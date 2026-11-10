У Лондоні встановили різдвяну ялинку в стилі "Гаррі Поттера" з чарівним снігопадом

Як виглядає ялинка

Головною особливістю ялинки стали тематичні прикраси, натхненні Великою залою Гоґвортсу з майбутнього серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь". Верхівку дерева прикрашає Сортувальний капелюх, а сама композиція відтворює атмосферу школи магії.

На відвідувачів також чекає особливий сюрприз: щогодини навколо ялинки влаштовують імітацію чарівного снігопаду. Завдяки цьому інсталяція перетворює звичайну прогулянку святковим Лондоном на невелике занурення у світ чарівників.

Ялинка є частиною масштабної колаборації Oxford Street та HBO Max, присвяченої майбутньому серіалу про Гаррі Поттера.

Чотири світлові конструкції

У межах святкового оформлення на одній із найвідоміших торговельних вулиць Лондона також з'явилися чотири великі світлові конструкції, присвячені факультетам Гоґвортсу: Ґрифіндору, Слизерину, Рейвенклову та Гафелпафу.

Кожна з них завширшки 16 метрів, прикрашена композиціями з 30 підвісних свічок і містить загалом понад 75 тисяч світлодіодів у всій інсталяції.

Ялинка в стилі "Гаррі Поттера" (фото: oxfordstreet.co.uk)

Святковий проєкт приурочили до прем'єри нового серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка запланована на Різдво 2026 року. Також 4 листопада на Oxford Street відкрився найбільший у Великій Британії офіційний магазин Harry Potter.

За інформацією організаторів, різдвяна ялинка на Hanover Square залишатиметься на площі до 5 січня 2027 року. Тож шанувальники магічної історії матимуть час побачити інсталяцію та зробити святкові фото.