Популярний аеропорт Сицилії закрили через виверження Етни: що треба знати туристам

Що відбувається в аеропорту Катанії

Станом на ранок 15 серпня всі прильоти та вильоти з Катанії призупинені щонайменше до 15:00 за місцевим часом 15 серпня.

Оператор аеропорту SAC попереджає пасажирів не вирушати до термінала, поки вони не перевірять статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії.

Проблеми тривають уже понад тиждень. Із майже 2 тисяч рейсів, запланованих у Катанії з 6 до 12 серпня, приблизно 36% скасували, ще близько 630 перенаправили до інших аеропортів.

Це вже називають найсерйознішим порушенням роботи аеропорту через Етну щонайменше за останні два десятиліття.

Коли аеропорт зможе нормально запрацювати

Точну дату повного відновлення польотів влада поки не називає.

За інформацією ANSA, ситуацію ускладнює вітер, який продовжує переносити вулканічний попіл у напрямку Катанії.

Можлива зміна погодних умов очікується 17 серпня, і саме вона може стати переломним моментом для авіасполучення.

При цьому вулканічна активність Етни не припиняється. Італійський Національний інститут геофізики та вулканології повідомляє про продовження як виливу лави, так і вибухової активності з утворенням попелу.

Що робити туристам

Туристам із квитками до або з Катанії радять перевіряти статус рейсу перед виїздом до аеропорту.

Частину літаків перенаправляють до Палермо та Комізо, через що додаткове навантаження виникло й на інших транспортних вузлах Сицилії.

Ситуація особливо складна через те, що в Італії зараз триває пік літнього туристичного сезону та святкування Феррагосто.

Тисячі пасажирів уже зіткнулися зі скасуваннями й багаторазовими перенесеннями рейсів.