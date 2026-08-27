Небанальный Египет: Марса-Алам и Эль-Аламейн – курорты, которые стоит для себя открыть

Марса-Алам: когда главное – море

Если вы едете в Египет ради подводного мира, я бы советовала присмотреться именно к Марсу-Аламу. Здесь один из самых живописных коралловых рифов страны, фантастические цвета воды и много возможностей для дайвинга и снорклинга.

Но есть важный нюанс: отель нужно выбирать внимательно. Не в каждом отеле риф будет все равно доступным и красивым.

Марса-Алам (фото: Getty Images)

Пляжи в основном песчаные. Где-то будет пологая закат в море, где-то - вход из понтона. Поэтому во время подбора тура мы в "Полечу, куда хочу!" всегда уточняем, что самое важно туристам: красивый риф, комфортный пляж, плавный закат для детей, возможность купаться без понтона или все сразу.

Еще одно преимущество Марса-Алама – атмосфера. Пока здесь гораздо меньше российских туристов и больше европейцев. Причина проста: нет прямого авиасообщения с россией. Для многих украинцев сегодня важный (а порой и главный) критерий выбора направления отдыха.

Помимо моря есть дайвинг, джип-сафари по пустыне и поездки в бедуинские поселения. А отели – на любой вкус: от семейных комплексов с горками и детской анимацией до спокойных вариантов без лишнего шума и дискотек. Территории в основном просторные, а качество питания, как и всюду, напрямую зависит от уровня гостиницы.

Лучше всего планировать поездку в Марса-Алам на апрель-май или сентябрь-октябрь. То есть вы еще успеваете на оптимальный сезон начала осени.

Эль-Аламейн: Египет, который легко спутать со Средиземноморьем

Эль-Аламейн – это совсем другая история. Белый песок, голубое Средиземное море, красивые современные отели и ощущения, что ты приехал не в Египет, к которому привык. Здесь нет коралловых рифов – это средиземноморский курорт, – однако есть великолепные песчаные пляжи и покатое закат в море. Поэтому Эль-Аламейн особенно хорошо подходит для спокойного семейного отдыха. Единственный нюанс, который следует учесть: здесь часто бывают волны. Но многие дети их обожают!

Это курорт не столько об активном дайвинге, сколько о пляже, море, комфорте и эстетике.

Ель-Аламейн (фото: Getty Images)

А еще у Эль-Аламейна очень сильное экскурсионное преимущество. Отсюда ближе ехать в Каир и пирамиды, а также в Александрию. То есть, можно совместить пляжный отдых с классическим знакомством с историей Египта.

Гостиничная база поновее, но здесь нет типичных для Египта отелей с большим количеством горок. Есть варианты для семей, детские клубы и анимация, но в целом атмосфера спокойнее, чем в традиционных египетских курортах.

Лучший период для Эль-Аламейна – июнь-сентябрь, когда Средиземное море уже хорошо прогрето.

А что с логистикой из Украины?

Это, пожалуй, главный вопрос, который я слышу от туристов. В Марса-Алам сейчас можно лететь прямыми рейсами из Польши. Имеются также трансферы от Хургады. То есть перелет из Кишинева в Хургаду, а дальше – трансфер примерно 3-4 часа.

В Эль-Аламейн есть прямые рейсы из Кишинева и аэропортов Польши.

Относительно количества российских туристов: пока их немного именно из-за отсутствия прямых рейсов. Но у авиакомпаний уже есть планы открыть прямое сообщение с россии в Эль-Аламейн. Так что если вам важно попасть на курорт, пока российского турпотока там минимум, я бы не откладывала поездку.

Так что же выбрать?

Я бы не ставила Марса-Алам и Эль-Аламейн в категорию "лучший" и "хуже". Они просто о разном отдыхе.

Хотите риф, снорклинг, дайвинг, пустыню и максимально красивое Красное море – смотрите в сторону Марса-Алама .

Хотите белый пляж, пологое мероприятие в теплое море, новый курорт и возможность совместить пляж с экскурсиями в Александрию и Каир - ваш вариант Эль-Аламейн .

В этих курортах мне нравится больше всего то, что они возвращают Египту чувство открытия. Когда ты приезжаешь не туда, куда ездят все, а находишь свое море, свой отель и формат отдыха.

Ибо Египет – он значительно больше Шарма и Хургады. И если хочется небанально – я точно советую Марса-Алам или Эль-Аламейн.