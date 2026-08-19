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Путешествия 19 августа 2026, 09:31

Куда украинцы ездили отдыхать летом 2026 года: топ направлений и цены на туры

Туристические фавориты украинцев этим летом изменились не кардинально, однако возросла популярность менее переполненных курортов
Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
Куда ездили украинцы летом 2026 года (фото: Getty Images)
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Летом 2026 среди украинских туристов наибольшим спросом пользовались Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет. В то же время, все больше путешественников отказываются от самых массовых курортов и ищут альтернативные направления с меньшим количеством туристов.

Об этом в комментарии для Wave RBC.UA рассказал основатель "Туристичної агенції №1" и Telegram-канала "Тури не за всі гроші" Юрий Гринив.

Куда чаще всего ездили украинцы летом

Пятерку лидеров по продажам этим летом сформировали Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет.

Последний остается популярен даже в самые жаркие месяцы. Эксперт объясняет это сухим климатом, из-за которого высокую температуру там часто переносить легче, чем аномальную жару в Европе.

"Если говорить именно с точки зрения наших продаж, то этим летом среди лидеров были Албания, Греция, Испания, Кипр и Египет", - рассказал он.

Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)

Отдельно последние два года среди украинцев набирает популярность Эль-Аламейн на севере Египта. Сезон там длится только с июня по сентябрь.

В отличие от Хургады или Шарм-эль-Шейха, здесь нет коралловых рифов, а курорт известен белыми пляжами и водой яркого цвета, а по погоде больше напоминает средиземноморские направления Европы.

Сколько стоил отдых в 2026 году

Самым популярным форматом среди украинцев остаются туры на 7 ночей, хотя туристы часто бронируют поездки на 9-10 или 14 ночей.

Комфортный бюджет на отдых вдвоем, по словам Гринива, составляет примерно 80-140 тысяч гривен.

"Если говорить о том сегменте, где турист может выбирать отель не только из того, что доступно по определенной цене, а именно под свои пожелания, то это примерно 80-140 тысяч гривен за тур на двоих с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой, это достаточно комфортный рабочий бюджет", - поделился Юрий.

Если бюджет ниже 80 тысяч гривен, выбор гостиниц уже существенно зависит от конкретных дат и доступных предложений.

Впрочем, в июне туристам удалось существенно сэкономить. Некоторые отели, которые в июле-августе стоили 100-120 тысяч гривен на двоих, в начале лета можно было забронировать за 55-65 тысяч.

"Особенно хорошие цены были на Албанию, Италию и Кипр", - отметил эксперт.

Юрий Гринив (фото предоставлено экспертом)

Украинцы хотят отдыхать "без соседей"

По сравнению с летом 2025 туристические предпочтения украинцев кардинально не изменились. Однако усилился запрос на менее массовые направления.

"Каждый год все чаще мы слышим запросы типа: "Только не Турция, Болгария или Египет", - рассказал Гринив.

По его словам, туристы стали внимательнее оценивать не только гостиницу, но и сам курорт: что можно увидеть рядом, какие там море и пляжи, природные локации и инфраструктура.

Какие направления стали открытием лета

Одним из неожиданных фаворитов этого сезона стала Фуэртевентура на Канарских островах.

"В этом сезоне среди украинцев заметно возрос интерес к острову Фуэртевентура на Канарах", - отметил эксперт.

Интересное изменение произошло и в Албании. В продажах агентства Вльора опередила Ксамиль и Саранду, традиционно являвшихся одними из самых популярных курортов страны среди украинцев.

Эксперт говорит, что Ксамиль и Саранда стали настолько раскручены, что в разгар сезона большое количество туристов уже может мешать комфортному отдыху.

Вльора предлагает новые современные отели, формат all inclusive и пока более доступные цены.

"Влера, которая расположена относительно недалеко от так называемых "албанских Мальдив" и является хорошей базой для однодневных экскурсий по другим курортам, предлагает любимый для украинского туриста формат отдыха all inclusive, новые современные и стильные отели еще пока по очень адекватным ценам", - рассказывает Юрий.

Именно поиск менее переполненных, но комфортных курортов, по наблюдениям туристического бизнеса, становится одной из самых заметных тенденций среди украинских путешественников.

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