Норвегія показала дизайнерські туалети у відповідь на образи Трампа

Що сказав Трамп про Норвегію

Ініціатива з’явилася після виступу Трампа на мітингу в Мічигані. Там він розкритикував Норвегію через те, що не отримав Нобелівську премію миру, а також заявив, що більше не прийматиме мігрантів із цієї країни.

Під час промови він назвав Норвегію "країною-лайном. У відповідь Visit Norway вирішила використати ситуацію з гумором. Туристична рада опублікувала фотографії незвичайних громадських вбиралень і супроводила їх іронічним підписом: "Норвегія знову робить туалети величними!"

В агентстві також зазначили, що ці об'єкти заслуговують на окрему увагу незалежно від того, чи справді мандрівникам потрібно ними скористатися.

Добірка дизайнерських громадських туалетів

Серед найвідоміших прикладів - туалет на оглядовому майданчику Стегастейн у регіоні Согне-фіорд на заході Норвегії. Він вирізняється мінімалістичною архітектурою та великими затемненими панорамними вікнами, крізь які відкривається краєвид.

Водночас завдяки особливій конструкції відвідувачі можуть милуватися пейзажем, залишаючись непомітними ззовні. Цю споруду навіть включили до списку десяти найкращих громадських туалетів світу.

Туалет в Allmannajuvet в Сауді, Норвегія (фото: Vist Norway)

Ще один об'єкт, який потрапив до добірки - хвилеподібна вбиральня Ureddplassen на дикому узбережжі Гельгеланда.

Її незвична форма перегукується з морським ландшафтом, а сам майданчик відкриває краєвид на Норвезьке море. Деякі міжнародні видання раніше називали її одним із наймальовничіших громадських туалетів світу.

Вбиральня Ureddplassen на узбережжі Гельгеланда (фото: visitnorway)

До списку увійшла модерністська вбиральня біля оглядового майданчика Utsikten, туалет Tungeneset на острові Сенья, який особливо ефектно виглядає на тлі північного сяйва, та трикутну споруду, відому як "золотий туалет".

Туалет Tungeneset на острові Сеня (фото: visitnorway)

Усі ці об'єкти розташовані серед норвезьких природних ландшафтів - неподалік фіордів, річок, водоспадів і гірських краєвидів.

У туристичній раді наголошують, що такі зупинки дають змогу мандрівникам не поспішати й насолоджуватися природою. Іноді архітектура вбиралень стає не менш цікавою частиною подорожі, ніж самі туристичні маршрути.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Норвегії нагадали Трампу про важливу деталь: Нобелівську премію миру присуджує не норвезький уряд і не держава, а незалежний Нобелівський комітет.

Туалет Ostasteidn у Ryfylke (фото: visitnorway)