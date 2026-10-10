Осенние локации Киева: атмосферные места для прогулок, кофе и фото

Добропарк

В Добропарке, расположенном в селе Мотыжин, до 18 октября обустроили осеннюю локацию. Здесь собрали тысячи тыкв, установили тематические домики, а территорию украсили декоративными травами, сеном и хризантемами.

Для посетителей подготовили фотозоны, а вечером пространство подсвечивают огоньками. Стоимость взрослого билета составляет 500 грн, детского и льготного - 350 грн.

Добропарк (фото: facebook.com/dobropark)

Ботанический сад имени Гришко

Для прогулки среди осенних деревьев подойдет Национальный ботанический сад имени Николая Гришко. Осенью здесь можно увидеть сизые ели, багряные кусты, золотистые травы и аллеи, цвета которых меняются вместе с природой.

На территории есть склоны и смотровые площадки с видами на Днепр и левобережную часть столицы. Это отличный вариант для тех, кто хочет провести больше времени на природе и сделать стильные фотографии на фоне осенней листвы.

Ботанический сад имени Гришко (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

"Кловский сад"

Цветочная мастерская по адресу Кловский спуск, 11, организовала осеннюю фотолокацию с кукурузой, тыквами и хризантемами. Локация подойдет тем, кто хочет сделать осенние фотографии на фоне сезонных декораций в центре города.

Съемка на собственный телефон бесплатна в течение 10 минут и доступна в порядке живой очереди, если на локации нет приглашенных фотографов. Фотосессия с собственным фотографом будет стоить 500 гривен за 10 минут, а от заведения - 1200.

Кловский сад (фото: instagram.com/klovskysad)

Владимирская горка

Парк в центральной части Киева привлекает уютными аллеями и панорамными видами на Днепр. Осенью отдых здесь можно совместить с посещением Михайловской площади, Михайловского Златоверхого монастыря и расположенных поблизости заведений.

Это прекрасное место для неспешного отдыха и фотографий на фоне городских пейзажей.

Владимирская горка (фото: guide.kyivcity.gov.ua)

KITCHEN&GARDEN на ВДНХ

Кафе KITCHEN&GARDEN расположено на территории ВДНГ по адресу проспект Академика Глушкова, 1, павильон 93. Заведение расположено среди зелени и яблоневого сада, что делает его интересным вариантом для осеннего отдыха.

Сюда можно посетить после прогулки по выставочному комплексу, чтобы выпить сезонный напиток и отдохнуть среди деревьев и цветов.