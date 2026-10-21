Замість коней - електровелосипеди: у Лондоні відбувся незвичайний лицарський поєдинок

Хто організував перформанс

Організаторами незвичайного перформансу стали художник Джек Карден (Jack Carden) та актор і режисер, відомий під псевдонімом Камтолом'ю Перший (Camtholomew the First).

Джек Карден (Jack Carden) (фото: instagram.com/jackcarden.art)

Вони вдягнули лицарські обладунки, шоломи й накидки, після чого розігратили поєдинок за правилами середньовічних турнірів, використовуючи довгі жердини замість списів.

Поки учасники розганялися на яскраво-зелених електровелосипедах назустріч один одному, натовп вигукував: "Давай! Давай!".

Під час одного із зіткнень Камтолом'ю втратив рівновагу й упав із велосипеда. За повідомленнями медіа, переможцем протистояння за підсумками трьох раундів став Карден.

Чому влаштували лицарський поєдинок

За словами організаторів, це була не просто розвага, а мистецька акція, покликана об'єднати людей. У відео з події учасники пояснили, що хотіли створити спільний досвід, нагадати про важливість мистецтва та показати, як незвичайні ініціативи можуть зближувати незнайомців.

Відео з поєдинку швидко розлетілося інтернетом і зібрало мільйони переглядів.

Як відреагувала компанія Lime

Втім, не всі оцінили лицарський ентузіазм однаково. Представники компанії Lime, чиїми електровелосипедами скористалися учасники, нагадали, що транспорт призначений для пересування містом, а не для відтворення середньовічних боїв.

У компанії привітали прагнення лондонців збиратися разом, однак наголосили, що безпека має бути пріоритетом. Lime закликала не повторювати подібних поєдинків, щоб не наражати на небезпеку самих учасників та людей навколо.

Так звичайні міські електровелосипеди на один вечір перетворилися на лицарських коней, а мистецький експеримент - на одну з найбільш незвичних історій.