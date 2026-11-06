Ангелы над улицей: в Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию на Regent Street
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Ангелы над улицей: в Лондоне зажгли рождественскую иллюминацию на Regent Street

Улицу украсили световыми ангелами, звездами и более 300 тысяч LED-лампочек

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Regent Street в Лондоне (фото: Getty Images)
Дата: 06 ноября 2026

В Лондоне начинается сезон рождественских праздников. Одной из первых к нему присоединилась Regent Street - одна из самых известных торговых улиц британской столицы. Wave RBC.UA сообщает, что здесь традиционно установили праздничную иллюминацию, торжественное включение которой состоялось 5 ноября.

Рождественские украшения улицы

Оформление этого года получило название Spirit of Christmas. Над улицей разместили большие световые фигуры ангелов, ставшие узнаваемым символом рождественского сезона на Regent Street.

Инсталляцию создали с использованием более 300 тысяч энергоэффективных LED-лампочек.

Праздничную композицию дополнили пятью световыми надписями - Joy, Smile, Wish, Love и Hope, а также звездами и декоративными арками в форме сердец с названием улицы.

Во время торжественного открытия Regent Street перекрыли для автомобильного движения. С 17:00 до 21:00 здесь проходили музыкальные выступления, шоу артистов на ходулях, танцевальные перформансы и другие развлекательные мероприятия.

Кульминацией вечера стало включение праздничных огней.

Рождественская иллюминация будет украшать Regent Street до 5 января 2027 года. Ежедневно ее можно будет увидеть с 15:00 до полуночи.

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