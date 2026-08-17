Очільниця UN Tourism вперше за 10 років приїхала в Україну

Чому візит називають важливим

За словами Наталі Табаки, присутність керівництва UN Tourism в Україні під час повномасштабної війни демонструє, що майбутнє українського туризму залишається частиною міжнародного порядку денного.

"Для України це велика честь приймати Генерального секретаря ООН Туризм у такий складний час. Для нас ваш візит є свідченням того, що Україна залишається у світовій адженді туризму, а її відновлення - перебуває у фокусі міжнародного порядку денного", - зазначила вона.

Табака наголосила, що в умовах війни туризм для України - це не лише подорожі та економіка.

"Для нас сьогодні туризм в першу чергу - це збереження і відновлення людей, їх емоційного і фізичного здоров’я, зміцнення ідентичності, підтримка громад", - заявила голова ДАРТ.

Під час брифінгу також підкреслили, що сам візит делегації UN Tourism є сигналом підтримки українців та туристичної галузі.

Про що говорили в Києві

Українська сторона та UN Tourism обговорили майбутнє галузі, міжнародну координацію та підготовку України до відновлення.

Окрему увагу приділили тому, як туризм може підтримувати громади, бізнес, культурну ідентичність та відновлення людей.

"Для нас цінне спільне бачення майбутнього туризму як сили, що об’єднує людей, культури та країни", - підсумувала Табака.