пепел в направлении Катания.

Возможное изменение погодных условий ожидается 17 августа, и именно оно может стать переломным моментом для авиасообщения.

При этом вулканическая активность Этны не прекращается. Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии сообщает о продолжении как излияния лавы, так и взрывной активности с образованием пепла.

Что делать туристам

Туристам с билетами в или из Катания советуют проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Часть самолетов перенаправляются в Палермо и Комизо, из-за чего дополнительная нагрузка возникла и на других транспортных узлах Сицилии.

Ситуация особенно сложна из-за того, что в Италии сейчас идет пик летнего туристического сезона и празднование Феррагосто.

Тысячи пассажиров уже столкнулись с отменами и многократными переносами рейсов.