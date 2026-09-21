Николаевская область, которую вы не знали: Узол, Манько, Терен и Синельников показали особые места юга

Wave RBC.UA рассказывает, какие места юга больше всего поразили путешественников и куда они советуют отправиться за новыми впечатлениями.

Украинские путешественники Макс Узол и Оля Манько вместе с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном, Евгением Синельниковым с семьей, Алиной Острожской и Точки Точки отправились в Николаевскую область. Компания исследовала естественные локации региона, попробовала местные активности и показала, куда можно поехать для короткой перезагрузки.

Зачем поехали в Николаевскую область

Поездка состоялась в рамках национальной программы эмоционального восстановления из-за путешествий "Путешествие к себе. Пути восстановления", которую начали Государственное агентство развития туризма и ОО Brand Ukraine.

По словам Оли Манько, даже краткое изменение обстановки может помочь восстановить силы после тревог, ночей в укрытиях и постоянного напряжения.

"Простая поездка на природу, смена обстановки может хорошо отремонтировать менталку и перезарядить", – говорит она.

Именно поэтому в конце лета команда отправилась в Николаевскую область, несмотря на то, что регион остается прифронтовым.

"Как не удивительно будет звучать, но в конце лета для этого мы ездили на Николаевщину. Хоть это и прифронтовый регион", - добавляет Манько.

Известные украинцы назвали особые локации Николаевской области (фото предоставлены командой "Узол и Манько")

Вместе с другими участниками поездки Макс и Оля протестовали маршрут программы "Путешествие к себе. Пути восстановления".

Какие места советуют увидеть

Макс Узол называет Николаевскую область малоизвестным туристическим регионом, который в то же время имеет много естественных локаций.

"Николаевская область - это нераскрученный малоизвестный регион, который действительно имеет настоящие природные сокровища", - говорит путешественник.

По его словам, сюда уже активно ездят жители Николаевской, Херсонской и Одесской областей, а команда хотела показать эти места более широкой аудитории.

Больше всего путешественников поразили Тилигульская коса и лиман, розовое соленое озеро Солонец, Рыбаковка, Николаев, винодельня Steppe wine, Национальный природный парк "Бугский Гард", Мигия, радоновое озеро и Актовский каньон.

Известные украинцы назвали особые локации Николаевщины (фото предоставлены командой "Узол и Манько")

"Места, которые мы посетили, поразили в самое сердечко!" – признается Узол.

Отдельной частью маршрута стали активности на природе. В частности, в Мигии команда попробовала рафтинг.

Александр Терен протестировал местные активности

К поездке присоединился и Александр Терен, который давно хотел побывать в Николаевской области.

"Больше всего меня удивила природа этой области. Насколько там все разнообразно! Озера, реки, карьеры, каньоны, лиманы..." – делится он.

Терен также обратил внимание, как местные развивают активный туризм в регионе.

Известные украинцы назвали особые локации Николаевской области (фото предоставлены командой "Узол и Манько")

"Там очень много классных современных активностей: сап-доски, кайты, сплавы по рекам. Туристам будет чем заняться и насладиться", - говорит он.

По словам участников путешествия, именно соединение разнообразной природы и активного отдыха стало одним из главных открытий маршрута.

Полный выпуск о путешествии по Николаевщине вышел на YouTube-канале "Узол и Манько".