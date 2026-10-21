Вместо лошадей - электровелосипеды: в Лондоне состоялся необычный рыцарский поединок

Кто организовал перформанс

Организаторами необычного перформанса стали художник Джек Карден (Jack Carden) и актер и режиссер, известный под псевдонимом Камтоломью Первый (Camtholomew the First).

Джек Карден (Jack Carden) (фото: instagram.com/jackcarden.art)

Они надели рыцарские доспехи, шлемы и накидки, после чего разыграли поединок по правилам средневековых турниров, используя длинные шесты вместо копья.

Пока участники разгонялись на ярко-зеленых электровелосипедах навстречу друг другу, толпа кричала: "Давай! Давай!".

Во время одного из столкновений Камтоломью потерял равновесие и упал с велосипеда. По сообщениям медиа, победителем противостояния по итогам трех раундов стал Карден.

Почему устроили рыцарский поединок

По словам организаторов, это было не просто развлечение, а художественная акция, призванная объединить людей. В видео с события участники объяснили, что хотели создать общий опыт, напомнить о важности искусства и показать, как необычные инициативы могут сблизить незнакомцев.

Видео с поединка быстро разлетелось по интернету и собрало миллионы просмотров.

Как отреагировала компания Lime

Впрочем, не все оценили рыцарский энтузиазм однаково. Представители компании Lime, чьими электровелосипедами воспользовались участники, напомнили, что транспорт предназначен для передвижения по городу, а не воспроизводству средневековых боев.

В компании приветствовали стремление лондонцев собираться вместе, однако подчеркнули, что безопасность должна быть приоритетом. Lime призвала не повторять подобных поединков, чтобы не подвергать опасности самих участников и людей вокруг.

Так обычные городские электровелосипеды на один вечер превратились в рыцарских лошадей, а художественный эксперимент - в одну из самых необычных историй.