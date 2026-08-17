Глава UN Tourism впервые за 10 лет приехала в Украину

Почему визит называют важным

По словам Натальи Табаки, присутствие руководства UN Tourism в Украине во время полномасштабной войны демонстрирует, что будущее украинского туризма остается частью международной повестки дня.

"Для Украины это большая честь принимать Генерального секретаря ООН Туризм в такое сложное время. Для нас ваш визит является свидетельством того, что Украина остается в мировой адженде туризма, а ее восстановление находится в фокусе международной повестки дня", - отметила она.

Табака подчеркнула, что в условиях войны туризм для Украины - это не только путешествия и экономика.

"Для нас сегодня туризм в первую очередь – это сохранение и восстановление людей, их эмоционального и физического здоровья, укрепление идентичности, поддержка общин", - заявила глава ДАРТ.

На брифинге также подчеркнули, что сам визит делегации UN Tourism является сигналом поддержки украинцев и туристической отрасли.

О чем говорили в Киеве

Украинская сторона и UN Tourism обсудили будущее отрасли, международную координацию и подготовку Украины к восстановлению.

Особое внимание было уделено тому, как туризм может поддерживать общины, бизнес, культурную идентичность и восстановление людей.

"Для нас ценно общее видение будущего туризма как силы, объединяющей людей, культуры и страны", - подытожила Табака.