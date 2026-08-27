Небанальний Єгипет: Марса-Алам і Ель-Аламейн - курорти, які варто для себе відкрити

Марса-Алам: коли головне - море

Якщо ви їдете в Єгипет заради підводного світу, я б радила придивитися саме до Марса-Аламу. Тут - один із наймальовничіших коралових рифів країни, фантастичні кольори води й багато можливостей для дайвінгу та снорклінгу.

Але є важливий нюанс: готель потрібно обирати уважно. Не в кожному готелі риф буде однаково доступним і красивим.

Марса-Алам (фото: Getty Images)

Пляжі переважно піщані. Десь буде пологий захід у море, десь - вхід із понтона. Тому під час підбору туру ми в "Полечу, куди хочу!" завжди уточнюємо, що саме важливо туристам: красивий риф, комфортний пляж, плавний захід для дітей, можливість купатися без понтона чи все одразу.

Ще одна перевага Марса-Аламу - атмосфера. Поки що тут значно менше російських туристів і більше європейців. Причина проста: немає прямого авіасполучення з росією. Для багатьох українців це сьогодні важливий (а деколи і головний) критерій вибору напрямку відпочинку.

Окрім моря, є дайвінг, джип-сафарі пустелею та поїздки до бедуїнських поселень. А готелі - на будь-який смак: від сімейних комплексів із гірками та дитячою анімацією до спокійних варіантів без зайвого шуму та дискотек. Території переважно просторі, а якість харчування, як і всюди, напряму залежить від рівня готелю.

Найкраще планувати поїздку до Марса-Аламу на квітень–травень або вересень–жовтень. Тобто ви ще встигаєте на оптимальний сезон початку осені.

Ель-Аламейн: Єгипет, який легко сплутати із Середземномор’ям

Ель-Аламейн - це зовсім інша історія. Білосніжний пісок, блакитне Середземне море, красиві сучасні готелі й відчуття, що ти приїхав не в той Єгипет, до якого звик. Тут немає коралових рифів - це середземноморський курорт, - проте є чудові піщані пляжі та пологий захід у море. Саме тому Ель-Аламейн особливо добре підходить для спокійного сімейного відпочинку. Єдиний нюанс, який варто врахувати: тут часто бувають хвилі. Але багато дітей їх обожнюють!

Це курорт не стільки про активний дайвінг, скільки про пляж, море, комфорт і естетику.

Ель-Аламейн (фото: Getty Images)

А ще Ель-Аламейн має дуже сильну екскурсійну перевагу. Звідси ближче їхати до Каїра та пірамід, а також до Александрії. Тобто можна поєднати пляжний відпочинок із класичним знайомством з історією Єгипту.

Готельна база новіша, але тут немає типових для Єгипту готелів з великою кількістю гірок. Є варіанти для сімей, дитячі клуби та анімація, але загалом атмосфера більш спокійна, ніж у традиційних єгипетських курортах.

Найкращий період для Ель-Аламейну - червень–вересень, коли Середземне море вже добре прогріте.

А що з логістикою з України?

Це, мабуть, головне питання, яке я чую від туристів. До Марса-Аламу зараз можна летіти прямими рейсами з Польщі. Є також трансфери від Хургади. Тобто переліт з Кишинева до Хургади, а далі - трансфер приблизно 3-4 години.

До Ель-Аламейну є прямі рейси з Кишинева та аеропортів Польщі.

Щодо кількості російських туристів: поки їх небагато саме через відсутність прямих рейсів. Але у авіакомпаній вже є плани відкрити пряме сполучення з росії до Ель-Аламейну. Тож якщо для вас важливо потрапити на курорт, доки російського турпотоку там мінімум, я б не відкладала поїздку.

То що обрати?

Я б не ставила Марса-Алам та Ель-Аламейн у категорію "кращий" і "гірший". Вони просто про різний відпочинок.

Хочете риф, снорклінг, дайвінг, пустелю й максимально красиве Червоне море - дивіться у бік Марса-Аламу.

Хочете білосніжний пляж, пологий захід у тепле море, новий курорт і можливість поєднати пляж із екскурсіями до Александрії та Каїру - ваш варіант Ель-Аламейн.

В цих курортах мені подобається найбільше те, що вони повертають Єгипту відчуття відкриття. Коли ти приїжджаєш не туди, куди їздять усі, а знаходиш своє море, свій готель і свій формат відпочинку.

Бо Єгипет - він значно більший за Шарм і Хургаду. І якщо хочеться небанально - я точно раджу Марса-Алам або Ель-Аламейн.