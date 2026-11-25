Музичний супровід від Тейлор Свіфт

Особливу увагу привернув музичний супровід шоу - композиція "Welcome to New York" Тейлор Свіфт.

Під її звучання фасад універмагу засяяв різнокольоровими вогнями, а світлові проєкції відтворили образи Нью-Йорка, зокрема Статуї Свободи. Таким чином, одна з найвідоміших пісень співачки про місто стала частиною його різдвяного оформлення.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

На відкритті шоу також були танцюристи та феєрверки. Глядачі, які зібралися на П'ятій авеню, особливо відзначили поєднання музики, світла й видовищних ефектів.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Цьогорічна святкова концепція Saks Fifth Avenue отримала назву Main Character Energy. Вона присвячена атмосфері різдвяного Нью-Йорка та радості святкових покупок.

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Saks Fifth Avenue (фото: instagram.com/saks)

Що можна побачити окрім шоу

Окрім світлового шоу, універмаг представив шість центральних вітрин із анімованими сценами, які розповідають історію пригод друзів у місті напередодні Різдва.

Інші вітрини відтворюють атмосферу святкового шопінгу, демонструючи модні образи, аксесуари та подарунки.

Святкова інсталяція розташована за адресою 611 Fifth Avenue, навпроти Rockefeller Center. Побачити її можна безкоштовно: за оприлюдненим розкладом, шоу відбувається щодня з 17:00 до 23:00 з інтервалом приблизно десять хвилин. Воно залишатиметься частиною святкового оформлення міста до початку січня 2027 року.

Світлові шоу Saks Fifth Avenue є однією з впізнаваних різдвяних традицій Мангеттена. Їхня історія розпочалася ще у 2004 році, а після перерви у 2024-му масштабна ілюмінація повернулася у 2025 році.