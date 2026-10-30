Норвегия показала дизайнерские туалеты в ответ на оскорбление Трампа

Что сказал Трамп о Норвегии

Инициатива появилась после выступления Трампа на митинге в Мичигане. Там он подверг критике Норвегию из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира, а также заявил, что больше не будет принимать мигрантов из этой страны.

Во время речи он назвал Норвегию "страной-дерьмом. В ответ Visit Norway решил использовать ситуацию с юмором. Туристический совет опубликовал фотографии необычных общественных туалетов и сопровождал их иронической подписью: "Норвегия снова делает туалеты отличными!"

В агентстве также отметили, что эти объекты заслуживают отдельного внимания независимо от того, действительно ли путешественникам нужно ими воспользоваться.

Подборка дизайнерских общественных туалетов

Среди самых известных примеров - туалет на смотровой площадке Стегастейн в регионе Согне-фьорд на западе Норвегии. Он отличается минималистической архитектурой и большими затемненными панорамными окнами, через которые открывается вид.

В то же время, благодаря особой конструкции посетители могут любоваться пейзажем, оставаясь незаметными снаружи. Это сооружение даже включили в список десяти лучших общественных туалетов мира.

Туалет в Allmannajuvet в Сауде, Норвегия (фото: Vist Norway)

Еще один объект, попавший в подборку - волнообразная уборная Ureddplassen на диком побережье Гельгеланда.

Ее необычная форма восходит к морскому ландшафту, а сама площадка открывает вид на Норвежское море. Некоторые международные издания раньше называли ее одним из самых живописных общественных туалетов мира.

Уборная Ureddplassen на побережье Гельгеланда (фото: visitnorway)

В список вошла модернистский туалет возле смотровой площадки Utsikten, туалет Tungeneset на острове Сенья, который особенно эффектно смотрится на фоне северного сияния, и треугольное сооружение, известное как "золотой туалет".

Туалет Tungeneset на острове Сеня (фото: visitnorway)

Все эти объекты расположены среди норвежских природных ландшафтов - неподалеку от рек, водопадов и горных пейзажей.

В туристическом совете отмечают, что такие остановки позволяют путешественникам не торопиться и наслаждаться природой. Иногда архитектура туалетов становится не менее интересной частью путешествия, чем сами туристические маршруты.

В то же время в Министерстве иностранных дел Норвегии напомнили Трампу о важной детали: Нобелевскую премию мира присуждает не норвежское правительство и не государство, а независимый Нобелевский комитет.

Туалет Ostasteidn в Ryfylke (фото: visitnorway)