Янголи над вулицею: у Лондоні засвітили різдвяну ілюмінацію на Regent Street

Різдвяне прикрашання вулиці

Цьогорічне оформлення отримало назву Spirit of Christmas. Над вулицею розмістили великі світлові фігури янголів, які стали впізнаваним символом різдвяного сезону на Regent Street.

Інсталяцію створили з використанням понад 300 тисяч енергоефективних LED-лампочок.

Святкову композицію доповнили п'ятьма світловими написами - Joy, Smile, Wish, Love та Hope, а також зірками й декоративними арками у формі сердець із назвою вулиці.

На час урочистого відкриття Regent Street перекрили для автомобільного руху. З 17:00 до 21:00 тут відбувалися музичні виступи, шоу артистів на ходулях, танцювальні перформанси та інші розважальні заходи.

Кульмінацією вечора стало ввімкнення святкових вогнів.

Різдвяна ілюмінація прикрашатиме Regent Street до 5 січня 2027 року. Щодня її можна буде побачити з 15:00 до опівночі.