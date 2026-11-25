Музыкальное сопровождение от Тейлор Свифт

Особенное внимание привлекло музыкальное сопровождение шоу - композиция "Welcome to New York" Тейлор Свифт.

Под ее звучание фасад универмага засиял разноцветными огнями, а световые проекции воспроизвели образы Нью-Йорка, в частности, Статуи Свободы. Таким образом, одна из самых известных песен певицы о городе стала частью его рождественского оформления.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

На открытии шоу были танцоры и фейерверки. Собравшиеся на Пятой авеню зрители особо отметили сочетание музыки, света и зрелищных эффектов.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Нынешняя праздничная концепция Saks Fifth Avenue получила название Main Character Energy. Она посвящена атмосфере рождественского Нью-Йорка и радости праздничных покупок.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Что можно увидеть кроме шоу

Кроме светового шоу, универмаг представил шесть центральных витрин с анимированными сценами, рассказывающими историю приключений друзей в городе в канун Рождества.

Остальные витрины воспроизводят атмосферу праздничного шопинга, демонстрируя модные образы, аксессуары и подарки.

Праздничная инсталляция расположена по адресу 611 Fifth Avenue, напротив Rockefeller Center. Увидеть ее можно бесплатно: по обнародованному расписанию, шоу проходит ежедневно с 17:00 до 23:00 с интервалом примерно десять минут. Она будет оставаться частью праздничного оформления города до начала января 2027 года.

Световые шоу Saks Fifth Avenue являются одной из узнаваемых рождественских традиций Мангеттена. Их история началась еще в 2004 году, а после перерыва в 2024 масштабная иллюминация вернулась в 2025 году.