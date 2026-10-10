Осінні локації Києва: атмосферні місця для прогулянок, кави та фото

Добропарк

У Добропарку, що розташований у селі Мотижин, до 18 жовтня облаштували осінню локацію. Тут зібрали тисячі гарбузів, встановили тематичні будиночки, а територію прикрасили декоративними травами, сіном і хризантемами.

Для відвідувачів підготували фотозони, а ввечері простір підсвічують вогниками. Вартість дорослого квитка становить 500 грн, дитячого та пільгового - 350 грн.

Добропарк (фото: facebook.com/dobropark)

Ботанічний сад імені Гришка

Для прогулянки серед осінніх дерев підійде Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Восени тут можна побачити сизі ялини, багряні кущі, золотаві трави та алеї, кольори яких змінюються разом із природою.

На території є схили й оглядові точки з краєвидами на Дніпро та лівобережну частину столиці. Це чудовий варіант для тих, хто хоче провести більше часу на природі та зробити стильні фотографії на тлі осіннього листя.

Ботанічний сад імені Гришка (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

"Кловський сад"

Квіткова майстерня на Кловському узвозі, 11, облаштувала осінню фотолокацію з кукурудзою, гарбузами та хризантемами. Локація підійде для тих, хто хоче зробити осінні фотографії серед сезонних декорацій у центрі міста.

Зйомка на власний телефон безкоштовна протягом 10 хвилин і доступна в порядку живої черги, якщо на локації немає запрошених фотографів. Фотосесія з власним фотографом коштуватиме 500 гривень за 10 хвилин, а від закладу - 1200.

Кловський сад (фото: instagram.com/klovskysad)

Володимирська гірка

Парк у центральній частині Києва приваблює затишними алеями та панорамними краєвидами на Дніпро. Восени відпочинок тут можна поєднати з відвідуванням Михайлівської площі, Михайлівського Золотоверхого монастиря та закладів неподалік.

Це гарна локація для неквапливого відпочинку й фотографій на тлі міських краєвидів.

Володимирська гірка (фото: guide.kyivcity.gov.ua)

KITCHEN&GARDEN на ВДНГ

Кафе розташоване на території ВДНГ за адресою проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 93. Заклад розміщений серед зелені та яблуневого саду, що робить його цікавим варіантом для осіннього відпочинку.

Сюди можна завітати після прогулянки виставковим комплексом, щоб випити сезонний напій і перепочити серед дерев та квітів.