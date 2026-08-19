Куди українці їздили відпочивати влітку 2026 року: топ напрямків і ціни на тури

Куди найчастіше їздили українці влітку

П'ятірку лідерів за продажами цього літа сформували Албанія, Греція, Іспанія, Кіпр та Єгипет.

Останній залишається популярним навіть у найспекотніші місяці. Експерт пояснює це сухим кліматом, через який високу температуру там часто переносити легше, ніж аномальну спеку в Європі.

"Якщо говорити саме з точки зору наших продажів, то цього літа серед лідерів були Албанія, Греція, Іспанія, Кіпр та Єгипет", - розповів він.

Юрій Гринів (фото надане експертом)

Окремо останні два роки серед українців набирає популярності Ель-Аламейн на півночі Єгипту. Сезон там триває лише з червня до вересня.

На відміну від Хургади чи Шарм-ель-Шейха, тут немає коралових рифів, натомість курорт відомий білими пляжами та водою яскравого кольору, а за погодою більше нагадує середземноморські напрямки Європи.

Скільки коштував відпочинок у 2026 році

Найпопулярнішим форматом серед українців залишаються тури на 7 ночей, хоча туристи також часто бронюють поїздки на 9-10 або 14 ночей.

Комфортний бюджет на відпочинок удвох, за словами Гриніва, становить приблизно 80-140 тисяч гривень.

"Якщо говорити про той сегмент, де турист може обирати готель не лише з того, що доступно за певною ціною, а саме під свої побажання, то це приблизно 80–140 тисяч гривень за тур на двох із перельотом, проживанням, трансфером та страховкою, це доволі комфортний робочий бюджет", - поділився Юрій.

Якщо бюджет нижчий за 80 тисяч гривень, вибір готелів уже суттєво залежить від конкретних дат та доступних пропозицій.

Втім, у червні туристам вдалося суттєво заощадити. Деякі готелі, які в липні-серпні коштували 100-120 тисяч гривень на двох, на початку літа можна було забронювати за 55-65 тисяч.

"Особливо хороші ціни були на Албанію, Італію та Кіпр", - зазначив експерт.

Юрій Гринів (фото надане експертом)

Українці хочуть відпочивати "без сусідів"

Порівняно з літом 2025 року туристичні вподобання українців кардинально не змінилися. Проте посилився запит на менш масові напрямки.

"Щороку дедалі частіше ми чуємо запити на кшталт: "Тільки не Туреччина, Болгарія чи Єгипет", - розповів Гринів.

За його словами, туристи стали уважніше оцінювати не лише готель, а й сам курорт: що можна побачити поруч, які там море та пляжі, природні локації й інфраструктура.

Які напрямки стали відкриттям літа

Одним із несподіваних фаворитів цього сезону стала Фуертевентура на Канарських островах.

"Цього сезону серед українців помітно зріс інтерес до острова Фуертевентура на Канарах", - зазначив експерт.

Цікава зміна відбулася й в Албанії. У продажах агенції Вльора випередила Ксаміль і Саранду, які традиційно були одними з найпопулярніших курортів країни серед українців.

Експерт каже, що Ксаміль і Саранда стали настільки розкрученими, що в розпал сезону велика кількість туристів уже може заважати комфортному відпочинку.

Натомість Вльора пропонує нові сучасні готелі, формат all inclusive та поки що більш доступні ціни.

"Вльора, яка розташована відносно недалеко від так званих "албанських Мальдів" і є хорошою базою для одноденних екскурсій іншими курортами , пропонує улюблений для українського туриста формат відпочинку all inclusive, нові сучасні та стильні готелі ще поки за дуже адекватними цінами", - розповідає Юрій.

Саме пошук менш переповнених, але комфортних курортів, за спостереженнями туристичного бізнесу, стає однією з помітних тенденцій серед українських мандрівників.