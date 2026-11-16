Культовый дом Мэг Райан в Нью-Йорке из фильма "Вам письмо" продают: как он выглядит

Сколько стоит дом

Недвижимость оценили в 3,95 миллиона долларов (около 181 миллиона гривен). В объявлении ее позиционируют как возможность приобрести частицу истории одного из самых известных районов Нью-Йорка.

Пятиэтажное здание с подвалом имеет ширину около шести метров, а его общая площадь составляет примерно 546 квадратных метров. Внутри обустроено 14 комнат, в том числе восемь спален и девять ванных комнат.

Пространство разделено, среди них - двухуровневая квартира для владельца с выходом в частный сад. Она оборудована современной винтовой лестницей и системой центрального кондиционирования. Кроме того, возле дома есть еще шесть отдельных жилых помещений.

Дом из комедии "Вам письмо" (фото: lesliegarfield.com)

Дом из комедии "Вам письмо" (фото: lesliegarfield.com)

Будущий покупатель сможет оставить недвижимость в нынешнем формате многоквартирного дома или изменить внутреннюю планировку в соответствии с собственными замыслами.

В то же время содержание таунхауса потребует немалых затрат: ежегодный налог на недвижимость составляет 79 664 долларов (около 3,65 миллиона гривен).

Дом из комедии "Вам письмо" (фото: lesliegarfield.com)

Дом из комедии "Вам письмо" (фото: lesliegarfield.com)

Новая экранизация "Вам письмо"

Интересно, что новость о продаже дома появилась на фоне подготовки к возвращению самой истории на большие экраны.

Warner Bros работает над новой версией "Вам письмо". Режиссером проекта станет Джейсон Орли, известный по комедиям "Взрослеть по полной" и "Я хочу, чтобы ты вернулся".

Детали сюжета пока не разглашают, а информация об актерском составе остается неизвестной.

Добавим, что оригинальный фильм "Вам письмо" вышел на экраны в 1998 году. Режиссером и соавторкой сценария была Нора Эфрон, а главные роли исполнили Том Генкс и Мэг Райан.