Вместо лошадей - электровелосипеды: в Лондоне состоялся необычный рыцарский поединок
В Лондоне средневековые рыцарские поединки получили неожиданное нововведение. 17 октября в парке London Fields на востоке города два участника в доспехе сошлись в поединке, оседлав не лошадей, а электровелосипеды для аренды.
Как сообщает Wave RBC.UA, необычное зрелище собрало сотни зрителей и быстро стало вирусным в соцсетях, пишет The Independent.
Кто организовал перформанс
Организаторами необычного перформанса стали художник Джек Карден (Jack Carden) и актер и режиссер, известный под псевдонимом Камтоломью Первый (Camtholomew the First).
Они надели рыцарские доспехи, шлемы и накидки, после чего разыграли поединок по правилам средневековых турниров, используя длинные шесты вместо копья.
Пока участники разгонялись на ярко-зеленых электровелосипедах навстречу друг другу, толпа кричала: "Давай! Давай!".
Во время одного из столкновений Камтоломью потерял равновесие и упал с велосипеда. По сообщениям медиа, победителем противостояния по итогам трех раундов стал Карден.
Почему устроили рыцарский поединок
По словам организаторов, это было не просто развлечение, а художественная акция, призванная объединить людей. В видео с события участники объяснили, что хотели создать общий опыт, напомнить о важности искусства и показать, как необычные инициативы могут сблизить незнакомцев.
Видео с поединка быстро разлетелось по интернету и собрало миллионы просмотров.
Как отреагировала компания Lime
Впрочем, не все оценили рыцарский энтузиазм однаково. Представители компании Lime, чьими электровелосипедами воспользовались участники, напомнили, что транспорт предназначен для передвижения по городу, а не воспроизводству средневековых боев.
В компании приветствовали стремление лондонцев собираться вместе, однако подчеркнули, что безопасность должна быть приоритетом. Lime призвала не повторять подобных поединков, чтобы не подвергать опасности самих участников и людей вокруг.
Так обычные городские электровелосипеды на один вечер превратились в рыцарских лошадей, а художественный эксперимент - в одну из самых необычных историй.