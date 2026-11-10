В Лондоне установили рождественскую елку в стиле "Гарри Поттера" с волшебным снегопадом

Как выглядит елка

Главной особенностью елки стали тематические украшения, вдохновленные Большим залом Хогвартса из будущего сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень". Верхушку дерева украшает сортировочную шляпу, а сама композиция воспроизводит атмосферу школы магии.

Посетителей также ждет особенный сюрприз: каждый час вокруг елки устраивают имитацию волшебного снегопада. Благодаря этому инсталляция превращает обычную прогулку по праздничному Лондону в небольшое погружение в мир волшебников.

Елка является частью масштабной коллаборации Oxford Street и HBO Max, посвященной будущему сериалу о Гарри Поттере.

Четыре световых конструкции

В рамках праздничного оформления на одной из самых известных торговых улиц Лондона также появились четыре больших световых конструкции, посвященные факультетам Хогвартса: Гриффиндору, Слизерину, Рейвенклову и Гаффелпафу.

Каждая из них в ширину 16 метров, украшена композициями из 30 подвесных свечей и содержит в общей сложности более 75 тысяч светодиодов во всей инсталляции.

Елка в стиле "Гарри Поттера" (фото: oxfordstreet.co.uk)

Праздничный проект приурочен к премьере нового сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень", которая запланирована на Рождество 2026 года. Также 4 ноября на Oxford Street открылся самый большой в Великобритании официальный магазин Harry Potter.

По информации организаторов, рождественская елка на Hanover Square будет оставаться на площади до 5 января 2027 года. Поэтому у поклонников магической истории будет время увидеть инсталляцию и сделать праздничные фото.