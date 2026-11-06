Ангелы над улицей: в Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию на Regent Street

Рождественские украшения улицы

Оформление этого года получило название Spirit of Christmas. Над улицей разместили большие световые фигуры ангелов, ставшие узнаваемым символом рождественского сезона на Regent Street.

Инсталляцию создали с использованием более 300 тысяч энергоэффективных LED-лампочек.

Праздничную композицию дополнили пятью световыми надписями - Joy, Smile, Wish, Love и Hope, а также звездами и декоративными арками в форме сердец с названием улицы.

Во время торжественного открытия Regent Street перекрыли для автомобильного движения. С 17:00 до 21:00 здесь проходили музыкальные выступления, шоу артистов на ходулях, танцевальные перформансы и другие развлекательные мероприятия.

Кульминацией вечера стало включение праздничных огней.

Рождественская иллюминация будет украшать Regent Street до 5 января 2027 года. Ежедневно ее можно будет увидеть с 15:00 до полуночи.